Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη απέκτησαν το πρώτο τους παιδί
Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη.
Η ευχάριστη είδηση για τη γέννηση του παιδιού τους έγινε γνωστή την Παρασκευή 6 Μαρτίου μέσω ανάρτησης του ιδιωτικού μαιευτηρίου, όπου η σύζυγος του τραγουδιστή έφερε στον κόσμο τον γιο τους. Η Κατερίνα Γκιουζέλη γέννησε τη Δευτέρα και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πήρε εξιτήριο.
Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης του μαιευτηρίου στο Instagram: «Ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Το αγοράκι τους γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026».
Δείτε τις φωτογραφίες
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 19 Ιουλίου στην Κερατέα παρουσία φίλων και συγγενών, μετά από σχεδόν τρία χρόνια κοινής πορείας. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση σε κτήμα της ίδιας περιοχής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Χρήστος Χολίδης είχε ερμηνεύσει μπροστά στους καλεσμένους τους το τραγούδι «Εσύ με συμπληρώνεις», έχοντας στην αγκαλιά του την Κατερίνα Γκιουζέλη.
Η ευχάριστη είδηση για τη γέννηση του παιδιού τους έγινε γνωστή την Παρασκευή 6 Μαρτίου μέσω ανάρτησης του ιδιωτικού μαιευτηρίου, όπου η σύζυγος του τραγουδιστή έφερε στον κόσμο τον γιο τους. Η Κατερίνα Γκιουζέλη γέννησε τη Δευτέρα και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πήρε εξιτήριο.
Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης του μαιευτηρίου στο Instagram: «Ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Το αγοράκι τους γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026».
Δείτε τις φωτογραφίες
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 19 Ιουλίου στην Κερατέα παρουσία φίλων και συγγενών, μετά από σχεδόν τρία χρόνια κοινής πορείας. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση σε κτήμα της ίδιας περιοχής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Χρήστος Χολίδης είχε ερμηνεύσει μπροστά στους καλεσμένους τους το τραγούδι «Εσύ με συμπληρώνεις», έχοντας στην αγκαλιά του την Κατερίνα Γκιουζέλη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα