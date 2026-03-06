Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά
GALA
Χρήστος Χολίδης Παιδί Πατέρας

Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη απέκτησαν το πρώτο τους παιδί

Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά
5 ΣΧΟΛΙΑ
Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη.

Η ευχάριστη είδηση για τη γέννηση του παιδιού τους έγινε γνωστή την Παρασκευή 6 Μαρτίου μέσω ανάρτησης του ιδιωτικού μαιευτηρίου, όπου η σύζυγος του τραγουδιστή έφερε στον κόσμο τον γιο τους. Η Κατερίνα Γκιουζέλη γέννησε τη Δευτέρα και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πήρε εξιτήριο.

Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης του μαιευτηρίου στο Instagram: «Ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Το αγοράκι τους γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026».

Δείτε τις φωτογραφίες


Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 19 Ιουλίου στην Κερατέα παρουσία φίλων και συγγενών, μετά από σχεδόν τρία χρόνια κοινής πορείας. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση σε κτήμα της ίδιας περιοχής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Χρήστος Χολίδης είχε ερμηνεύσει μπροστά στους καλεσμένους τους το τραγούδι «Εσύ με συμπληρώνεις», έχοντας στην αγκαλιά του την Κατερίνα Γκιουζέλη.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης