Δημήτρης Σκουλός για το ενδεχόμενο επιστροφής στο GNTM: Δεν είμαι από αυτούς που λένε μεγάλες κουβέντες
Αν οι συγκυρίες είναι σωστές και οι συνεργάτες σωστοί, δεν έχω πρόβλημα, τόνισε ο φωτογράφος
Για το ενδεχόμενο να αποτελούσε ξανά μέρος του GNTM ρωτήθηκε ο Δημήτρης Σκουλός. Ο φωτογράφος διευκρίνισε πως, αν επικρατούσαν οι κατάλληλες συνθήκες, δεν θα ήταν αρνητικός στο να βρεθεί ξανά ως κριτής στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μοντέλων. Όπως τόνισε, όμως αποφεύγει να λέει μεγάλες κουβέντες.
Παρόλα αυτά, ο Δημήτρης Σκουλός ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει να ενταχθεί σε κάποιο πρότζεκτ στην τηλεόραση, αφού η επαγγελματική του ιδιότητα ως φωτογράφου είναι αυτή από την οποία βιοπορίζεται.
Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο της εκπομπής «Happy Day», αν θα τον ενδιέφερε να επιστρέψει στο GNTM, ο Δημήτρης Σκουλός επισήμανε: «Λέγαμε μικροί και στην οικογένεια μου, μεγάλη μπουκιά φάε αλλά μεγάλη κουβέντα μην πεις. Μεγάλες κουβέντες έχουν πει πολλοί. Εγώ δεν είμαι απ’ αυτούς. Τρώω μεγάλες μπουκιές. Αν ήρθε ο καιρός ή αν θέλουν ή αν θέλω εγώ ή αν είναι οι συγκυρίες σωστές και οι συνεργάτες σωστοί, ναι, δεν έχω πρόβλημα».
Δείτε το βίντεο
Αφού δέχτηκε μία ακόμη ερώτηση σχετικά με το αν θα ήταν θετικός να βρεθεί ξανά στη θέση του κριτή στο My Style Rocks, ο φωτογράφος ξεκαθάρισε πως δεν αποτελεί η τηλεόραση το μέσο από το οποίο βιοπορίζεται. «Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει το My Style Rocks. Αλλά, αν πω “ναι, θα ήθελα” ή “δεν θα ήθελα”, δεν θέλω να ακουστεί. Δεν ζητάω δουλειά, έχω”. “Η δουλειά μου είναι που με συντηρεί τόσα χρόνια, όχι η τηλεόραση. Αν οι συνθήκες ήταν σωστές και είχα τον χρόνο, γιατί όχι; Μια χαρά είναι», διευκρίνισε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
