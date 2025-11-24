Δημήτρης Σκουλός: Δεν γλείφω εκεί που φτύνω, αυτά τα αφήνω για άλλους
Τα τοξικά περιβάλλοντα υπάρχουν παντού, εγώ βάζω τα όριά μου, πρόσθεσε ο φωτογράφος
Τις επαγγελματικές του επιλογές και τη στάση του απέναντι σε συνεργασίες του σχολίασε ο Δημήτρης Σκουλός, εξηγώντας πως δεν ακολουθεί τακτικές που παρατηρεί στον χώρο του, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν γλείφει εκεί που φτύνει».
Ο φωτογράφος μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day» και προβλήθηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου για τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα και για ανθρώπους που τα ανέχονται για να μην χάσουν τη δουλειά τους. Ο Δημήτρης Σκουλός τόνισε ότι βάζει όρια, προσθέτοντας ότι δεν του κόστισε αυτή η επιλογή.
Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν με βάση το συμφέρον τους, όσο είναι δηλαδή σε ένα πρότζεκτ το επαινούν και το υποστηρίζουν και όταν αποχωρήσουν από αυτό, το κατηγορούν, μια τακτική που δεν βρίσκει σύμφωνο τον φωτογράφο.
Πιο αναλυτικά, ο Δημήτρης Σκουλός είπε: «Τα τοξικά περιβάλλοντα υπάρχουν παντού και υπάρχουν άνθρωποι που για να μην ρίξουν το γάλα, τα δέχονται. Εγώ βάζω τα όριά μου. Δεν μου κόστισε. Το προτιμώ αυτό παρά να γλείφω όπου φτύνω, και να φτύνω όπου γλείφω. Αυτά τα αφήνω για άλλους. Υπάρχουν κάποιοι που όταν είναι σε ένα πρότζεκτ γλείφουν και όταν φεύγουν από αυτό φτύνουν και να το κατηγορούν μέχρι να τους ξαναπάρουν σε αυτό το πρότζεκτ».
