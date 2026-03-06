Ρούλα Κορομηλά για τους πολεμικούς ανταποκριτές: Το έργο τους είναι τεράστιο, αισθάνομαι άβολα όταν τους διακόπτετε συνεχώς on air
Δεν ξέρω αν είναι θέμα παιδείας όλο αυτό ή έγκειται στην αλαζονική πρόθεση κάποιων να μιλάνε ακατάπαυστα, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Τους πολεμικούς ανταποκριτές για την προσφορά τους στην ενημέρωση αποθέωσε η Ρούλα Κορομηλά, εκφράζοντας παράλληλα την ενόχλησή της με τους παρουσιαστές των δελτίων ειδήσεων, που όπως υποστήριξε, διακόπτουν τον λόγο τους κατά τη μετάδοσης της είδησης.
Η παρουσιάστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 5 Μαρτίου, στέλνοντας ένα μήνυμα για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται ορισμένες φορές οι πολεμικοί ανταποκριτές. Πιο συγκεκριμένα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τις συνεχείς διακοπές, που κατά τη γνώμη της γίνονται στις ζωντανές συνδέσεις με ρεπόρτερς που καλύπτουν μέτωπα του πολέμου, ειδικά εν μέσω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, η Ρούλα Κορομηλά τόνισε ότι το έργο των πολεμικών ανταποκριτών είναι εξαιρετικά σημαντικό και απαιτεί σεβασμό, καθώς εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες για την καταγραφή της πραγματικότητας.
Όπως σημείωσε στο Instagram story που έκανε: «Το έργο των πολεμικών ανταποκριτών είναι τεράστιο και χρήζει μεγάλου σεβασμού και πολλών επιβραβεύσεων. Διακινδυνεύουν τη ζωή τους στις εμπόλεμες ζώνες καταγράφοντας την πραγματικότητα μέσα από πλάνα, εικόνες, ρεπορτάζ κ μαρτυρίες αμάχων αναδεικνύοντας τον πόνο και την απόγνωσή τους. Η εργασία τους είναι επικίνδυνη και τα τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία αύξηση θανάτων των πολεμικών ανταποκριτών. Η παρουσία και συμβολή τους είναι απολύτως απαραίτητη για την μετάδοση της αλήθειας. Σεβασμός. Προσωπικά αισθάνομαι άβολα όταν βλέπω να τους διακόπτετε συνεχώς και αδικαιολόγητα on air. Δεν ξέρω αν είναι θέμα παιδείας όλο αυτό ή έγκειται στην αλαζονική πρόθεση κάποιων να μιλάνε ακατάπαυστα, χωρίς να μας λένε τίποτα ουσιαστικό».
