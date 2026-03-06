Ελένη Μενεγάκη: «Εσύ είσαι καινούρια;» απάντησε σε δημοσιογράφο που τη ρώτησε για την τηλεοπτική της επιστροφή
Ελένη Μενεγάκη: «Εσύ είσαι καινούρια;» απάντησε σε δημοσιογράφο που τη ρώτησε για την τηλεοπτική της επιστροφή

Η παρουσιάστρια αρνήθηκε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση στις φήμες που τη θέλουν να επιστρέφει στην τηλεόραση

Γεωργία Κοτζιά
Ερώτηση για την ενδεχόμενη τηλεοπτική της επιστροφή, δέχτηκε η Ελένη Μενεγάκη, αποφεύγοντας να δώσει σαφή απάντηση.

Η παρουσιάστρια εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο από δημοσιογράφο της εκπομπής «Breakfast@Star» με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται την Παρασκευή 6 Μαρτίου. Η Ελένη Μενεγάκη το τελευταίο διάστημα απέχει από την παρουσίαση τηλεοπτικών προγραμμάτων, ωστόσο κατά καιρούς φήμες τη θέλουν να επιστρέφει.

«Καλημέρα! Είμαι πολύ καλά. Μια χαρά» απάντησε αρχικά η παρουσιάστρια στη δημοσιογράφο. Όταν η ρεπόρτερ τη ρώτησε ευθέως, αν αληθεύουν οι συζητήσεις σχετικά με το επαγγελματικό της μέλλον, εκείνη δήλωσε: «Εσύ είσαι καινούρια στην τηλεόραση; Σε βλέπω μικρό κορίτσι. Καλή σταδιοδρομία».

