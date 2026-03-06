Η Όπρα Γουίνφρεϊ εντυπωσίασε με τη νέα εμφάνισή της μετά την απώλεια βάρους

Η 72χρονη παρουσιάστρια έχει παραδεχτεί ότι χρησιμοποίησε φάρμακα απώλειας βάρους, ενώ ακολουθεί πλέον εντατικό πρόγραμμα άσκησης και πιο υγιεινό τρόπο ζωής



Αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση της Όπρα Γουίνφρεϊ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, με την παρουσιάστρια να εμφανίζεται αισθητά αδυνατισμένη, έπειτα από τις αλλαγές που έχει κάνει στον τρόπο ζωής της και τη χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους.



Η 72χρονη παρουσιάστρια έδωσε το «παρών» Τετάρτη 4 Μαρτίου, στο σόου του οίκου Chloe, συνοδευόμενη από τη στενή της φίλη Γκέιλ Κινγκ. Η Όπρα Γουίνφρεϊ εμφανίστηκε με ένα κομψό σύνολο, φορώντας κοντό μπεζ τζάκετ πάνω από κρεμ μπλούζα και τζιν με φαρδιά γραμμή, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με γυαλιά ηλίου και χρυσούς κρίκους.



Δείτε βίντεο και φωτογραφία



@gala.fr #oprahwinfrey #chloe #pfw #tiktokfashion ♬ Hotline Bling - Drake Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dazed Fashion (@dazedfashion)



Κλείσιμο



Μιλώντας στο περιοδικό People τον περασμένο Δεκέμβριο, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει κάνει στη ζωή της, εξηγώντας ότι πλέον γυμνάζεται τακτικά, είτε τρέχοντας σε διάδρομο είτε κάνοντας πεζοπορία και βάρη. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Δεν καταλαβαίνω τον άνθρωπο που νιώθει νωθρός όταν δεν γυμνάζεται».



Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ίδια είχε φτάσει στο μεγαλύτερο βάρος της, που ήταν περίπου 107 κιλά. Αν και το σημερινό της βάρος δεν έχει γίνει γνωστό, έχει δηλώσει ότι στόχος της είναι να φτάσει περίπου 72 κιλά.



Η 72χρονη παρουσιάστρια έδωσε το «παρών» Τετάρτη 4 Μαρτίου, στο σόου του οίκου Chloe, συνοδευόμενη από τη στενή της φίλη Γκέιλ Κινγκ. Η Όπρα Γουίνφρεϊ εμφανίστηκε με ένα κομψό σύνολο, φορώντας κοντό μπεζ τζάκετ πάνω από κρεμ μπλούζα και τζιν με φαρδιά γραμμή, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με γυαλιά ηλίου και χρυσούς κρίκους.Η παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει το 2023 ότι έκανε χρήση φαρμάκων για απώλεια βάρους, όπως το Ozempic, τα οποία –όπως είχε εξηγήσει– χρησιμοποίησε ως «εργαλείο» για να χάσει κιλά. Παράλληλα, έχει υιοθετήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, εντάσσοντας στη ρουτίνα της συστηματική άσκηση , με προπονήσεις έως και έξι ημέρες την εβδομάδα.Μιλώντας στο περιοδικό People τον περασμένο Δεκέμβριο, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει κάνει στη ζωή της, εξηγώντας ότι πλέον γυμνάζεται τακτικά, είτε τρέχοντας σε διάδρομο είτε κάνοντας πεζοπορία και βάρη. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:«Δεν καταλαβαίνω τον άνθρωπο που νιώθει νωθρός όταν δεν γυμνάζεται».Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ίδια είχε φτάσει στο μεγαλύτερο βάρος της, που ήταν περίπου 107 κιλά. Αν και το σημερινό της βάρος δεν έχει γίνει γνωστό, έχει δηλώσει ότι στόχος της είναι να φτάσει περίπου 72 κιλά.

Μιλώντας για την πορεία της με το βάρος, εξήγησε ότι κάποτε θεωρούσε πως το ζήτημα σχετιζόταν αποκλειστικά με την αυτοπειθαρχία. Όπως είχε πει: «Νόμιζα ότι είχε να κάνει με την πειθαρχία και τη δύναμη της θέλησης. Αλλά σταμάτησα να κατηγορώ τον εαυτό μου. Νιώθω πιο ζωντανή και πιο γεμάτη ενέργεια από ποτέ».



Φωτογραφίες: AP