Όπρα Γουίνφρεϊ: Η ζωή στα 72 μοιάζει διαφορετική, λέει μέσα από το γυμναστήριο
Η παρουσιάστρια δημοσίευσε με αφορμή τα γενέθλιά της ένα βίντεο με την ίδια να κάνει γυμναστική
Τα 72α γενέθλιά της γιόρτασε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, η Όπρα Γουίνφρεϊ και με αφορμή την ξεχωριστή μέρα δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με την ίδια να κάνει γυμναστική.
Στο σχετικό κλιπ η παρουσιάστρια φαίνεται να εκτελεί μία άσκηση με μπάρα μέσα στο γυμναστήριο. Όπως δήλωσε μέσα από τη δημοσίευσή της, για εκείνη η ζωή στα 72 διαφέρει τελείως από εκείνη των προηγούμενων δεκαετιών και παρότρυνε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να δοκιμάζουν νέα πράγματα.
Στη συνοδευτική λεζάντα του βίντεο, έγραψε χαρακτηριστικά: «Η ζωή στα 72 μοιάζει διαφορετική από κάθε άλλη δεκαετία. Πριν από δύο καλοκαίρια και δύο νέες αρθρώσεις γονάτων, αποφάσισα να προσθέσω προπόνηση ενδυνάμωσης στο πρόγραμμά μου, γιατί όλοι χρειάζεται να διατηρούμε τη μυϊκή μας μάζα όσο μεγαλώνουμε. Έτσι, με αφορμή έναν ακόμη κύκλο ζωής για μένα, δοκιμάστε κάτι καινούργιο. Ποτέ δεν ξέρετε πού μπορεί να σας οδηγήσει».
