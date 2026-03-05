Έρικ Ντέιν: Ανακοινώθηκε η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του

Ο πρωταγωνιστής του Grey’s Anatomy πέθανε σε ηλικία 53 ετών, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μόλις δέκα μήνες αφότου είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS).

Η ζωή του Έρικ Ντέιν θα παρουσιαστεί με τα δικά του λόγια, σε ένα βίβλιο πάνω στο οποίο ο ίδιος δούλευε μέχρι την τελευταία στιγμή.Μόλις δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του ηθοποιού, ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House ανακοίνωσε ότι το βιβλίο «My Book of Days: A Memoir in Moments» θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο από τη σειρά εκδόσεων The Open Field της Μαρίας Σράιβερ. Η τελευταία δήλωσε στο περιοδικό People: «Μου είπε ότι ήθελε η οικογένειά του να ξέρει πόσο πολύ τους αγαπούσε και ήθελε να τους αφήσει μια ιστορία για την οποία θα μπορούσαν να είναι περήφανοι».Το βιβλίο περιγράφεται ως ένα «βαθιά προσωπικό έργο» και «ένας στοχασμός πάνω στην οικογένεια, την ανθεκτικότητα, την πίστη, τη νηφαλιότητα, την πατρότητα και το τι σημαίνει να ζεις πλήρως απέναντι σε μια ανίατη ασθένεια». Παράλληλα, παρουσιάζεται ως «μια περισυλλογή πάνω στον χρόνο και μια γενναιόδωρη προσφορά προς τους αναγνώστες για το πώς να τιμούν τις ημέρες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία».Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ολοκλήρωση και η έκδοση του βιβλίου ήταν απόφαση του ίδιου του Ντέιν. «Ήθελε οι κόρες του και οι αναγνώστες να έχουν αυτά τα λόγια. Η έκδοσή του όπως είχε σχεδιαστεί του επιτρέπει να συνεχίσει να μιλά, με τη δική του φωνή, με τη διαύγεια και το θάρρος που τον χαρακτήριζαν».Σε απόσπασμα που είχε δημοσιεύσει ο εκδότης πριν τον θάνατο του Ντέιν, αναφέρεται: «Ξυπνάω κάθε πρωί και μου υπενθυμίζεται αμέσως ότι αυτό είναι πραγματικό — αυτή η ασθένεια, αυτή η πρόκληση — και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που γράφω αυτό το βιβλίο».Στη συνέχεια, επισημαίνεται: «Θέλω να καταγράψω τις στιγμές που με διαμόρφωσαν — τις όμορφες μέρες, τις δύσκολες, εκείνες που ποτέ δεν θεώρησα δεδομένες — ώστε, αν μη τι άλλο, όσοι το διαβάσουν να θυμηθούν τι σημαίνει να ζεις με καρδιά. Αν το να μοιραστώ αυτή την ιστορία βοηθήσει κάποιον να βρει νόημα στις δικές του ημέρες, τότε η ιστορία μου αξίζει να ειπωθεί». Σύμφωνα με το The Open Field, ο ηθοποιός της σειράς «Grey’s Anatomy» εργαζόταν πάνω στο χειρόγραφο «μέχρι την τελευταία στιγμή».Η επίσημη σύνοψη του βιβλίου αναφέρει ότι το «My Book of Days» αποτυπώνει «από τον δύσκολο αγώνα των πρώτων χρόνων του στο Χόλιγουντ και την ειρήνη που κατέκτησε με κόπο μέσα από τη νηφαλιότητα, μέχρι τη βαθιά διαύγεια που του έφερε η διάγνωση της ALS». Με τη νέα αυτή οπτική, ότι οι ημέρες είναι τελικά το μόνο που πραγματικά διαθέτουμε, ο Ντέιν στοχάζεται «πάνω στην ομορφιά και το βάρος της καθεμιάς — στη χαρά, τον πόνο, τα μαθήματα και τη χάρη που βρίσκεται απλώς στο να είσαι παρών».«Ο Ντέιν κοιτά επίσης πέρα από τη διάρκεια της ζωής του, προς τις “μελλοντικές ημέρες” που θα έρθουν αφού εκείνος θα έχει φύγει — ημέρες που προορίζονται για τις κόρες του, για να τις διαβάσουν, να θυμηθούν και να τις συνεχίσουν», επισημαίνεται στην περιγραφή.