Έφτασαν τα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
BlackRock, Blackstone, Qatar Investment Authority, Capital Group και Covalis μεταξύ των funds που συμμετείχαν - Πέφτει η αυλαία για την ΑΜΚ ύψους 4,25 δισ. ευρώ
Σπάει τα κοντέρ η συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ καθώς ήδη οι προσφορές έχουν φθάσει και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 18 δισ. ευρώ
Μετά το κλείσιμο του book building, το βάρος μεταφέρεται στην κρίσιμη διαδικασία κατανομής των νέων μετοχών, που θα διαμορφώσει τη νέα μετοχική σύνθεση της επιχείρησης και θα σηματοδοτήσει την επόμενη φάση του επενδυτικού της στρατηγικού σχεδίου. Το βιβλίο προσφορών κλείνει με προσφορές που μέχρι χθες αργά το απόγευμα ξεπερνούσαν τα 16 δισ. ευρώ.
Χθες έγινε γνωστό και το guidance της ΑΜΚ με την τιμή διάθεσης να «κλειδώνει» στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που συμπίπτει ουσιαστικά με την τιμή κλεισίματος της 23ης Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, δηλαδή την αποκαλούμενη «ανεπηρέαστη» τιμή της μετοχής πριν αποτυπωθεί στην αγορά το effect της συναλλαγής. Το discount σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στα 19,8 ευρώ διαμορφώνεται σε περιορισμένα επίπεδα, στοιχείο που ερμηνεύεται από την αγορά ως ένδειξη ισχυρής ζήτησης και αυξημένης εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την έκδοση.
Η δημόσια προσφορά της ΔΕΗ συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από διεθνή χαρτοφυλάκια, θεσμικούς επενδυτές και μεγάλα funds, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες χρηματοδοτικές κινήσεις στην ελληνική αγορά των τελευταίων ετών. Μεταξύ των ονομάτων που φέρεται να συμμετέχουν συγκαταλέγονται οι αμερικανικές BlackRock και Blackstone, η αραβικών συμφερόντων Qatar Investment Authority, το αμερικανικό Capital Group και το Λονδρέζικο Covalis Capital, ενισχύοντας το προφίλ της έκδοσης και τη διεθνή επενδυτική βαρύτητα της συναλλαγής.
Κεντρικός πυλώνας του σχεδίου αποτελεί η επιτάχυνση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου να αυξηθεί από 12,4 GW σήμερα σε περίπου 24,3 GW έως το 2030. Οι νέες επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά έργα και υποδομές αποθήκευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Παράλληλα, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων θα διοχετευθεί στις υποδομές δικτύων και διανομής. Περίπου το 19% των συνολικών επενδύσεων αφορά τον τομέα Distribution, με έμφαση σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ψηφιοποίηση, smart meters και ενίσχυση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAB) στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.
Το πλάνο προβλέπει επίσης ισχυρότερη διεθνή παρουσία, με περίπου το 27% των συνολικών επενδύσεων να κατευθύνεται εκτός Ελλάδας, σε αγορές όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Πολωνία και η Σλοβακία, με έμφαση στις ΑΠΕ και στις ευέλικτες μονάδες παραγωγής.
Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η νέα ψηφιακή στρατηγική της επιχείρησης, με αιχμή το project ανάπτυξης data centers στην Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται για πρώτη φορά επισήμως στο επενδυτικό σχέδιο του ομίλου. Περίπου το 5% των συνολικών επενδύσεων αφορά ψηφιακές υποδομές και data centers, με την πρώτη φάση να προβλέπει campus ισχύος 300 MW έως το 2028 και συνολικό capex περίπου 1,2 δισ. ευρώ.
Πηγή: newmoney.gr
Η επόμενη ημέραΚρίσιμο παραμένει και το αποτύπωμα του Δημοσίου στη νέα μετοχική σύνθεση, που θα κληθεί να συμμετάσχει με ποσοστό άνω των 1,4 δισ. ευρώ καθώς η αύξηση κεφαλαίου ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου. Χθες λίγο πριν την ολοκλήρωση του book building, η ΔΕΗ ανέδειξε και το επόμενο στρατηγικό βήμα της επέκτασής της στις τηλεπικοινωνίες, επιβεβαιώνοντας το σχέδιο που είχε παρουσιάσει η διοίκηση στο Investor Day στο Λονδίνο τον περασμένο Νοέμβριο για είσοδο στις υπηρεσίες φωνής και διάθεση ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές. Η κίνηση αυτή ενισχύει το αποτύπωμα της εταιρείας στην αγορά των telecoms, αξιοποιώντας το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα και εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της.
Το στοίχημα του επενδυτικού πλάνου των 24 δισ. ευρώΗ ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της ΔΕΗ, ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030, που φιλοδοξεί να μετασχηματίσει την επιχείρηση σε έναν ισχυρό ενεργειακό και powertech όμιλο με διευρυμένη διεθνή παρουσία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, ο βασικός κορμός των επενδύσεων θα κατευθυνθεί στην ολοκληρωμένη ενεργειακή δραστηριότητα (Integrated Business), η οποία απορροφά περίπου το 69% του συνολικού επενδυτικού προγράμματος. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται έργα ΑΠΕ, μονάδες φυσικού αερίου, αποθήκευση ενέργειας, εμπορία και νέες διεθνείς δραστηριότητες.
