Καραχάλιος για τη μήνυση Καρυστιανού: Δεν κρύβομαι, έπρεπε να την είχα μηνύσει τότε που με αποκάλεσε τρελό
Θέση για τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τη δήλωσή του ότι έλαβε εντολή από τη Μόσχα για να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, πήρε ο Νίκος Καραχάλιος κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Καραχάλιος ανέφερε: «Δεν έχω τόσο χαριτωμένη μύτη όπως αυτή που έφτιαξε η κυρία Καρυστιανού. Σίγουρα δεν κρύβομαι. Είμαι στη γειτονιά μου, τη Νέα Μάκρη, έκανα τα post μου. Παραμένω ενεργός πολίτης».
Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι εξακολουθεί να παρεμβαίνει δημόσια και να τοποθετείται για ζητήματα της επικαιρότητας. Όπως είπε: Έχω δώσει δύο ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, κάνω τα tweets, είμαι ενεργός».
Παράλληλα, ο Νίκος Καραχάλιος σημείωσε ότι, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να είχε κινηθεί νομικά πρώτος κατά της Μαρίας Καρυστιανού για παλαιότερη αναφορά της στο πρόσωπό του.
«Δεν θέλω να ποινικοποιώ την πολιτική ζωή, αλλά αν συνεχίσει η κυρία Καρυστιανού, οι δικηγόροι μου λένε ότι έπρεπε να της είχα κάνει μήνυση τότε που με αποκάλεσε τρελό», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ερωτηθείς, τέλος, αν είναι σε θέση να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του περί «εντολής από τη Μόσχα», απάντησε λακωνικά: «Θα το δούμε στο δικαστήριο».
Νωρίτερα ο Νίκος Καραχάλιος, έκανε ανάρτηση με την οποία απαντά στα ερωτήματα που έθεσε η Μαρία Καρυστιανού για το ότι δεν έχει συλληφθεί ακόμα στα πλαίσια του αυτοφώρου μετά τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του.
«Μαρία μου, κορίτσι μου, ηρέμησε... Πού να εμφανιστώ; Εδώ είμαι! Παντού είμαι!» έγραψε λίγο πριν τις 4 ο κ. Καραχάλιος.
Στην ίδια ανάρτηση αναρωτιέται, επίσης, «Τι έχεις πάθει μαζί μου; Φαντασίωση είναι; Εμμονή είναι;
Ψύχωση είναι; Πρόσεξε μην γυρίσεις στα παλιά... Έχεις αγώνα αύριο στη Θεσσαλονίκη!»
- Ο Νίκος Καραχάλιος κλείνει την ανάρτησή μου τρία υστερόγραφα:
- ΥΓ1. Με τιμά ότι μου κάνατε μήνυση, όπως και στην Λάουρα Κοβέσι, δηλαδή εμάς που τα βάζουμε με τις αδικίες...
- ΥΓ2. Αυτόν τον Θανάση (σ.σ. Αυγερινό), που είναι σοβαρό παιδί, γιατί τον ταλαιπωρείτε;
- ΥΓ3. Μην κατηγορείτε άδικα ΚΑΙ τους αστυνομικούς.
- Θα τους χρειαστείτε μια μέρα...
Όλη η ανάρτηση του Νίκου ΚαραχάλιουΜαρία μου,
κορίτσι μου, ηρέμησε...
Πού να εμφανιστώ;
Εδώ είμαι!
Παντού είμαι!
Τι έχεις πάθει μαζί μου;
Φαντασίωση είναι;
Εμμονή είναι;
Ψύχωση είναι;
Πρόσεξε μην γυρίσεις στα παλιά...
Έχεις αγώνα αύριο στη Θεσσαλονίκη!
ΞΕΚΙΝΑΜΕ!
(Τις μάζεψες τις υπογραφές ή ακόμη;)
Κι αν «τελειώσουμε» στραβά, υπάρχει πάντα το
@tokyma
Ξεκουράσου.
Με κατανόηση στο λέω...
Τα λέμε το πρωί,
εδώ στο Χ :-)
ΥΓ1. Με τιμά ότι μου κάνατε μήνυση, όπως και στην Λάουρα Κοβέσι, δηλαδή εμάς που τα βάζουμε με τις αδικίες...
ΥΓ2. Αυτόν τον Θανάση, που είναι σοβαρό παιδί, γιατί τον ταλαιπωρείτε;
ΥΓ3. Μην κατηγορείτε άδικα ΚΑΙ τους αστυνομικούς.
Θα τους χρειαστείτε
μια μέρα...
Καρυστιανού: Λήγει το αυτόφωρο για τον Καραχάλιο, γιατί δεν τον βρήκαν ακόμη;
Λίγο πριν την εκπνοή του αυτοφώρου σε βάρος του Νίκου Καραχάλιου, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός για συκοφαντική δυσφήμιση, η ίδια προχώρησε σε ανάρτηση αναφορικά με το γεγονός ότι ο επικοινωνιολόγος δεν έχει ακόμη συλληφθεί από τις Αρχές.
Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση η κα Καρυστιανού κάνει αναφορά και στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Μάκρης, διερωτώμενη γιατί δεν τον έχουν ακόμη εντοπίσει αφού είναι γνωστή τόσο η κατοικία του όσο και η ενεργή παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας υπόνοιες ότι προστατεύεται - όπως λέει - από το «σύστημα».
Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού
«Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός;
Και γιατί το Γραφείο Αναζητήσεων, αλλά και το Τμήμα Νέας Μάκρης ακόμη δεν τον έχει εντοπίσει ενώ είναι γνωστή η κατοικία του, όπως και η ενεργή στα social παρουσία του;
Μήπως διότι ο κ. Καραχάλιος πιθανότατα προστατεύεται από το “σύστημα”; Μήπως γι’ αυτό και κάθε δήλωση του άμεσα δημοσιεύεται και αναπαράγεται σε φιλοκυβερνητικές φυλλάδες και εκπομπές;
Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι κύριο μέλημά του είναι η λάσπη κυρίως προς το πρόσωπο μου καθώς και αυτό της δικηγόρου μου, και όχι το διεφθαρμένο και αυταρχικό καθεστώς που μας κυβερνά!
Μα ποιούς νομίζει ότι κοροϊδεύει;
´Έχετε μια ώρα ακόμη…»
Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου έγινε για τον ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καρυστιανού «δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».
Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον Καρυστιανού, ο Νίκος Καραχάλιος για τον οποίο λένε ότι είναι «γνωστός για τη συκοφαντική εμμονή» και «μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία» καλείται «να προσκομίσει την υποτιθέμενη "εντολή" περί ίδρυσης κόμματος, που κατά τον ισχυρισμό του σε χθεσινές δηλώσεις του δήθεν μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καρυστιανού, ειδάλλως θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου για τους συκοφάντες».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
