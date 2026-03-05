Έμα Γουάτσον: Σε τρυφερές στιγμές με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της
Έμα Γουάτσον: Σε τρυφερές στιγμές με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της
Το ζευγάρι εθεάθη να φιλιέται στο αεροδρόμιο
Σε τρυφερές στιγμές με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της εντοπίστηκε η Έμα Γουάτσον με τους δύο να φιλιούνται στο στόμα στο αεροδρόμιο.
Η ηθοποιός και ο Μεξικανός επιχειρηματίας, Γκονζάλο Εβία Μπαγγιέρες εθεάθησαν ιδιαίτερα διαχυτικοί σε δημόσιο χώρο. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν την Τετάρτη 4 Μαρτίου, λίγο πριν η Γουάτσον και ο σύντροφός της εμφανιστούν σε δείπνο μαζί.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο Quién, οι δυο τους είχαν πρωτοεμφανιστεί μαζί στο Κουρσεβέλ στα τέλη του 2025 και στη συνέχεια εντοπίστηκαν στην Πούντα Μίτα, μια γραφική χερσόνησο 16 χιλιομέτρων βόρεια του Πουέρτο Βαγιάρτα στην ακτή του Ειρηνικού.
Ο Μπαγγιέρες ανήκει σε μια γνωστή επιχειρηματική οικογένεια του Μεξικού, συνδεόμενη με το Grupo Bal, έναν όμιλο που ιδρύθηκε με δραστηριότητες σε εξορύξεις, ασφάλειες, λιανικό εμπόριο και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας πολυκαταστημάτων El Palacio de Hierro.
Από το 2022 έως το 2024, ο Μπαγγιέρες υπήρξε μαζί με τη Μεξικανή ποπ σταρ και ηθοποιό Μπελίντα, η οποία πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Cheetah Girls 2».
Σε μια σπάνια αναφορά για την προσωπική της ζωή, η Έμα Γουάτσον δήλωσε τον Σεπτέμβριο στο podcast On Purpose, ότι προτιμά να βγαίνει ραντεβού με ανθρώπους που δεν είναι υπερβολικά εξοικειωμένοι με τη δουλειά της ως ηθοποιός. «Θέλω ο πιθανός σύντροφός μου να εκτιμά τη δουλειά μου, αλλά νομίζω ότι το να γνωρίζει πως δεν χρειάζεται να διαχειριστεί αυτό το επιπλέον επίπεδο αμηχανίας είναι βοηθητικό, είναι ανακούφιση», είχε πει.
Emma Watson Kisses Billionaire Mexican Entrepreneur Gonzalo Hevia Baillères in New Photos https://t.co/4PL9quKMts— People (@people) March 5, 2026
