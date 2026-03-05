Ο Χάρι Στάιλς δήλωσε ότι θέλει να κάνει οικογένεια στα επόμενα πέντε χρόνια
Σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω για να δημιουργήσω χώρο στη ζωή μου ώστε να συμβούν αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ απλώς να περιμένω να συμβούν από μόνα τους, είπε ο τραγουδιστής

Γεωργία Κοτζιά
Για την επιθυμία του να αποκτήσει οικογένεια στα επόμενα πέντε χρόνια μίλησε ο Χάρι Στάιλς, επισημαίνοντας πως έχει κάνει μία ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό του σχετικά με το πώς θα πετύχει όλα όσα θέλει να αλλάξει στη ζωή του.

Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «The Zane Lowe Show» στο Apple Music και αναφέρθηκε στον στόχο που έχει θέσει για το επόμενο διάστημα.

Ο Στάιλς αρχικά είπε: «Νομίζω ότι έκανα μια πραγματικά ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μου σχετικά με το ότι “Εντάξει, σε πέντε χρόνια πώς θέλω να είναι η ζωή μου;". Και μετά “Πώς μπορώ να κάνω αλλαγές ώστε να κατευθυνθώ προς αυτό;”. Δεν θέλω να είμαι ο τύπος που είναι μόνος του αλλά λέει “Α, τελικά τα κατάφερα”».

Αμέσως μετά πρόσθεσε: «Θέλω να νιώθω ολοκληρωμένος και να έχω υπέροχες σχέσεις με τους ανθρώπους. Θέλω να έχω δυνατές φιλίες με τους ανθρώπους. Θέλω οικογένεια. Θέλω όλα αυτά τα πράγματα».



Έπειτα ο Στάιλς σημείωσε πως δεν θέλει να περιμένει να συμβούν τα πράγματα από μόνα τους: «Απλώς με έκανε να σκεφτώ “ΟΚ, τι πρέπει να κάνω για να δημιουργήσω χώρο στη ζωή μου ώστε να συμβούν αυτά τα πράγματα;”. Δεν μπορώ απλώς να περιμένω να συμβούν από μόνα τους».

Ο Χάρι πρόσθεσε ακόμη ότι ο «σωστός άνθρωπος» για εκείνον είναι κάποιος που τον προκαλεί και τον ωθεί να εξελίσσεται.

Αυτή την περίοδο ο τραγουδιστής βρίσκεται σε σχέση με την ηθοποιό Ζόι Κράβιτζ. Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του τον Αύγουστο του 2025, όταν εθεάθη σε τρυφερές στιγμές στη Ρώμη.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά
