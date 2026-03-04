Χάρι Στάιλς: Ο Λίαμ Πέιν ήταν ο άνθρωπος με την πιο καλή καρδιά που απλώς ήθελε να γίνει σπουδαίος
Είναι τόσο δύσκολο να χάνεις έναν φίλο, εξομολογήκε για τον θάνατο του πρώην μέλους των One Direction
Την απώλεια του Λίαμ Πέιν προσπαθεί ακόμη να διαχειριστεί ο Χάρι Στάιλς. Οι δυο υπήρξαν μέλη των One Direction, μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος. Ο Πέιν πέθανε το 2024, πέφτοντας από μπαλκόνι του δωματίου του ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες στο οποίο διέμενε.
Ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατό του, ο τραγουδιστής έκανε λόγο για έναν «έναν άνθρωπο με την πιο καλή καρδιά, που απλώς ήθελε να γίνει σπουδαίος» και εξήγησε με ποιον τρόπο τον επηρέασε το θλιβερό συμβάν.
«Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ακόμη και η ιδέα να μιλήσω γι’ αυτό είναι κάτι που με δυσκολεύει λίγο», δήλωσε αρχικά σε συνέντευξη στο Apple Music, μιλώντας για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν.
«Νομίζω ότι υπήρξε μια περίοδος μετά τον θάνατό του όπου πραγματικά δυσκολεύτηκα να αποδεχθώ πόσο παράξενο είναι το ότι άλλοι άνθρωποι μοιάζουν να μοιράζονται κατά κάποιο τρόπο το πένθος σου», πρόσθεσε.
Ο Στάιλς εκμυστηρεύτηκε ότι είχε «πολύ έντονα συναισθήματα» για τον θάνατο του Πέιν, αλλά γνώριζε ότι υπήρχε μια «επιθυμία από άλλους» να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του. «Είναι τόσο δύσκολο να χάνεις έναν φίλο. Είναι δύσκολο να χάνεις οποιονδήποτε φίλο, αλλά είναι ακόμη πιο δύσκολο όταν χάνεις έναν φίλο που σου μοιάζει τόσο πολύ σε τόσα πράγματα», εξήγησε.
«Ήταν σαν να έβλεπα έναν άνθρωπο με την πιο καλή καρδιά, που απλώς ήθελε να γίνει σπουδαίος», πρόσθεσε. Ο ποπ σταρ είπε επίσης ότι ο θάνατος του Πέιν τον έκανε να αναλογιστεί τη δική του ζωή: «Τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου; Πώς θέλω να τη ζήσω; Και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσεις τους φίλους σου που φεύγουν από τη ζωή είναι να ζήσεις τη ζωή σου στο έπακρο. Ήταν ένας πραγματικά ξεχωριστός άνθρωπος και είναι πολύ θλιβερό», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Harry Styles breaks silence on ‘difficult’ death of One Direction bandmate Liam Payne https://t.co/JM8HXog1OI pic.twitter.com/LDIQl84qcM— Page Six (@PageSix) March 4, 2026
«Ήταν σαν να έβλεπα έναν άνθρωπο με την πιο καλή καρδιά, που απλώς ήθελε να γίνει σπουδαίος», πρόσθεσε. Ο ποπ σταρ είπε επίσης ότι ο θάνατος του Πέιν τον έκανε να αναλογιστεί τη δική του ζωή: «Τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου; Πώς θέλω να τη ζήσω; Και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσεις τους φίλους σου που φεύγουν από τη ζωή είναι να ζήσεις τη ζωή σου στο έπακρο. Ήταν ένας πραγματικά ξεχωριστός άνθρωπος και είναι πολύ θλιβερό», κατέληξε.
