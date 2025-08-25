Ζόι Κράβιτζ: Εθεάθη να περπατά στη Ρώμη αγκαζέ με τον Χάρι Στάιλς - Δείτε το βίντεο
Οι δυο καλλιτέχνες πυροδότησαν τις φήμες για ένα πιθανό ειδύλλιο
Σελίδα φέρεται να γύρισε στην προσωπική του ζωή ο Χάρι Στάιλς, καθώς πυροδότησε φήμες για νέα σχέση με την Ζόι Κράβιτζ. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media κι έγινε viral, ο τραγουδιστής εθεάθη να περπατά χέρι-χέρι με την ηθοποιό στη Ρώμη.
Την Κυριακή 24 Αυγούστου, ένας θαυμαστής του τον εντόπισε με την Ζόι Κράβιτζ, κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου τους. «Όταν συναντάς τον Χάρι Στάιλς και την Ζόι Κράβιτζ στη Ρώμη», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε στο TikTok. Ο ίδιος πρόσθεσε πως ακόμη επεξεργάζεται τα συναισθήματά του από την συνάντηση, σημειώνοντας: «Ζήτησα να βγάλουμε μια φωτογραφία πριν, και εκείνος είπε ότι ήταν εκτός σύνδεσης, αλλά ήταν τόσο ευγενικός και με κράτησε από το χέρι».
Στο βίντεο, οι δύο καλλιτέχνες περπατούσαν αγκαζέ με την πλάτη τους γυρισμένη προς την κάμερα. Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις, με κάποιους να χαρακτηρίζουν το ζευγάρι «πολύ χαριτωμένο μαζί», ενώ άλλοι επέκριναν τη σύνδεση της Ζόι Κράβιτζ με τον Χάρι Στάιλς, καθώς είναι πρώην σύντροφος της καλής της φίλης, Τέιλορ Σουίφτ. «Είναι φίλη της Τέιλορ και αυτός είναι ο πρώην της, μου φαίνεται τόσο περίεργο», έγραψε ένας, ενώ άλλος διερωτήθηκε: «Μα δεν είναι φίλη της Τέιλορ;».
Το τελευταίο διάστημα, η Ζόι Κράβιτζ φημολογείται ότι είναι ζευγάρι με τον Όστιν Μπάτλερ. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο ηθοποιοί είχαν απασχολήσει πρόσφατα τα μέσα με εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί και φωτογραφίες τους σε μπαρ στο Παρίσι, όπου εθεάθησαν αγκαλιά.
Η τελευταία σχέση της Ζόι Κράβιτζ που έγινε γνωστή ήταν με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τσάνινγκ Τέιτουμ, από το 2021 έως το 2024, ενώ στο παρελθόν ήταν παντρεμένη για ένα χρόνο με τον ηθοποιό Καρλ Γκλούσμαν.
Όσον αφορά τον Χάρι Στάιλς, ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής χώρισε το 2024 με την Τέιλορ Σουίφτ, μετά από ένα χρόνο σχέσης, ενώ τον Ιούνιο εντοπίστηκε να φιλιέται με μια άγνωστη γυναίκα στο Glastonbury Festival.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
@beatrizalyrio
Ainda processando a emoção de hoje 😭🤌🏽 #harrystylesvids #harrystyles #rome #roma #zoekravitz♬ Daylight - Harry Styles
