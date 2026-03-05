H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού

μοναδική πτήση που πραγματοποιήθηκε από το Ομάν προς την Ελλάδα, φ

Σε ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε στιγμές που έζησε στη Σρι Λάνκα . Π

εριγράφοντας την εμπειρία της έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «

».

Κλείσιμο

Σρι Λάνκα θα πει “Λαμπερό νησί”. Και είναι όντως λαμπερό και πανέμορφο με οργιώδη βλάστηση και καλούς, γλυκούς ανθρώπους που χαμογελάνε με ωραία αληθινά χαμόγελα, που σε χαιρετάνε όταν περνάς στον δρόμο και σου λένε καλημέρα χωρίς να σε ξέρουν