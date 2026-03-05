H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
GALA
Σμαράγδα Καρύδη Γιώργος Καπουτζίδης Σρι Λάνκα Πτήση

H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού

Τις προηγούμενες ημέρες, οι δύο ηθοποιοί έκαναν μαζί διακοπές στη Σρι Λάνκα

H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
Ιωάννα Μαρίνου
88 ΣΧΟΛΙΑ
Με πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ομάν επέστρεψαν η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης μετά το ταξίδι που πραγματοποίησαν στη Σρι Λάνκα.

Πριν από λίγες ημέρες, οι δύο ηθοποιοί έκαναν διακοπές στη Νότια Ασία, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον πανικό που προκλήθηκε στις αεροπορικές μετακινήσεις λόγω της έντασης και των συγκρούσεων μεταξύ των ΗΠΑ, Ισραήλ και του Ιράν, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλές διεθνείς πτήσεις. Συγκεκριμένα, πτήσεις που περνούσαν κοντά σε εμπόλεμες ζώνες θεωρήθηκαν επικίνδυνες, γεγονός που οδήγησε στον προσωρινό εγκλωβισμό τους στη Σρι Λάνκα.

Σε πλάνα που προβλήθηκαν την Πέμπτη 5 Μαρτίου στο «Happy Day» από τη μοναδική πτήση που πραγματοποιήθηκε από το Ομάν προς την Ελλάδα, φαίνεται η Σμαράγδα Καρύδη μέσα στο αεροσκάφος, ανάμεσα σε άλλους επιβαίνοντες.

Δείτε το βίντεο



Σε ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε στιγμές που έζησε στη Σρι Λάνκα. Περιγράφοντας την εμπειρία της έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Σρι Λάνκα θα πει “Λαμπερό νησί”. Και είναι όντως λαμπερό και πανέμορφο με οργιώδη βλάστηση και καλούς, γλυκούς ανθρώπους που χαμογελάνε με ωραία αληθινά χαμόγελα, που σε χαιρετάνε όταν περνάς στον δρόμο και σου λένε καλημέρα χωρίς να σε ξέρουν».

Δείτε την ανάρτησή της


H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού

Κλείσιμο
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
Ιωάννα Μαρίνου
88 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης