H Σμαράγδα Καρύδη και o Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν από το Ομάν με πτήση επαναπατρισμού
Τις προηγούμενες ημέρες, οι δύο ηθοποιοί έκαναν μαζί διακοπές στη Σρι Λάνκα
Με πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ομάν επέστρεψαν η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης μετά το ταξίδι που πραγματοποίησαν στη Σρι Λάνκα.
Πριν από λίγες ημέρες, οι δύο ηθοποιοί έκαναν διακοπές στη Νότια Ασία, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον πανικό που προκλήθηκε στις αεροπορικές μετακινήσεις λόγω της έντασης και των συγκρούσεων μεταξύ των ΗΠΑ, Ισραήλ και του Ιράν, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλές διεθνείς πτήσεις. Συγκεκριμένα, πτήσεις που περνούσαν κοντά σε εμπόλεμες ζώνες θεωρήθηκαν επικίνδυνες, γεγονός που οδήγησε στον προσωρινό εγκλωβισμό τους στη Σρι Λάνκα.
Σε πλάνα που προβλήθηκαν την Πέμπτη 5 Μαρτίου στο «Happy Day» από τη μοναδική πτήση που πραγματοποιήθηκε από το Ομάν προς την Ελλάδα, φαίνεται η Σμαράγδα Καρύδη μέσα στο αεροσκάφος, ανάμεσα σε άλλους επιβαίνοντες.
Δείτε το βίντεο
Σε ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε στιγμές που έζησε στη Σρι Λάνκα. Περιγράφοντας την εμπειρία της έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Σρι Λάνκα θα πει “Λαμπερό νησί”. Και είναι όντως λαμπερό και πανέμορφο με οργιώδη βλάστηση και καλούς, γλυκούς ανθρώπους που χαμογελάνε με ωραία αληθινά χαμόγελα, που σε χαιρετάνε όταν περνάς στον δρόμο και σου λένε καλημέρα χωρίς να σε ξέρουν».
Δείτε την ανάρτησή της
