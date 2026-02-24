Η Σμαράγδα Καρύδη ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Σρι Λάνκα με τον Γιώργο Καπουτζίδη
Εδώ σε χαιρετάνε όταν περνάς στον δρόμο και σου λένε καλημέρα χωρίς να σε ξέρουν, σημείωσε η ηθοποιός
Στη Στη Σρι Λάνκα ταξίδεψαν η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης, μαζί με φίλους τους, με την ηθοποιό να δημοσιεύει φωτογραφίες από την απόδρασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι ηθοποιοί πραγματοποίησαν ένα ταξίδι στη Νότια Ασία, επιλέγοντας έναν προορισμό γνωστό για τα τροπικά του τοπία, τις παραλίες, και τους αρχαίους ναούς. Στις εικόνες που ανάρτησε η Σμαράγδα Καρύδη, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε στιγμές που έζησε με την παρέα της.
Η ηθοποιός, περιγράφοντας την εμπειρία της και εξηγώντας τη σημασία του ονόματος της χώρας, έγραψε χαρακτηριστικά: «Σρι Λάνκα θα πει “Λαμπερό νησί”. Και είναι όντως λαμπερό και πανέμορφο με οργιώδη βλάστηση και καλούς, γλυκούς ανθρώπους που χαμογελάνε με ωραία αληθινά χαμόγελα, που σε χαιρετάνε όταν περνάς στον δρόμο και σου λένε καλημέρα χωρίς να σε ξέρουν».
