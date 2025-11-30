O Σάιμον Κάουελ περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν
Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι καθαρά, ήταν σοκ, είπε
Ο Σάιμον Κάουελ αποκάλυψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμαθε για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν, περιγράφοντας τη στιγμή ως «σοκαριστική και αφόρητα δύσκολη». Σε συνέντευξή του στο podcast των New York Times με τίτλο The Interview, ο 66χρονος παραγωγός ανέφερε ότι πληροφορήθηκε τον θάνατο του τραγουδιστή ενώ βρισκόταν στη βόρεια Αγγλία και εργαζόταν με ένα νέο boy band για τη σειρά ντοκιμαντέρ του «Simon Cowell: The Next Act».
«Κάποια που δουλεύει πολύ στενά μαζί μου μπήκε στο δωμάτιό μου. Κατάλαβα από το πρόσωπό της ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μου είπε "κάθισε" και τότε μου το είπε», περιέγραψε. Ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Λίαμ Πέιν και δημιούργησε τους One Direction μέσα από το X-Factor είπε ότι η αντίδρασή του ήταν ένα μείγμα σοκ και ανείπωτης θλίψης.
«Ήταν σαν… ουάου. Ένιωσα όπως όταν έμαθα ότι πέθανε ο πατέρας μου. Δεν μπορείς να περιγράψεις με λόγια αυτό το συναίσθημα. Είναι απλά σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι καθαρά. Το μόνο που θυμάμαι να λέω ήταν "πρέπει να μιλήσω στους γονείς του. Μπορείτε να τους βρείτε στο τηλέφωνο το συντομότερο δυνατό;"» δήλωσε.
Η συνέντευξη προβλήθηκε λίγο καιρό μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Σάιμον Κάουελ απέναντι στις επικρίσεις που δέχτηκε στα social media. Πολλοί τον κατηγόρησαν ότι φέρει ευθύνη για τον θάνατο του καλλιτέχνη, λόγω της πίεσης που, όπως υποστηρίζουν, ένιωθε.
Ο Лίαμ Πέιν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών στις 16 Οκτωβρίου 2024, έπειτα από πτώση από το μπαλκόνι του δωματίου του στον τρίτο όροφο ξενοδοχείου CasaSur Palermo στο Μπουένος Άιρες. Σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη «εξαιρετικά σοβαρά τραύματα», ενώ στο δωμάτιό του βρέθηκαν αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες.
Για την υπόθεση απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής του ξενοδοχείου, η υπάλληλος υποδοχής και ένας φίλος του τραγουδιστή κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ δύο ακόμη εργαζόμενοι του ξενοδοχείου κατηγορούνται για προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.
Simon Cowell details the exact moment he found out about Liam Payne’s ‘awful’ death https://t.co/9zaGTID9Ka pic.twitter.com/uPX3hy2GNs— Page Six (@PageSix) November 29, 2025
