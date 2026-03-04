Η Δέσποινα Βανδή γυμνάζει τον Γιάννη Κατινάκη, δείτε το χιουμοριστικό βίντεο
Δέσποινα Βανδή Γιάννης Κατινάκης Γυμναστική Γυμναστήριο Βίντεο

Παρά τα τεχνάσματά του για να αποφύγει τη γυμναστική, η τραγουδίστρια δεν πτοείται και συνεχίζει να τον πιέζει

13 ΣΧΟΛΙΑ
Τον Γιάννη Κατινάκη ανέλαβε να γυμνάσει η Δέσποινα Βανδή σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram.

Το κλιπ ξεκινάει με τον Γιάννη Κατινάκη να μπαίνει στο γυμναστήριο, αναζητώντας τον γυμναστή που έχει εντοπίσει στο σάιτ. Τελικά, όμως θα βρεθεί προς απογοήτευσή του απέναντι στη Δέσποινα Βανδή που θα τον στρώσει... στη γυμναστική.

Η προπόνηση ξεκινά με «ζέσταμα», το οποίο ο Γιάννης Κατινάκης μπερδεύει με τη θερμοκρασία σώματος, ενώ τα πέντε χιλιόμετρα του φαντάζουν με ταξίδι στη Νέα Υόρκη ή στον «άλλο κόσμο».  Όταν προχωρούν στους κοιλιακούς, εκείνος προσπαθεί να μειώσει τις επαναλήψεις για να μη χάσει, όπως λέει, την καμπύλη JLo που διαθέτει. Παρά τα τεχνάσματά του όμως για να αποφύγει την άσκηση, η τραγουδίστρια δεν πτοείται και συνεχίζει να τον πιέζει. 

Δείτε το βίντεο

13 ΣΧΟΛΙΑ

