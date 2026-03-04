Πέτρος Γαϊτάνος: Έρχονται γονείς και μου λένε ότι νανουρίζουν τα παιδιά τους με τους ύμνους μου



Απαντώντας σε ερώτηση που δέχτηκε για τον Στη συνέχεια, ο Πέτρος Γαϊτάνος εξήγησε ποια είναι η πρόθεσή του όταν ερμηνεύει τα τραγούδια του και ποιον στόχο υπηρετεί μέσα από τη μουσική του: «Τα τραγούδια μου τα λέω με σκοπό να εμπνεύσω τον κόσμο σε πράγματα ανώτερα και χρήσιμα».Απαντώντας σε ερώτηση που δέχτηκε για τον Ακύλα και τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026, ο

τραγουδιστής

τοποθετήθηκε με επιφύλαξη, εκφράζοντας τη γενικότερη άποψή του για τον θεσμό και ξεκαθαρίζοντας τι θα έκανε ο ίδιος:

«

».

Είναι μια ερώτηση που θέλει πολλή κουβέντα, οπότε καλύτερα να μην πω κάτι. Καλό είναι ότι γίνεται γύρω από το χώρο της τέχνης, να μην παραδειγματίζεται από πράγματα που την ευτελίζουν. Εγώ δεν θα πήγαινα στη Eurovision, γιατί γύρω από ένα όμορφο τραγούδι που θα έγραφα, θα υπήρχε ένα τσίρκο