Η Χέιλι Μπίμπερ μίλησε για τον λόγο που η γιατρός της είχε απαγορεύσει να μείνει έγκυος

Η Χέιλι Μπίμπερ στη συνέχεια είπε: «Ναι. Είχα ένα διάφραγμα στη μήτρα μου και η γιατρός συνέχιζε να λέει "Πρέπει να το παρακολουθούμε και να το εξετάσουμε πριν μείνεις έγκυος, γιατί μπορεί ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα.

Δεν ξέρω ακριβώς. Πρέπει να δούμε. Ίσως χρειαστεί να σου κάνω μια μικρή επέμβαση. Δεν είμαι σίγουρη". Κι εγώ ήμουν σε φάση "Εντάξει. Δεν σκέφτομαι να μείνω έγκυος τώρα, οπότε θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει η ώρα”. Και μετά έμεινα μαγικά έγκυος».