Η Χέιλι Μπίμπερ μίλησε για τον λόγο που η γιατρός της είχε απαγορεύσει να μείνει έγκυος

«Έμεινα έγκυος μαγικά», δήλωσε το μοντέλο και εξήγησε πως ο ερχομός του γιου της ήταν έκπληξη

Στέλλα Μούτσιου
Για τη μητρότητα μίλησε η Χέιλι Μπίμπερ, εξηγώντας πως η γιατρός της την είχε προειδοποιήσει να μην μείνει έγκυος, καθώς είχε διαγνωστεί με μία ιατρική πάθηση, γι' αυτό και ο γιος που απέκτησε με το Τζάστιν Μπίμπερ ήταν «έκπληξη» για εκείνη.

Το μοντέλο μίλησε στο podcast «SHE MD» και επισήμανε πως πριν μείνει έγκυος τον Αύγουστο του 2024, είχε διαγνωστεί με διάφραγμα μήτρας, μια πάθηση που αυξάνει τον κίνδυνο αποβολής και πρόωρου τοκετού και η γιατρός της, η οποία συμμετείχε επίσης στη συνέντευξη, δήλωσε: «Της είπα “Μην μείνεις έγκυος”».

Η Χέιλι Μπίμπερ στη συνέχεια είπε: «Ναι. Είχα ένα διάφραγμα στη μήτρα μου και η γιατρός συνέχιζε να λέει "Πρέπει να το παρακολουθούμε και να το εξετάσουμε πριν μείνεις έγκυος, γιατί μπορεί ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν ξέρω ακριβώς. Πρέπει να δούμε. Ίσως χρειαστεί να σου κάνω μια μικρή επέμβαση. Δεν είμαι σίγουρη". Κι εγώ ήμουν σε φάση "Εντάξει. Δεν σκέφτομαι να μείνω έγκυος τώρα, οπότε θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει η ώρα”. Και μετά έμεινα μαγικά έγκυος».

Hailey Bieber on Postpartum Recovery, PMDD, and Hormone Changes After Birth | SHE MD


Η γιατρός συμπλήρωσε τότε με χιούμορ: «Και μετά με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει "Είμαι έγκυος”. Κι εγώ λέω “Όχι"», ενώ έπειτα εξήγησε πως  το διάφραγμα μήτρας είναι γενετικό και ότι οι γυναίκες γεννιούνται με αυτό και πως μπορεί να υπάρχει ήπιο, μέτριο ή σοβαρό διάφραγμα. Όπως ανέφερε, το διάφραγμα της Χέιλι Μπίμπερ ήταν μέτριας μορφής και ο κίνδυνος αποβολής στην εγκυμοσύνη της ήταν 25% έως 40% και υπήρχε 10% έως 20% πιθανότητα πρόωρου τοκετού: «Νομίζω ότι αυτό ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας», σχολίασε το μοντέλο, προσθέτοντας:  «Γιατί καθώς καταλαβαίναμε ότι το μωρό μεγάλωνε, το διάφραγμα διαστελλόταν. Όλα άνοιγαν και λειτουργούσαν όπως έπρεπε, ευτυχώς».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
