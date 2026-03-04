Η Χέιλι Μπίμπερ μίλησε για τον λόγο που η γιατρός της είχε απαγορεύσει να μείνει έγκυος
Η Χέιλι Μπίμπερ μίλησε για τον λόγο που η γιατρός της είχε απαγορεύσει να μείνει έγκυος
«Έμεινα έγκυος μαγικά», δήλωσε το μοντέλο και εξήγησε πως ο ερχομός του γιου της ήταν έκπληξη
Για τη μητρότητα μίλησε η Χέιλι Μπίμπερ, εξηγώντας πως η γιατρός της την είχε προειδοποιήσει να μην μείνει έγκυος, καθώς είχε διαγνωστεί με μία ιατρική πάθηση, γι' αυτό και ο γιος που απέκτησε με το Τζάστιν Μπίμπερ ήταν «έκπληξη» για εκείνη.
Το μοντέλο μίλησε στο podcast «SHE MD» και επισήμανε πως πριν μείνει έγκυος τον Αύγουστο του 2024, είχε διαγνωστεί με διάφραγμα μήτρας, μια πάθηση που αυξάνει τον κίνδυνο αποβολής και πρόωρου τοκετού και η γιατρός της, η οποία συμμετείχε επίσης στη συνέντευξη, δήλωσε: «Της είπα “Μην μείνεις έγκυος”».
Η Χέιλι Μπίμπερ στη συνέχεια είπε: «Ναι. Είχα ένα διάφραγμα στη μήτρα μου και η γιατρός συνέχιζε να λέει "Πρέπει να το παρακολουθούμε και να το εξετάσουμε πριν μείνεις έγκυος, γιατί μπορεί ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν ξέρω ακριβώς. Πρέπει να δούμε. Ίσως χρειαστεί να σου κάνω μια μικρή επέμβαση. Δεν είμαι σίγουρη". Κι εγώ ήμουν σε φάση "Εντάξει. Δεν σκέφτομαι να μείνω έγκυος τώρα, οπότε θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει η ώρα”. Και μετά έμεινα μαγικά έγκυος».
Δείτε το βίντεο
Η γιατρός συμπλήρωσε τότε με χιούμορ: «Και μετά με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει "Είμαι έγκυος”. Κι εγώ λέω “Όχι"», ενώ έπειτα εξήγησε πως το διάφραγμα μήτρας είναι γενετικό και ότι οι γυναίκες γεννιούνται με αυτό και πως μπορεί να υπάρχει ήπιο, μέτριο ή σοβαρό διάφραγμα. Όπως ανέφερε, το διάφραγμα της Χέιλι Μπίμπερ ήταν μέτριας μορφής και ο κίνδυνος αποβολής στην εγκυμοσύνη της ήταν 25% έως 40% και υπήρχε 10% έως 20% πιθανότητα πρόωρου τοκετού: «Νομίζω ότι αυτό ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας», σχολίασε το μοντέλο, προσθέτοντας: «Γιατί καθώς καταλαβαίναμε ότι το μωρό μεγάλωνε, το διάφραγμα διαστελλόταν. Όλα άνοιγαν και λειτουργούσαν όπως έπρεπε, ευτυχώς».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το μοντέλο μίλησε στο podcast «SHE MD» και επισήμανε πως πριν μείνει έγκυος τον Αύγουστο του 2024, είχε διαγνωστεί με διάφραγμα μήτρας, μια πάθηση που αυξάνει τον κίνδυνο αποβολής και πρόωρου τοκετού και η γιατρός της, η οποία συμμετείχε επίσης στη συνέντευξη, δήλωσε: «Της είπα “Μην μείνεις έγκυος”».
Η Χέιλι Μπίμπερ στη συνέχεια είπε: «Ναι. Είχα ένα διάφραγμα στη μήτρα μου και η γιατρός συνέχιζε να λέει "Πρέπει να το παρακολουθούμε και να το εξετάσουμε πριν μείνεις έγκυος, γιατί μπορεί ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν ξέρω ακριβώς. Πρέπει να δούμε. Ίσως χρειαστεί να σου κάνω μια μικρή επέμβαση. Δεν είμαι σίγουρη". Κι εγώ ήμουν σε φάση "Εντάξει. Δεν σκέφτομαι να μείνω έγκυος τώρα, οπότε θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει η ώρα”. Και μετά έμεινα μαγικά έγκυος».
Δείτε το βίντεο
Η γιατρός συμπλήρωσε τότε με χιούμορ: «Και μετά με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει "Είμαι έγκυος”. Κι εγώ λέω “Όχι"», ενώ έπειτα εξήγησε πως το διάφραγμα μήτρας είναι γενετικό και ότι οι γυναίκες γεννιούνται με αυτό και πως μπορεί να υπάρχει ήπιο, μέτριο ή σοβαρό διάφραγμα. Όπως ανέφερε, το διάφραγμα της Χέιλι Μπίμπερ ήταν μέτριας μορφής και ο κίνδυνος αποβολής στην εγκυμοσύνη της ήταν 25% έως 40% και υπήρχε 10% έως 20% πιθανότητα πρόωρου τοκετού: «Νομίζω ότι αυτό ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας», σχολίασε το μοντέλο, προσθέτοντας: «Γιατί καθώς καταλαβαίναμε ότι το μωρό μεγάλωνε, το διάφραγμα διαστελλόταν. Όλα άνοιγαν και λειτουργούσαν όπως έπρεπε, ευτυχώς».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα