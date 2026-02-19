Η Χέιλι Μπίμπερ θέλει να μεγαλώσει την οικογένειά της με τον Τζάστιν: Ίσως κάνω άλλα τέσσερα παιδιά, μπορεί και τρία
Τον Αύγουστο του 2024 το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του, Τζακ Μπλουζ
Την οικογένειά της με τον Τζάστιν Μπίμπερ θέλει να μεγαλώσει η Χέιλι Μπίμπερ, δηλώνοντας θετική στο ενδεχόμενο απόκτησης και άλλων παιδιών - από τρία μέχρι τέσσερα.
Η σύζυγος του τραγουδιστή μίλησε στο podcast «Therapuss» για τη μητρότητα και τον 16 μηνών γιο τους Τζακ Μπλουζ, αναφέροντας ότι ο μικρός έχει αρχίσει να μιλά και δείχνει ιδιαίτερη αδυναμία στο μπάσκετ.
Όσο για τις σκέψεις σχετικά με τη μητρότητα, η Μπίμπερ παραδέχτηκε ότι θα ήθελε ο γιος της να αποκτήσει ένα αδερφάκι: «Σίγουρα θέλω ακόμη ένα παιδί», είπε, προσθέτοντας: «Δεν βιάζομαι, αλλά σίγουρα θέλω ακόμη ένα. Ίσως κάνω άλλα τέσσερα. Ίσως τρία. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Το πηγαίνω μέρα με τη μέρα».
Όσο για τον μικρό Τζακ Μπλουζ, η Χέιλι Μπίμπερ δήλωσε ποια είναι η αγαπημένη του λέξη: «Μιλάει πολύ για το μπάσκετ. Λέει “μπάσκετ” όλη την ώρα. Πήγα σήμερα να τον σηκώσω από τον μεσημεριανό του ύπνο και μου είπε “μπάσκετ”. Είναι απίστευτο. Είναι τόσο αστείο».
Η Μπίμπερ ανέφερε επίσης ότι ο γιος τους άρχισε πρόσφατα να λέει «παρακαλώ». Όπως εξήγησε, γνώριζε για πολύ καιρό τη νοηματική κίνηση για τη λέξη, αλλά τώρα άρχισε να τη λέει και προφορικά. «Μόλις άρχισε να λέει “παρακαλώ”. Ήξερε πώς να κάνει το σήμα της νοηματικής για το “παρακαλώ” εδώ και πολύ καιρό. Οπότε αν του έλεγα “πες παρακαλώ”, έκανε με τα χέρια του», είπε, δείχνοντας την αντίστοιχη κίνηση της νοηματικής γλώσσας.
Ο Τζακ Μπλουζ γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2024. Λίγο μετά την ανακοίνωση της γέννησής του, πηγή είχε δηλώσει στο περιοδικό People: «Είναι και οι δύο πανευτυχείς. Το μωρό είναι ένα θαύμα. Είναι αξιολάτρευτο και είναι καλά στην υγεία του. Η εγκυμοσύνη ήταν κάτι που το επιθυμούσαν και το προσεύχονταν πολύ».
Στη συνέντευξή της στο «Therapuss», η Χέιλι μίλησε και για την εμπειρία της μητρότητας, λέγοντας: «Είναι τόσο διασκεδαστικό. Πάντα ήξερα ότι ήθελα παιδιά, πάντα ήθελα να γίνω μητέρα. Και μετά, όταν συμβαίνει, δεν ξέρεις τι να περιμένεις και δεν ξέρεις πώς θα είναι. Και ειλικρινά, είναι τόσο διασκεδαστικό».
