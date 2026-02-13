Χέιλι Μπίμπερ για Τζάστιν Μπίμπερ και τις ευθύνες ανατροφής του γιου τους: Είναι σημαντικό να έχεις έναν εξαιρετικό σύντροφο
Το μοντέλο τόνισε πως η ισορροπία βρίσκεται ανάμεσα στη συνεργασία και την αμοιβαία στήριξη
Για το πώς μοιράζεται με τον Τζάστιν Μπίμπερ τις ευθύνες της ανατροφής του γιου τους, Τζακ Μπλουζ, μίλησε η Χέιλι Μπίμπερ, αποκαλύπτοντας ότι έχουν βρει την ισορροπία τους βασιζόμενοι στη συνεργασία και την αμοιβαία στήριξη.
Μιλώντας στο event Vogue Forces of Fashion την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, το μοντέλο τόνισε πόσο σημαντικό είναι να έχει «έναν εξαιρετικό σύντροφο» και να μοιράζονται τις ευθύνες.
Η Χέιλι Μπίμπερ είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ είμαι εδώ και δουλεύω και ο γιος μου είναι στο σπίτι με τον μπαμπά του, ζώντας την καλύτερη ζωή του» και πρόσθεσε: «Αυτή η υποστήριξη είναι απελευθερωτική και κάνει τις αποφάσεις πιο εύκολες».
Η ίδια, στη συνέχεια, σημείωσε ότι απολαμβάνει ιδιαίτερα και τις επαγγελματικές συνεργασίες με τον σύζυγό της, εξηγώντας πως δεν τις αντιμετωπίζουν ως «δουλειά», αλλά ως κάτι δημιουργικό και διασκεδαστικό που τους ενώνει. «Μας αρέσει να κάνουμε πράγματα που νιώθουμε φυσικά και αβίαστα», ανέφερε.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μητρότητα την έκανε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της και να μάθει να λέει «όχι». «Πιστεύω πολύ ότι τα “όχι” μας είναι πιο δυνατά από τα “ναι” μας. Το να γίνω μαμά με έκανε να εστιάσω σε αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό. Μερικές φορές είναι δύσκολο να αρνηθείς, αλλά τελικά σε βοηθά να εμφανίζεσαι στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου».
Η Χέιλι και ο Τζάστιν Μπίμπερ παντρεύτηκαν το 2018 και ο γιος τους γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 2024.
Hailey Bieber Reveals How She and Justin Bieber Share Responsibilities of Son Jack
