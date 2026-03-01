Η Λίζα Ρίνα διέψευσε τις φήμες ότι ο σύζυγός της είναι γκέι: Όταν είσαι ωραίος άντρας στο Χόλιγουντ λένε ότι είσαι ομοφυλόφιλος
Η ηθοποιός και ο Χάρι Χάμλιν παντρεύτηκαν το 1997 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά
Τις φήμες για τη σεξουαλικότητα του συζύγου της, Χάρι Χάμλιν ότι είναι γκέι, διέψευσε η Λίζα Ρίνα.
Στο νέο της βιβλίο, «You Better Believe I’m Gonna Talk About It», που κυκλοφόρησε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός μίλησε για τον επί 29 χρόνια σύζυγό της: «Ας το ξεκαθαρίσουμε μία και καλή: ο Χάρι είναι ετεροφυλόφιλος. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ομοφυλόφιλος, κι ας μην υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό».
Η Ρίνα εξήγησε ότι δεν είχε ακούσει τις φήμες για τον Χάμλιν μέχρι που εντάχθηκε στο καστ του «Real Housewives of Beverly Hills» το 2014. «Απλώς σκέφτηκα ότι κάποιοι θα λένε οτιδήποτε για να με εκνευρίσουν, οπότε δεν με ενδιέφερε», είπε και πρόσθεσε: «Η αντίδρασή μου ήταν πάντα περισσότερο "γιατί είσαι θυμωμένος, μωρέ;"». Παράλληλα, τόνισε: «Όταν είσαι ωραίος άντρας στο Χόλιγουντ με στιλ, αυτό οδηγεί στο "είναι ομοφυλόφιλος;"».
Η Ρίνα ανέφερε ότι οι φήμες για τον Χάμλιν ξεκίνησαν όταν ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε στην ταινία του 1982 «Making Love», όπου υποδύεται τον Μπαρτ ΜακΓκουάιρ, έναν ανοιχτά ομοφυλόφιλο χαρακτήρα που έχει σχέση με έναν παντρεμένο στρέιτ άντρα. «Οι ταινίες για ομοφυλόφιλους άντρες ήταν ακόμη σπάνιες εκείνη την εποχή», σημείωσε. «Κάνει αυτό που νιώθει», συνέχισε η Ρίνα. «Ήταν κάτι που ένιωθε απόλυτα αναγκαίο. Ο Χάρι πήρε μια γενναία απόφαση, και του στοίχισε» σχολίασε η ηθοποιός.
Η Ρίνα ανέφερε ακόμη, ότι εκείνη και ο Χάμλιν δεν επηρεάζονται από τις φήμες και συμπλήρωσε ότι η σχέση τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν χρειάστηκε να ανησυχήσει για απιστία. «Θα σοκαριζόμουν αν ανακάλυπτα ποτέ ότι έχει άλλη σχέση», είπε.
Η Λίζα Ρίνα και ο Χάρι Χάμλιν παντρεύτηκαν το 1997 και αργότερα απέκτησαν δύο κόρες. Ο Χάμλιν είχε κάνει άλλους δύο γάμους με τη Λόρα Τζόνσον (1985-1989) και τη Νικολέτ Σερίνταν (1991-1992).
Lisa Rinna addresses longstanding rumors that husband Harry Hamlin is gay https://t.co/GC2GD3Km2O pic.twitter.com/WaYQKBQGEm— Page Six (@PageSix) February 24, 2026
