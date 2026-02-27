Γρηγόρης Γκουντάρας: Η συνεργασία με την Ελένη Μενεγάκη ήταν στολίδι, 16 χρόνια ήμουν ταγμένος εκεί
Όλοι ήθελαν να συνεργαστούν μαζί της, τόνισε ο παρουσιαστής
Στολίδι και ορόσημο για την τηλεοπτική του πορεία χαρακτήρισε ο Γρηγόρης Γκουντάρας τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη. Ανατρέχοντας στα 16 χρόνια που βρέθηκε στο πλευρό της, ο παρουσιαστής υποστήριξε πως δεν υπήρχε τηλεοπτικό πρόσωπο που να μην ήθελε να αποτελέσει μέρος των εκπομπών που παρουσίαζε εκείνη.
Θυμούμενος τα χρόνια που πέρασε δίπλα στην Ελένη Μενεγάκη στα τηλεοπτικά πλατό, ο Γρηγόρης Γκουντάρας είπε στην εκπομπή «Status»: «Τη συνεργασία με την Ελένη Μενεγάκη θα την χαρακτήριζα ορόσημο, στολίδι για τη δουλειά μου. Νομίζω πως ήταν μια συνεργασία που θα την ήθελαν όλοι γιατί διαχρονικά, ό,τι κι αν έλεγαν, όλοι ήθελαν να συνεργαστούν με την Ελένη Μενεγάκη. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που δεν το ήθελε».
Όσον αφορά στην απόφαση της Ελένης Μενεγάκη να βάλουν τέλος στη συνεργασία τους, ο Γρηγόρης Γκουντάρας εξομολογήθηκε πως τον δυσκόλεψε σε συναισθηματικό επίπεδο. «Μετά από 16 χρόνια δεν υπάρχει αποχωρισμός που να είναι εύκολος, πρέπει να είσαι αναίσθητος για να πεις ότι δεν τρέχει και τίποτα. Σαφώς και ήταν δύσκολος αλλά κάθε εμπόδιο για καλό. Δηλαδή δεν θα κάνεις αυτό, αν έχεις όρεξη για δουλειά, θα κάνεις κάτι άλλο. Θα περάσει ο καιρός, θα δεις λίγο πιο ψύχραιμα τα πράγματα και θα μείνεις στα ωραία και στην μεγάλη εικόνα», σημείωσε.
Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής τους συνύπαρξης, ήταν «ταγμένος» στην παρουσιάστρια, όπως λέει ο ίδιος. «Εγώ υπηρετώ με πάθος αυτό που με καλείς να κάνω. Δεκαέξι χρόνια, λοιπόν, δεν είχα μιλήσει πουθενά. Σε καμία εκπομπή, δεν είχα δώσει συνέντευξη. Ήμουν εκεί ταγμένος στην Ελένη Μενεγάκη και αυτό δεν άφηνε περιθώρια σε άλλες εκπομπές», κατέληξε.
