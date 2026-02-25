Η Σάσα Μπάστα έγινε βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό με ολόχρυσο μίνι φόρεμα: «Το στέμμα δεν ήταν αξεσουάρ αλλά υπενθύμιση»





Βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό έγινε η Σάσα Μπάστα , τονίζοντας ότι το χρυσό στέμμα μέσα στο οποίο εμφανίστηκε δεν ήταν απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά είχε για εκείνη έντονο συμβολικό χαρακτήρα.

Η τραγουδίστρια συμμετείχε στο καρναβάλι της περιοχής, παίρνοντας μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Την Τρίτη, η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στα social media από την εμφάνισή της, δείχνοντας το μίνι χρυσό φόρεμα, που επέλεξε για την περίσταση.«Κάποιες ντύνονται βασίλισσες. Κάποιες γεννιούνται. Δομοκός 2026. Το στέμμα δεν ήταν αξεσουάρ. Ήταν υπενθύμιση. Και του χρόνου» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.