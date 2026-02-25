ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Η Σάσα Μπάστα έγινε βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό με ολόχρυσο μίνι φόρεμα: «Το στέμμα δεν ήταν αξεσουάρ αλλά υπενθύμιση»
GALA
Σάσα Μπάστα Καρναβάλι Δομοκός

Η Σάσα Μπάστα έγινε βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό με ολόχρυσο μίνι φόρεμα: «Το στέμμα δεν ήταν αξεσουάρ αλλά υπενθύμιση»

Κάποιες ντύνονται βασίλισσες, κάποιες γεννιούνται, έγραψε η τραγουδίστρια

Η Σάσα Μπάστα έγινε βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό με ολόχρυσο μίνι φόρεμα: «Το στέμμα δεν ήταν αξεσουάρ αλλά υπενθύμιση»
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό έγινε η Σάσα Μπάστα, τονίζοντας ότι το χρυσό στέμμα μέσα στο οποίο εμφανίστηκε δεν ήταν απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά είχε για εκείνη έντονο συμβολικό χαρακτήρα.

Η τραγουδίστρια συμμετείχε στο καρναβάλι της περιοχής, παίρνοντας μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Την Τρίτη, η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στα social media από την εμφάνισή της, δείχνοντας το μίνι χρυσό φόρεμα, που επέλεξε για την περίσταση.

 «Κάποιες ντύνονται βασίλισσες. Κάποιες γεννιούνται. Δομοκός 2026. Το στέμμα δεν ήταν αξεσουάρ. Ήταν υπενθύμιση. Και του χρόνου» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Σάσα Μπάστα έγινε βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό με ολόχρυσο μίνι φόρεμα: «Το στέμμα δεν ήταν αξεσουάρ αλλά υπενθύμιση»
Η Σάσα Μπάστα έγινε βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό με ολόχρυσο μίνι φόρεμα: «Το στέμμα δεν ήταν αξεσουάρ αλλά υπενθύμιση»
Η Σάσα Μπάστα έγινε βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό με ολόχρυσο μίνι φόρεμα: «Το στέμμα δεν ήταν αξεσουάρ αλλά υπενθύμιση»
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης