Σάσα Μπάστα: Έχω να κάνω μπότοξ δύο χρόνια, έχω πάθει βελονοφοβία
Είμαι σε μια άρνηση στο να κάνω οτιδήποτε, σχολίασε η τραγουδίστρια
Τον λόγο που τα τελευταία δύο χρόνια δεν κάνει μπότοξ μοιράστηκε η Σάσα Μπάστα, αναφέροντας ότι έχει αποκτήσει φοβία με τις βελόνες.
Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στον έρωτα, τις δυσκολίες στις σχέσεις, την εικόνα της, αλλά και τα δημοσιεύματα που, όπως είπε, υποστηρίζουν συχνά ότι έχει χωρίσει.
Σε ερώτηση για τις αισθητικές παρεμβάσεις, η Σάσα Μπάστα εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει στάση. «Έχω να κάνω μπότοξ δύο χρόνια. Έχω πάθει βελονοφοβία, τα έχω πάθει όλα. Είμαι σε μια άρνηση στο να κάνω οτιδήποτε», ανέφερε.
Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή της για τα αρνητικά σχόλια και τα συνεχή δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική της ζωή. «Αυτό με τα τελευταία χρόνια που με χωρίζουν κάθε εβδομάδα είναι κουραστικό. Πρέπει να σταματήσει. Το κάθε παραμύθι τους με τρελαίνει, με εξοργίζει», δήλωσε.
Απαντώντας στο πώς κρατά ζωντανή τη σχέση της με τον σύζυγό της, η Σάσα Μπάστα απάντησε. «Στέλνω πονηρά μηνύματα και πονηρές φωτογραφίες και μ’ αρέσει κιόλας να τον πιάνω εξαπίνης, ξέρεις, σε μεγάλη παρέα, “γεια σου”, πάρ’ τη φωτογραφία και δεν μπορώ να κάνω και τίποτα», είπε γελώντας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «όλα τα ζευγάρια περνούν κρίσεις».
