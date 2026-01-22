Σάσα Μπάστα: Έχω να κάνω μπότοξ δύο χρόνια, έχω πάθει βελονοφοβία
GALA
Σάσα Μπάστα Μπότοξ

Σάσα Μπάστα: Έχω να κάνω μπότοξ δύο χρόνια, έχω πάθει βελονοφοβία

Είμαι σε μια άρνηση στο να κάνω οτιδήποτε, σχολίασε η τραγουδίστρια

Σάσα Μπάστα: Έχω να κάνω μπότοξ δύο χρόνια, έχω πάθει βελονοφοβία
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Τον λόγο που τα τελευταία δύο χρόνια δεν κάνει μπότοξ μοιράστηκε η Σάσα Μπάστα, αναφέροντας ότι έχει αποκτήσει φοβία με τις βελόνες.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στον έρωτα, τις δυσκολίες στις σχέσεις, την εικόνα της, αλλά και τα δημοσιεύματα που, όπως είπε, υποστηρίζουν συχνά ότι έχει χωρίσει.

Σε ερώτηση για τις αισθητικές παρεμβάσεις, η Σάσα Μπάστα εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει στάση. «Έχω να κάνω μπότοξ δύο χρόνια. Έχω πάθει βελονοφοβία, τα έχω πάθει όλα. Είμαι σε μια άρνηση στο να κάνω οτιδήποτε», ανέφερε.

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfux1cnlyi8x)

Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή της για τα αρνητικά σχόλια και τα συνεχή δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική της ζωή. «Αυτό με τα τελευταία χρόνια που με χωρίζουν κάθε εβδομάδα είναι κουραστικό. Πρέπει να σταματήσει. Το κάθε παραμύθι τους με τρελαίνει, με εξοργίζει», δήλωσε.

Απαντώντας στο πώς κρατά ζωντανή τη σχέση της με τον σύζυγό της, η Σάσα Μπάστα απάντησε. «Στέλνω πονηρά μηνύματα και πονηρές φωτογραφίες και μ’ αρέσει κιόλας να τον πιάνω εξαπίνης, ξέρεις, σε μεγάλη παρέα, “γεια σου”, πάρ’ τη φωτογραφία και δεν μπορώ να κάνω και τίποτα», είπε γελώντας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «όλα τα ζευγάρια περνούν κρίσεις».
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης