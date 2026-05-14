Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2026: Οι φετινοί νικητές

Για ένατη χρονιά ως αυτόνομος θεσμός, τα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας απονεμήθηκαν φέτος στην Αθήνα, μετά από οκτώ χρόνια φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας στους επετειακούς εορτασμούς για τα 50 χρόνια «αθηνόραμα». Το βράδυ της 11ης Μαΐου στην «Αίγλη Ζαππείου», η εθνική μας γεύση, είτε στην παραδοσιακή είτε στην σύγχρονη εκδοχή της, χειροκροτήθηκε 91 φορές, όσες και τα βραβευμένα εστιατόρια για το 2026. Το πειραιώτικο «Varoulko Seaside» του Λευτέρη Λαζάρου βρέθηκε για μια ακόμη χρονιά στην κορυφή των εστιατορίων ελληνικής κουζίνας διατηρώντας σταθερά την βαθμολογία 16/20. Μισό βαθμό πιο κάτω, με 15,5/20, συναντάμε δύο νησιώτικα εστιατόρια, το «Selene» της Σαντορίνης και το «Noble Gourmet» της Ρόδου, τα οποία μοιράστηκαν τη δεύτερη θέση. Οι περιoχές με τα περισσότερα βραβευμένα εστιατόρια είναι οι Κυκλάδες (21) αλλά και η Αττική (επίσης 21) η οποία ανέκαμψε εντυπωσιακά με 6 νέες εισόδους (σε σύνολο 17 όλης της επικράτειας). Από την άλλη, 17 εστιατόρια που βραβεύτηκαν πέρυσι, φέτος δεν κατάφεραν να πιάσουν τη βαθμολογία των 14/20 και να πλασαριστούν ξανά στην ελίτ των βραβείων. 14 εστιατόρια έχουν βραβευθεί επίσης με Χρυσό Σκούφο, γεγονός που πιστοποιεί την συνεχή άνοδο της ελληνικής κουζίνας. Όπως έγινε σαφές στην τελετή απονομής που παρουσίασε η Κατερίνα Καραβάτου με το χαρακτηριστικό ταμπεραμέντο της, εναλλάσσοντας συγκίνηση και χιούμορ, η ελληνική γαστρονομία ανθεί από άκρη σε άκρη του χάρτη, παντού όπου ταλαντούχοι σεφ σκύβουν πάνω από την παράδοση και την τοπικότητα, είτε ανασκευάζοντάς την με μια σύγχρονη δημιουργική ματιά, είτε αναβιώνοντάς τη για να φέρουν στο τραπέζι τη νοστιμιά της ατόφια και διαχρονική.







Οι εντυπωσιακές επιδόσεις των εστιατορίων του Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, που συγκέντρωσαν συνολικά 34 βραβεία (ενώ 49 από τα 142 υποψήφια προς βράβευση εστιατόρια βρίσκονται εκεί) αλλά και ο πλούτος των τοπικών συνταγών και προϊόντων που αναδεικνύουν οι πρωτοπόροι σεφ της περιοχής ενέπνευσαν το φετινό γαστρονομικό concept της τελετής. Τέσσερις σεφ από βραβευμένα εστιατόρια του Νοτίου Αιγαίου, ο Γιάννης Γαβαλάς («Araklia» στην Ηρακλειά), ο Μιχάλης Μάρθας («Καπάδικο» στην Κάλυμνο), ο Κώστας Μπουγιούρης («Ηλιοβασίλεμα» στη Σύρο) και ο Γιώργος Τρουμούχης («Noble Gourmet» στη Ρόδο) δημιούργησαν ειδικά για τη βραδιά αιγαιοπελαγίτικες γκουρμέ μπουκιές, που ανέδειξαν με ευφάνταστο τρόπο την άγνωστη τοπική κουζίνα των Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. Έτσι, μετά τις απονομές, στήθηκε ένα γευστικό πάρτι με άρωμα ελληνικού καλοκαιριού προς τιμήν όλων εκείνων που υπηρετούν την ελληνική κουζίνα όπως της αξίζει, το οποίο έκλεισε με τον πιο νόστιμο και γιορταστικό τρόπο αυτή την ξεχωριστή βραδιά, όπου έδωσαν το «παρών», πέρα από τους βραβευμένους σεφ και εστιάτορες, σημαντικοί εκπρόσωποι από τους χώρους της πολιτικής, των επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, των τεχνών και των γραμμάτων. Τα βραβεία στους νικητές παρέδωσαν η πρόεδρος του ΕΟΤ κα Άντζελα Βαρελά –εκπροσωπώντας και την Υπουργό Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη–, ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης, η κα Ναυσικά Τριανταφυλλιά, Head of Marketing and Public Relations «GEO Mobility Hellas», o κ. Γρηγόρης Μανωλέλλης, Bar and Restaurants Sales Manager της «Nestle Waters», ο δημοσιογράφος Αντώνης Καρπετόπουλος, οι ηθοποιοί Αργύρης Αγγέλου, Μυρτώ Αλικάκη και Άκης Σακελλαρίου καθώς και ο εκδότης του «αθηνοράματος» Δημήτρης Ηλιόπουλος.











Κλείσιμο ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) ΑΤΤΙΚΗ



Varoulko Seaside, Μικρολίμανο, 16/20



Aleria, Μεταξουργείο, 15/20



Ora by Ettore Botrini, Ξεν. «One and Only Aesthesis», Γλυφάδα, 14,75/20 ΝEW ENTRY



Varoulko Seaside, Μικρολίμανο, 16/20Aleria, Μεταξουργείο, 15/20Ora by Ettore Botrini, Ξεν. «One and Only Aesthesis», Γλυφάδα, 14,75/20 ΝEW ENTRY

Sense, Ξεν. «AthensWas», Μακρυγιάννη, 14,75/20



Vezené Athens, Ιλίσια, 14,75/20



The Zillers, Ξεν. «The Zillers», κέντρο Αθήνας, 14,75/20 NEW ENTRY



Anthes, κέντρο Αθήνας, 14,5/20 NEW ENTRY



Άκρα, Παγκράτι, 14,5/20



Ark, Γλυφάδα, 14,5/20



Ateno, κέντρο Αθήνας, 14,5/20 NEW ENTRY



Cookoovaya, Ιλίσια, 14,5/20



Ιώδιο, κέντρο Αθήνας, 14,5/20, NEW ENTRY



Παπαϊωάννου, Καβούρι, 14,5/20



Παπαϊωάννου, Κεφαλάρι, 14,5/20



Παπαϊωάννου, Μικρολίμανο, 14,5/20



Pharaoh, Εξάρχεια, 14,5/20



Τηλέμαχος Athens, κέντρο Αθήνας, 14,5/20



Travolta, Περιστέρι, 14,5/20



Αορίτης, Ιλίσια, 14/20 NEW ENTRY



Γιουβετσάκια, Γλυφάδα, 14/20



Taverna 37, Ξεν. «Four Seasons Astir Palace Hotel Athens»,



Βουλιαγμένη, 14/20



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Salonika Restaurant & Bar, Ξεν. «Makedonia Palace», 15/20



Grada Nuevo, 14,5/20



10 Τραπέζια, 14,5/20



Γλυκάνισος, Πυλαία, 14/20



Χαρούπι, 14/20



ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Noble Gourmet, Ξεν. «Elysium Resort & Spa», Ρόδος, 15,5/20



Agora, Ξεν. «The Old Markets», Σύμη, 14,75/20 NEW ENTRY



Hellas, Ρόδος, 14,75/20



Άκρες, Ρόδος, 14,5/20 NEW ENTRY



Broadway, Κως, 14,5/20



Γευsea, Νίσυρος, 14,5/20



Cesar Meze Bar, Ρόδος, 14,5/20



Καπάδικο, Κάλυμνος, 14,5/20 NEW ENTRY



Λακάνη, Ρόδος, 14,5/20



Μαυρίκος, Ρόδος, 14,5/20



Mazi Mas by Theros, Ξεν. «Theros All Suite Hotel», Κως, 14,5/20,



The Gelsomino Restaurant, Ξεν. «Albergo Gelsomino», Κως, 14,5/20



Παράγκα, Ρόδος, 14/20



ΚΥΚΛΑΔΕΣ



Selene, Ξεν. «Katikies Garden», Σαντορίνη, 15,5/20



Ches, Ξεν. «Calilo», Ίος, 15/20



Petra Restaurant, Ξεν. «Canaves Oia Suites», Σαντορίνη, 15/20



Varoulko Santorini, Ξεν. «Grace Hotel Santorini, Auberge Resorts



Collection», Σαντορίνη, 15/20



Grandma’s, Ξεν. «Liostasi Hotel & Suites», Ίος, 14,75/20



Alemagou, Μύκονος, 14,5/20 NEW ENTRY



Cantina, Σίφνος, 14,5/20



Crios, Πάρος, 14,5/20 NEW ENTRY



Ηλιοβασίλεμα, Σύρος, 14,5/20



Ήταν ένα μικρό καράβι, Τήνος, 14,5/20



Το Θαλασσάκι, Τήνος, 14,5/20



Iθaka, Ίος, 14,5/20



Kaliya, Σαντορίνη, 14,5/20



Μαραθιά, Τήνος, 14,5/20



Mario, Πάρος, 14,5/20



Nōema, Μύκονος, 14,5/20



Nos, Ξεν. «Nos Hotel & Villas», Σίφνος, 14,5/20



Rada, Ξεν. «Cove Paros», Πάρος, 14,5/20



Araklia, Ηρακλειά, 14/20



Noa, Ξεν. «Myconian Kyma», Μύκονος, 14/20



Santorinia, Σαντορίνη, 14/20 NEW ENTRY



ΚΡΗΤΗ



Elaia, Ξεν. «Kapsaliana Village», Καψαλιανά, 14,5/20



Taverna Daios Cove, Ξεν. «Daios Cove Luxury Resort & Villas», Αγ. Νικόλαος, 14,5/20



The Yacht Club, Ξεν. «Elounda Mare», Ελούντα, 14,5/20



Αλέκος, Αρμένοι, 14/20



Ο Λεβέντης​, Άνω Σταλός, 14/20



Ονήσιμος, Πεζά, 14/20



Πεσκέσι, Ηράκλειο, 14/20



Χρυσόστομος, Χανιά, 14/20



ΕΠΤΑΝΗΣΑ



Βενετσιάνικο Πηγάδι, Κέρκυρα, 15/20 NEW ENTRY



Fiore Fine Dining, Ξεν. «Lesante Cape Resort & Villas» Ζάκυνθος, 15/20



Melia, Ξεν. «Lesante Blu Beach Resort», Ζάκυνθος, 15/20



Prosilio, Ζάκυνθος, 15/20



Cisore, Λευκάδα, 14,5/20 NEW ENTRY



Pietra, Ξεν. «Unda Hotel Corfu», 14,5/20 NEW ENTRY



Pomo d’Oro, Κέρκυρα, 14,5/20



Κληματαριά, Κέρκυρα, 14/20



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Anama, Γιάλοβα, 15/20



Dex.Silo.01, Ξεν. «Dexamenes Seaside», Ηλεία, 14,75/20



Aspasia, Μάνη, 14,5/20



Parelia, Ξεν. «W Costa Navarino», 14,5/20 NEW ENTRY



Βερσαλλίες, Καλαμάτα, 14/20



Ζέρζοβα, Ορεινή Αρκαδία, 14/20



Ιωσήφ, Ορεινή Αρκαδία, 14/20 NEW ENTRY



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ



Bubo Fine Dining Restaurant, Ξεν. «Ekies All Senses Resort», Βουρβουρού, 15/20



Η Μαριγούλα, Πολύγυρος, 14,5/20



Ανδρέας, Σκοπιά, 14,5/20



Βεργιώτικο, Βέροια, 14,5/20



Ο Θωμάς, Σκλήθρο, 14/20



Κοντοσώρος, Ξινό Νερό, 14/20



Ναουμίδης, Άγιος Παντελεήμονας, 14/20



​Χάραμα, Αρκοχώρι, 14/20



ΟΙ ΣΕΦ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ Ο Γιάννης Γαβαλάς στην «Araklia» συγκεντρώνει όλο το terroir των Κυκλάδων σε συνταγές της παράδοσης έχοντας κάνει προορισμό την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ηρακλειά.



Ο Μιχάλης Μάρθας δημιουργεί στο «Καπάδικο» μια προσωπική, δημιουργική κουζίνα, που βασίζεται στην τοπικότητα και την εποχικότητα, έχοντας βρει στη γενέτειρά του Κάλυμνο την ιδανική βάση.



Ο Κώστας Μπουγιούρης, βαθύς γνώστης της πρώτης ύλης του, αναδεικνύει την παράδοση των Κυκλάδων με φρεσκάδα και φινέτσα, έχοντας ως βάση το «Ηλιοβασίλεμα» τη Σύρο. Ο Γιώργος Τρουμούχης στο «Noble Gourmet» μεταφράζει και αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο τις παραδοσιακές ροδίτικες συνταγές, αξιοποιώντας τα τοπικά προϊόντα και μεταφέροντας τη ροδίτικη γαστρονομική κληρονομιά στο σήμερα.



ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ / Ηρακλειά



Τυρολουκουμάς



Γραβιέρα Νάξου Πιτταρά, γιδοτύρι Ίου Νιώτικο, μαρμελάδα τομάτα, αρμπαρόριζα



Ταρτάκι



Φάβα Ηρακλειάς, μαριναρισμένο βραστό χταπόδι σε βινεγκρέτ κυκλαδίτικων αρωματικών, λιαστή ντομάτα, κάπαρη Σύρου



ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΘΑΣ / Κάλυμνος



Πελεκαφτή



Προζυμένιο ψωμί, μαγιονέζα σέλινο, αβοκάντο, παλαμίδα



Γιουβερλάκι



Ντάσκα, προζυμένιο ψωμί, αβγολέμονο με αμπελόφυλλα



ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ / Σύρος



Κολοκυθόπιτα



Πίτα χαρουπιού, κολοκύθια, κρέμα φρέσκου συριανού τυριού



Κακαβιά



Ζωμός ψαριών και τουίλ σέλερι



Αμυγδαλωτό των Κυκλάδων



Κρέμα βανίλιας, καραμελωμένα αμύγδαλα, κέικ αμυγδάλου



Σε συνεργασία με τον Μανώλη Στήθο



ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΜΟΥΧΗΣ / Ρόδος



Σουσούνοι



Μπακαλιάρος, kosho από φρέσκο κρεμμύδι, κουμ κουάτ, γάρος, πετσιά



Πισπίλι



Ροδάκινο, φέτα, ελιά, ροδίτικη κάπαρη, πασατέμπο



Γλυκό Γιαπράκι



Ρύζι, σταφύλι, κανέλα, λεμόνι, άνηθος