Καλομοίρα: Θέλω τα κορίτσια των παιδιών μου να είναι Ελληνίδες, γιατί αλλιώς θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα

Η Καλομοίρα γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε με τον Γιώργο Μπούσαλη το 2006. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν το 2009 και παντρεύτηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2010 στη Νέα Υόρκη. Μαζί έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά. Τον Νίκο και τον Δημήτρη που είναι δίδυμα και την Αναστασία.