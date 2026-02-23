Καλομοίρα: Θέλω τα κορίτσια των παιδιών μου να είναι Ελληνίδες, γιατί αλλιώς θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα
Καλομοίρα: Θέλω τα κορίτσια των παιδιών μου να είναι Ελληνίδες, γιατί αλλιώς θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα
Μπορώ να καταλάβω κάποιες πεθερές που γίνονται κακές, συμπλήρωσε η τραγουδίστρια
Για τους γιους της και τη στιγμή που θα γνωρίσει τις συντρόφους τους μίλησε η Καλομοίρα, τονίζοντας πως θέλει τα κορίτσια τους να είναι Ελληνίδες, διαφορετικά θα έχουν τεράστιο πρόβλημα.
Η τραγουδίστρια ανέφερε επίσης στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου πως μπορεί να καταλάβει τις πεθερές που γίνονται κακές με τις νύφες τους, καθώς μπορεί να αισθάνονται ότι έχουν μεγαλώσει τα τέλεια παιδιά και εκείνες «τους το χαλάνε».
Η Καλομοίρα είπε χαρακτηριστικά: «Τα αγόρια μου είναι στην προεφηβεία. Ο Δημήτρης μου νομίζω έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται για τα κορίτσια, γιατί κάνει γυμναστική και μποξ. Και ο Νίκος αλλά δε το λέει. Θα λιποθυμήσω όταν έρθουν να μου γνωρίσουν κάποιο κορίτσι τους. Πρώτα απ’ όλα θέλω να είναι Ελληνίδες, γιατί αλλιώς θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω πως θα είμαι... Τώρα που το σκέφτομαι, μπορώ να καταλάβω κάποιες πεθερές που γίνονται κακές, μπορεί να καταλάβω ότι μπορεί να σου στρίψει. Σκέφτεσαι ότι μεγάλωσες το πιο τέλειο παιδί και θα έρθει η άλλη να μου το χαλάσει;».
Δείτε το βίντεο
Η Καλομοίρα γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε με τον Γιώργο Μπούσαλη το 2006. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν το 2009 και παντρεύτηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2010 στη Νέα Υόρκη. Μαζί έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά. Τον Νίκο και τον Δημήτρη που είναι δίδυμα και την Αναστασία.
