Καλομοίρα: Θέλω τα κορίτσια των παιδιών μου να είναι Ελληνίδες, γιατί αλλιώς θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα
GALA
Καλομοίρα Πεθερικά Παιδιά

Καλομοίρα: Θέλω τα κορίτσια των παιδιών μου να είναι Ελληνίδες, γιατί αλλιώς θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα

Μπορώ να καταλάβω κάποιες πεθερές που γίνονται κακές, συμπλήρωσε η τραγουδίστρια

Καλομοίρα: Θέλω τα κορίτσια των παιδιών μου να είναι Ελληνίδες, γιατί αλλιώς θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για τους γιους της και τη στιγμή που θα γνωρίσει τις συντρόφους τους μίλησε η Καλομοίρα, τονίζοντας πως θέλει τα κορίτσια τους να είναι Ελληνίδες, διαφορετικά θα έχουν τεράστιο πρόβλημα.

Η τραγουδίστρια ανέφερε επίσης στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου πως μπορεί να καταλάβει τις πεθερές που γίνονται κακές με τις νύφες τους, καθώς μπορεί να αισθάνονται ότι έχουν μεγαλώσει τα τέλεια παιδιά και εκείνες «τους το χαλάνε».

Η Καλομοίρα είπε χαρακτηριστικά: «Τα αγόρια μου είναι στην προεφηβεία. Ο Δημήτρης μου νομίζω έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται για τα κορίτσια, γιατί κάνει γυμναστική και μποξ. Και ο Νίκος αλλά δε το λέει. Θα λιποθυμήσω όταν έρθουν να μου γνωρίσουν κάποιο κορίτσι τους. Πρώτα απ’ όλα θέλω να είναι Ελληνίδες, γιατί αλλιώς θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω πως θα είμαι... Τώρα που το σκέφτομαι, μπορώ να καταλάβω κάποιες πεθερές που γίνονται κακές, μπορεί να καταλάβω ότι μπορεί να σου στρίψει. Σκέφτεσαι ότι μεγάλωσες το πιο τέλειο παιδί και θα έρθει η άλλη να μου το χαλάσει;».

Δείτε το βίντεο



Η Καλομοίρα γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε με τον Γιώργο Μπούσαλη το 2006. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν το 2009 και παντρεύτηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2010 στη Νέα Υόρκη. Μαζί έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά. Τον Νίκο και τον Δημήτρη που είναι δίδυμα και την Αναστασία.
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης