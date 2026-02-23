Αντελίνα Βαρθακούρη: Δεν με αναγνωρίζω με τα κιλά που είχα τότε, τώρα αντιλαμβάνομαι ότι είχα κατάθλιψη

Έπειτα, η Αντελίνα Βαρθακούρη τόνισε: «Όταν μιλάω με ανθρώπους που χρησιμοποιούν μια μόδα, δεν ξέρουν την ουσία, μιλάνε για πράγματα πολύ ευαίσθητα... μια τέτοια κουβέντα είχε κρατήσει στην τηλεόραση έναν μήνα. Ο κόσμος που μας βλέπει, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Για μένα αυτός δεν είναι φεμινισμός. Όταν βγαίνεις και λες, και σηκώνεις το δάχτυλο βαρύγδουπα για το πόσο νοιάζεσαι και αγαπάς τη γυναίκα... Έστω ότι εγώ είμαι μια γυναίκα που δεν καταλαβαίνω και έχω έναν άντρα πατριάρχη που δεν έχω το μυαλό και την ψυχική δεν αντιλαμβάνομαι τι γίνεται.... Είχα πει τότε ότι εγώ, χωρίς τον άντρα μου αισθάνομαι ένα τίποτα και χρησιμοποίησα το τραγούδι του άντρα μου, το “Χωρίς εσένα δεν υπάρχω”. Αν κάποιος δεν έχει το μίνιμουμ της κοινής λογικής να καταλαβαίνει τι εννοώ και πώς το εννοώ, και βγαίνει τηλεοπτικά, δημοσίως, και χρησιμοποιεί τον αέρα ενός καναλιού σε αυτή τη χώρα, και λέει “Αν η Αντελίνα βγαίνει και λέει ότι είναι ένα τίποτα χωρίς τον άντρα της, μπορούμε να την κάνουμε εμείς να αισθανθεί κάτι;” και δεν ντρέπεται που το λέει, θα σου πω το εξής. Aν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να ψελλίσει ή να πιστέψει ότι μια ανθρώπινη ψυχή είναι ένα τίποτα, δεν τον εκτιμώ και δεν θέλω καθόλου να συνδιαλαγώ μαζί του. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή του».