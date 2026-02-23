Αντελίνα Βαρθακούρη: Δεν με αναγνωρίζω με τα κιλά που είχα τότε, τώρα αντιλαμβάνομαι ότι είχα κατάθλιψη
Η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη μίλησε για την απώλεια βάρους και την αλλαγή στην εμφάνισή της
Για τα κιλά που έχασε μίλησε η Αντελίνα Βαρθακούρη, εξηγώντας πως δεν αναγνωρίζει πλέον την παλιά της εικόνα και πως αντιλαμβάνεται ότι τότε είχε κατάθλιψη.
Η Αντελίνα Βαρθακούρη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night Show» το βράδυ της Κυριακής 23 Φεβρουαρίου και τόνισε πως δεν αισθανόταν καλά με τον εαυτό της και τα κιλά που είχε. Πέρα από την αλλαγή στην εμφάνισή της ωστόσο, μίλησε και για τον σύζυγό της, Χάρη, επισημαίνοντας πως έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει για εκείνη.
Αρχικά, για την απώλεια βάρους της δήλωσε: «Δεν με αναγνωρίζω τότε, αλλά με αγαπώ. Δεν ποινικοποιούμε τα κιλά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλά με το σώμα τους και ας έχουν κιλά. Εγώ δεν ήμουν καλά με τα κιλά μου. Έπαθα κάτι που σήμερα το αντιλαμβάνομαι. Τότε αν με ρωτούσες τι είναι η κατάθλιψη, θα σου έλεγα ότι δεν ξέρω. Τώρα μπορώ να καταλάβω ότι εκείνη η Αντελίνα είχε μία κατάθλιψη».
Στη συνέχεια εξήγησε πώς ανακάλυψε ότι έχει υποθυρεοειδισμό που έπαιξε ρόλο στα κιλά που έπαιρνε: «Ήμουν ένα βράδυ πολύ δύσκολο που ένιωθα ότι είχα δυσφορία. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ένιωθα ότι έχω πίεση, ότι δεν ήμουν καλά. Είχα αρκετά κιλά. Σηκώνομαι το πρωί, πάω τα παιδιά στο σχολείο, επιστρέφω, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα ότι δεν ήμουν καλά. Παίρνω τηλέφωνο στον Ευαγγελισμό και πήγα μόνη μου. Ανακάλυψα πρώτη φορά ότι είχα υποθυρεοειδισμό και δεν το είχα πάρει χαμπάρι και ήταν και ένας από τους λόγους που πάχαινα. Είχα και πίεση. Είχα πράγματα που μου έφερναν αυτή τη δυσφορία», σημείωσε.
Σε άλλο σημείο, όταν ρωτήθηκε πως είναι η καθημερινότητά της και με τι ασχολείται, ανέφερε πως είναι νοικοκυρά και επειδή είχε δημιουργηθεί θέμα στο παρελθόν για το γεγονός αυτό, είπε: «Έχω δηλώσει νοικοκυρά. Άνοιξε ένα μεγάλο θέμα και να πω, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία, ότι βγήκα και απάντησα μία φορά, σε κάτι το οποίο με είχε ενοχλήσει και με είχε προσβάλλει, για όλα αυτά που είχαν γίνει με την κυρία Χρηστίδου και όλα αυτά που είχαν ειπωθεί. Δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα για εμένα από τις νοικοκυρές. Αν εγώ έχω επιλέξει έναν άντρα και έχω κάνει παιδιά μαζί του και αυτός ο άντρας δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για τη γυναίκα του ή εγώ να μην έχω δικαίωμα να μιλάω για τον άντρα μου... υπάρχει πρόβλημα στο φτωχό μου το μυαλό. Ο δικός μου ο άντρας έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει για εμένα. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη γιατί ξέρω πόσο αγαπάει την οικογένειά του και ό,τι πει ξέρω ότι το έχουμε συζητήσει 150 χιλιάδες φορές».
Έπειτα, η Αντελίνα Βαρθακούρη τόνισε: «Όταν μιλάω με ανθρώπους που χρησιμοποιούν μια μόδα, δεν ξέρουν την ουσία, μιλάνε για πράγματα πολύ ευαίσθητα... μια τέτοια κουβέντα είχε κρατήσει στην τηλεόραση έναν μήνα. Ο κόσμος που μας βλέπει, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Για μένα αυτός δεν είναι φεμινισμός. Όταν βγαίνεις και λες, και σηκώνεις το δάχτυλο βαρύγδουπα για το πόσο νοιάζεσαι και αγαπάς τη γυναίκα... Έστω ότι εγώ είμαι μια γυναίκα που δεν καταλαβαίνω και έχω έναν άντρα πατριάρχη που δεν έχω το μυαλό και την ψυχική δεν αντιλαμβάνομαι τι γίνεται.... Είχα πει τότε ότι εγώ, χωρίς τον άντρα μου αισθάνομαι ένα τίποτα και χρησιμοποίησα το τραγούδι του άντρα μου, το “Χωρίς εσένα δεν υπάρχω”. Αν κάποιος δεν έχει το μίνιμουμ της κοινής λογικής να καταλαβαίνει τι εννοώ και πώς το εννοώ, και βγαίνει τηλεοπτικά, δημοσίως, και χρησιμοποιεί τον αέρα ενός καναλιού σε αυτή τη χώρα, και λέει “Αν η Αντελίνα βγαίνει και λέει ότι είναι ένα τίποτα χωρίς τον άντρα της, μπορούμε να την κάνουμε εμείς να αισθανθεί κάτι;” και δεν ντρέπεται που το λέει, θα σου πω το εξής. Aν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να ψελλίσει ή να πιστέψει ότι μια ανθρώπινη ψυχή είναι ένα τίποτα, δεν τον εκτιμώ και δεν θέλω καθόλου να συνδιαλαγώ μαζί του. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή του».
