Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του κόμματος Τσίπρα: Το τηλεφώνημα Φάμελλου-Πολάκη και οι 3 «κόκκινες γραμμές» του πρώην πρωθυπουργού για μεταγραφές
Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα έχει ξεκινήσει, όχι όμως και η διαδικασία ένταξης βουλευτών και στελεχών της Κουμουνδούρου στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού
Ισχυρούς κλυδωνισμούς στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επέφερε η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα προχθές το βράδυ στο Θέατρο της Ρεματιάς, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα έχει ξεκινήσει, όχι όμως και η διαδικασία ένταξης βουλευτών και στελεχών της Κουμουνδούρου στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.
Απεναντίας, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα κρατά σαφείς και διακριτικές αποστάσεις από τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, όταν ο Παύλος Πολάκης, Βουλευτής Χανίων και δεύτερος στην εσωκομματική διαδικασία για την προεδρική εκλογή κάλεσε τηλεφωνικά, κατά πληροφορίες, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο που βρισκόταν στη Λέσβο, προκειμένου ο κ. Φάμελλος να αναλάβει πρωτοβουλία και να συγκαλέσει συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.
Το παρασκήνιοΕίχε προηγηθεί, λίγες ώρες πριν, η συνέντευξη του πρώην υπουργού, Νίκου Παππά, που θρυλείται πως βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον κ. Πολάκη, δηλώνοντας πως πρέπει «να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία αυτή την εβδομάδα, να επιταχύνουμε τις συνεργασίες», με φόντο την κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, «υπάρχει απόσταση, μεταξύ της συλλογικής μας απόφασης και της υλοποίησής της, που πρέπει να καλυφθεί πάρα πολύ γρήγορα» σχολίασε ο Νίκος Παππάς, περιγράφοντας ακόμη πως «ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με την οποία έχει αποφασίσει να πορευτεί προς την εκλογική μάχη. Με όσους θέλουν και όσους μπορούν».
Η τελευταία αποστροφή του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν απέχει και πολύ, ωστόσο, από την ενωτική στάση που διατηρεί όλο το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος ανέφερε πως «επείγει η ενότητα και η ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση». Κατά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μάλιστα, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει εδώ και καιρό πρωτοβουλίες, έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση, και με βάση όλες τις εξελίξεις επείγει να υπάρξει ενωτική προοδευτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση», όπως παρατήρησε ο κ. Φάμελλος, τοποθέτηση του έλαβε χώρα λίγες ώρες μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, στο Θέατρο της Ρεματιάς.
Αντιπαραθετική στάσηΠαρά τη διάθεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να ισορροπήσει ανάμεσα στο υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα ένστικτα πολιτικής επιβίωσης των βουλευτών του κόμματός του, ο Σωκράτης Φάμελλος δεν φαίνεται, κατά πληροφορίες, διατεθειμένος να εγκαταλείψει την Κουμουνδούρου για κάποιο άλλο πολιτικό φορέα παραδίδοντας την ηγεσία του κόμματος, σε περίπτωση που τυχόν συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων -συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος Τσίπρα- δεν πραγματοποιηθεί «συντεταγμένα», δηλαδή χωρίς να εξαιρεθεί κανένα πολιτικό πρόσωπο από τα σημερινά.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο κ. Φάμελλος θα παραμείνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα παραμείνει δίνοντας ακόμη ορατό παρών στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Σημειωτέον ότι ακόμη πιο ορατός είναι ο κίνδυνος οι ψηφοφόροι του προοδευτικού χώρου να βρεθούν αντιμέτωποι με δύο αντιπαραθετικά, αλλά ομογάλακτα ψηφοδέλτια. Κίνδυνο, που όμως, έχουν επισημάνει με δημόσιες παρεμβάσεις τους εγκαίρως τόσο ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, όσο και ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης.
Σε αυτό το κλίμα, συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ζήτησε χθες και ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους βουλευτές που παρέστησαν στο Θέατρο της Ρεματιάς, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, η Αθηνά Λινού, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο Κώστας Μπάρκας.
Τρεις «κόκκινες γραμμές»Πάντως, η αυτοπρόσωπη παρουσία βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε σημεία εκδηλώσεων με παρόντα τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα δεν σημαίνει ότι οι αναγκαίες διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί, ακόμη και σε ατομικό επίπεδο, αναφορικά με την «μεταγραφή» μέρους του πολιτικού προσωπικού της Κουμουνδούρου προς το κόμμα Τσίπρα.
Απεναντίας, η εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για το νέο «ταξίδι» στα νερά της εγχώριας πολιτικής από πλευράς του πρώην πρωθυπουργού θα γίνει πράξη μέσα από έναν σαφή οδικό χάρτη, με ισχυρές τρεις «κόκκινες γραμμές». Ειδικότερα, θέση στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δεν αναμένεται να έχουν όλοι όσοι συνυπήρξαν πολιτικά κάποια στιγμή τα προηγούμενα χρόνια, στον ΣΥΡΙΖΑ. Στον αντίποδα, αν κριθεί από τον πρώην πρωθυπουργό ότι μπορεί να συμπλεύσει με ορισμένα από τα παλιά στελέχη, τότε η μετακίνηση προς το κόμμα Τσίπρα θα αφορά ορισμένους, ενώ η διαδικασία θα «τρέχει» αργά και ατομικά.
Βασικό προαπαιτούμενο, ωστόσο, και δεύτερη «κόκκινη γραμμή» είναι οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές να έχουν παραιτηθεί εγκαίρως από την έδρα τους -ακολουθώντας το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα- για τις ανάγκες του νέου πολιτικού φορέα, ενώ εκ των ουκ άνευ θεωρείται πως στο νέο σχήμα δεν θα υπάρξουν «προκρατημένες» θέσεις για τα μέχρι τώρα προβεβλημένα στελέχη, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα εσωκομματικής συνεργασίας.
