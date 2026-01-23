Χάρης Βαρθακούρης: Αποθήκευσα την Αντελίνα στο κινητό ως «γυναίκα μου» πριν καν τη δω από κοντά

Ο τραγουδιστής μίλησε για τη σχέση του με τη σύζυγό του, τον πατέρα του Γιάννη Πάριο και τις κόρες του - Δεν ξέρω πώς είναι να μην έχεις τον Πάριο πατέρα, ζήλευα που οι συμμαθητές μου άλλαζαν χρόνο με τους γονείς τους, ενώ ο δικός μου δούλευε, σχολίασε