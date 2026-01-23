Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Χάρης Βαρθακούρης: Αποθήκευσα την Αντελίνα στο κινητό ως «γυναίκα μου» πριν καν τη δω από κοντά
Χάρης Βαρθακούρης: Αποθήκευσα την Αντελίνα στο κινητό ως «γυναίκα μου» πριν καν τη δω από κοντά
Ο τραγουδιστής μίλησε για τη σχέση του με τη σύζυγό του, τον πατέρα του Γιάννη Πάριο και τις κόρες του - Δεν ξέρω πώς είναι να μην έχεις τον Πάριο πατέρα, ζήλευα που οι συμμαθητές μου άλλαζαν χρόνο με τους γονείς τους, ενώ ο δικός μου δούλευε, σχολίασε
Για τη σχέση με τη σύζυγό του, Αντελίνα, τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, αλλά και τις κόρες του μίλησε ο Χάρης Βαρθακούρης, αναφερόμενος σε σημαντικά πρόσωπα της ζωής του.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», εξηγώντας αρχικά πώς γνωρίστηκε με τη σύζυγό του, ενώ αναφέρθηκε και στην οικογένεια που δημιούργησε, καθώς ο Χάρης Βαρθακούρης για μία περίοδο της ζωής του, είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο της πατρότητας.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Είχα καταλήξει ότι θα γίνω ένας καταπληκτικός θείος, μέχρι που εμφανίστηκε αυτή η γυναίκα στη ζωή μου μέσω facebook. Αρχίσαμε να μιλάμε. Mου άρεσε εξωτερικά. Ήταν καλοκαίρι του 2009. Ανταλλάξαμε πολύ γρήγορα τηλέφωνα. Αρχίσαμε να μιλάμε με τις ώρες. Εγώ ήμουν στην Πάρο μόνος μου και εκείνη στην Επίδαυρο, και την είχα αποθηκευμένη στο τηλέφωνό μου ως “γυναίκα μου” πριν καν τη δω από κοντά. Δεν είπα ότι αυτή θα την παντρευτώ, αλλά είπα ότι βρέθηκε μια γυναίκα που θα μου βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Βρεθήκαμε από κοντά τον Σεπτέμβριο και από τότε δε χωρίσαμε ποτέ… Οι άλλοι που χώρισαν δεν είχαν Αντελίνες, εκείνη κρατάει τον γάμο μας. Το γεγονός ότι είμαστε ακόμα μαζί, οφείλεται στο ότι εκείνη έχει κάνει περισσότερες φορές πίσω».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfv4lql7147l)
Στη συνέχεια, ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε για τον Γιάννη Πάριο, τονίζοντας ότι η φύση του επαγγέλματος του τραγουδιστή του στέρησε σημαντικές στιγμές με τον πατέρα του: «Δεν ξέρω πως είναι να μην έχεις τον Πάριο πατέρα και στο σπίτι. Ζήλευα το γεγονός ότι οι συμμαθητές μου άλλαζαν τον χρόνο με τους γονείς τους, ενώ ο δικός μου δούλευε. Δεν έχουμε πάει ποτέ με τον πατέρα μου σινεμά, ούτε τόσες φορές λούνα παρκ. Δεν ένιωθα στερημένος».
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfv3n1rprshl)
Έπειτα, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι ο πατέρας του δεν τον αποκαλεί με το όνομά του: «Μικρός δεν αντιλαμβανόμουν ότι ο μπαμπάς μου ήταν σταρ, ρωτούσα γιατί μας χαιρετάνε στο φανάρι π.χ. Μπορεί να πηγαίναμε σε παιχνιδάδικο και να έκλεινε μισή ώρα μετά, γιατί θα πήγαινα εγώ να διαλέξω το παιχνίδι μου ως γιος του Πάριου. Πήγα σε πολύ καλό σχολείο και δεν ένιωσα να λένε “α ο γιος του Πάριου”. Ο μπαμπάς μου είναι ευαίσθητος με τις ώρες του, δεν με έχει αποκαλέσει ποτέ με το όνομά μου. Με λέει “γιέ μου, καμάρι μου, σπλάχνο μου”. Αν πω εγώ την Αντελίνα με το όνομά της, θα είναι επειδή θα έχουμε σκοτωθεί».
Κλείνοντας, ο Χάρης Βαρθακούρης σχολίασε ότι τα μουσικά ακούσματα των κορών του, περιλαμβάνουν και την τραπ: «Δυστυχώς αυτό το TikTok έχει καταστρέψει πολλές οικογένειες. Έχω πιάσει τη μικρή μου κόρη να ακούει λίγο τραπ, αλλά και Μάικλ Τζάκσον. Με τη μεγάλη μου κόρη, που δυστυχώς μοιραζόμαστε το apple music, ό,τι ακούει διοχετεύεται και στα δικά μου, ονόματα όπως Τρανός και Sicario».
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfv3lgfr6ohd)
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», εξηγώντας αρχικά πώς γνωρίστηκε με τη σύζυγό του, ενώ αναφέρθηκε και στην οικογένεια που δημιούργησε, καθώς ο Χάρης Βαρθακούρης για μία περίοδο της ζωής του, είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο της πατρότητας.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Είχα καταλήξει ότι θα γίνω ένας καταπληκτικός θείος, μέχρι που εμφανίστηκε αυτή η γυναίκα στη ζωή μου μέσω facebook. Αρχίσαμε να μιλάμε. Mου άρεσε εξωτερικά. Ήταν καλοκαίρι του 2009. Ανταλλάξαμε πολύ γρήγορα τηλέφωνα. Αρχίσαμε να μιλάμε με τις ώρες. Εγώ ήμουν στην Πάρο μόνος μου και εκείνη στην Επίδαυρο, και την είχα αποθηκευμένη στο τηλέφωνό μου ως “γυναίκα μου” πριν καν τη δω από κοντά. Δεν είπα ότι αυτή θα την παντρευτώ, αλλά είπα ότι βρέθηκε μια γυναίκα που θα μου βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Βρεθήκαμε από κοντά τον Σεπτέμβριο και από τότε δε χωρίσαμε ποτέ… Οι άλλοι που χώρισαν δεν είχαν Αντελίνες, εκείνη κρατάει τον γάμο μας. Το γεγονός ότι είμαστε ακόμα μαζί, οφείλεται στο ότι εκείνη έχει κάνει περισσότερες φορές πίσω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε για τον Γιάννη Πάριο, τονίζοντας ότι η φύση του επαγγέλματος του τραγουδιστή του στέρησε σημαντικές στιγμές με τον πατέρα του: «Δεν ξέρω πως είναι να μην έχεις τον Πάριο πατέρα και στο σπίτι. Ζήλευα το γεγονός ότι οι συμμαθητές μου άλλαζαν τον χρόνο με τους γονείς τους, ενώ ο δικός μου δούλευε. Δεν έχουμε πάει ποτέ με τον πατέρα μου σινεμά, ούτε τόσες φορές λούνα παρκ. Δεν ένιωθα στερημένος».
Έπειτα, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι ο πατέρας του δεν τον αποκαλεί με το όνομά του: «Μικρός δεν αντιλαμβανόμουν ότι ο μπαμπάς μου ήταν σταρ, ρωτούσα γιατί μας χαιρετάνε στο φανάρι π.χ. Μπορεί να πηγαίναμε σε παιχνιδάδικο και να έκλεινε μισή ώρα μετά, γιατί θα πήγαινα εγώ να διαλέξω το παιχνίδι μου ως γιος του Πάριου. Πήγα σε πολύ καλό σχολείο και δεν ένιωσα να λένε “α ο γιος του Πάριου”. Ο μπαμπάς μου είναι ευαίσθητος με τις ώρες του, δεν με έχει αποκαλέσει ποτέ με το όνομά μου. Με λέει “γιέ μου, καμάρι μου, σπλάχνο μου”. Αν πω εγώ την Αντελίνα με το όνομά της, θα είναι επειδή θα έχουμε σκοτωθεί».
Κλείνοντας, ο Χάρης Βαρθακούρης σχολίασε ότι τα μουσικά ακούσματα των κορών του, περιλαμβάνουν και την τραπ: «Δυστυχώς αυτό το TikTok έχει καταστρέψει πολλές οικογένειες. Έχω πιάσει τη μικρή μου κόρη να ακούει λίγο τραπ, αλλά και Μάικλ Τζάκσον. Με τη μεγάλη μου κόρη, που δυστυχώς μοιραζόμαστε το apple music, ό,τι ακούει διοχετεύεται και στα δικά μου, ονόματα όπως Τρανός και Sicario».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα