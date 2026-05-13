Σία Κοσιώνη: Παρουσιάζει το δεύτερο παιδικό βιβλίο της με τίτλο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ»
Μια τρυφερή και σύγχρονη ιστορία για τη σχέση γονιού και παιδιού
«Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ» είναι ο τίτλος του δεύτερου κατά σειρά παιδικού βιβλίου της γνωστής δημοσιογράφου Σίας Κοσιώνη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Lebee Publications, και θα παρουσιαστεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 13:00, στο Public Συντάγματος.
Πρόκειται για μια τρυφερή και σύγχρονη ιστορία για τη σχέση γονιού και παιδιού, που μιλά για την αγάπη όπως τη νιώθουμε, αλλά και όπως χρειάζεται να τη δίνουμε. Μια ιστορία για την προστασία και την ελευθερία, για το «μαζί» και το «μόνος σου», για τη λεπτή ισορροπία που διαμορφώνει έναν άνθρωπο.
Τι χρειάζεται για να αγαπάς και να αγαπιέσαι; Τι αξία έχει να θαυμάζεις και να θαυμάζεσαι; Τι σημασία έχει να αρέσεις ή να μην αρέσεις; Ένα μικρό αγόρι θα φέρει τα κάτω… πάνω, για να αποδείξει την αγάπη του. Κι αν χρειαστεί, τελικά, να φέρει τα πάνω κάτω;
Μια ιστορία για ενθουσιώδη ανεβάσματα και επεισοδιακά κατεβάσματα, για αφράτα συννεφάκια, ζουμερές καρδούλες και μυστηριώδεις σαπουνόφουσκες.
Στην εκδήλωση παρουσίασης η Σία Κοσιώνη θα μιλήσει για την έμπνευση πίσω από το βιβλίο και θα συνομιλήσει με το κοινό ενώ θα συμμετάσχουν επίσης Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, ΕΚΠΑ,
Επικεφαλής στην Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Πρόεδρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur Δρ. Γεώργιος Χρούσος και η Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, Επιστημονική Διευθύντρια «Μαζί για το Παιδί» Δρ. Μάγια Αλιβιζάτου. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος, Head of Editorial fyi.news Έλενα Παπαδημητρίου.
