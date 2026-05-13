Σία Κοσιώνη: Παρουσιάζει το δεύτερο παιδικό βιβλίο της με τίτλο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σίας Κοσιώνη παιδικό βιβλίο

Σία Κοσιώνη: Παρουσιάζει το δεύτερο παιδικό βιβλίο της με τίτλο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ»

Μια τρυφερή και σύγχρονη ιστορία για τη σχέση γονιού και παιδιού

Σία Κοσιώνη: Παρουσιάζει το δεύτερο παιδικό βιβλίο της με τίτλο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ»
1 ΣΧΟΛΙΟ
«Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ» είναι ο τίτλος του δεύτερου κατά σειρά παιδικού βιβλίου της γνωστής δημοσιογράφου Σίας Κοσιώνη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Lebee Publications, και θα παρουσιαστεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 13:00, στο Public Συντάγματος.

Πρόκειται για μια τρυφερή και σύγχρονη ιστορία για τη σχέση γονιού και παιδιού, που μιλά για την αγάπη όπως τη νιώθουμε, αλλά και όπως χρειάζεται να τη δίνουμε. Μια ιστορία για την προστασία και την ελευθερία, για το «μαζί» και το «μόνος σου», για τη λεπτή ισορροπία που διαμορφώνει έναν άνθρωπο.

Τι χρειάζεται για να αγαπάς και να αγαπιέσαι; Τι αξία έχει να θαυμάζεις και να θαυμάζεσαι; Τι σημασία έχει να αρέσεις ή να μην αρέσεις; Ένα μικρό αγόρι θα φέρει τα κάτω… πάνω, για να αποδείξει την αγάπη του. Κι αν χρειαστεί, τελικά, να φέρει τα πάνω κάτω;

Μια ιστορία για ενθουσιώδη ανεβάσματα και επεισοδιακά κατεβάσματα, για αφράτα συννεφάκια, ζουμερές καρδούλες και μυστηριώδεις σαπουνόφουσκες.

Στην εκδήλωση παρουσίασης η Σία Κοσιώνη θα μιλήσει για την έμπνευση πίσω από το βιβλίο και θα συνομιλήσει με το κοινό ενώ θα συμμετάσχουν επίσης Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, ΕΚΠΑ,
Επικεφαλής στην Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Πρόεδρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur Δρ. Γεώργιος Χρούσος και η Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, Επιστημονική Διευθύντρια «Μαζί για το Παιδί» Δρ. Μάγια Αλιβιζάτου. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος, Head of Editorial fyi.news Έλενα Παπαδημητρίου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης