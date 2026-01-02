Αντελίνα Βαρθακούρη για τον σύζυγό της Χάρη: Υπήρξαν στιγμές που φτάσαμε στο τέλος και έχουμε πει ότι χωρίζουμε, πήγα και σε δικηγόρο
Αντελίνα Βαρθακούρη για τον σύζυγό της Χάρη: Υπήρξαν στιγμές που φτάσαμε στο τέλος και έχουμε πει ότι χωρίζουμε, πήγα και σε δικηγόρο
Έχω γκουγκλάρει τη λέξη «διαζύγιο», επισήμανε με τη σειρά του ο Χάρης Βαρθακούρης
Για τη σχέση και τον γάμο τους μίλησαν η Αντελίνα και ο Χάρης Βαρθακούρης, αποκαλύπτοντας πως έχουν φτάσει πολλές φορές κοντά στο διαζύγιο, με τη σύζυγο του τραγουδιστή να δηλώνει πως έχει πάει μέχρι και σε δικηγόρο.
Ο Χάρης Βαρθακούρης ήταν καλεσμένος στο Πρωινό την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και όταν ξεκίνησε να συζητά για τη σύζυγό του, ο παρουσιαστής κάλεσε και εκείνη να καθίσει δίπλα του για να εκφράσει τις δικές της απόψεις, με τους δυο τους να επισημαίνουν πως ζηλεύουν ο ένας τον άλλο ακόμη περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια και πως παρά τους τσακωμούς τους, πάντα τα ξεπερνούν όλα γρήγορα και με χιούμορ.
Ο τραγουδιστής ανέφερε αρχικά για την Αντελίνα Βαρθακούρη: «Είμαστε 16 χρόνια μαζί. Ξεπερνάμε τους τσακωμούς με πολύ χιούμορ και πολύ γρήγορα. Θα σου πω ότι βριστήκαμε χυδαία σήμερα το πρωί για κουταμάρες. Τη ζηλεύω. Εμένα το πρόβλημά μου στην Αντελίνα ήταν το μαλλί. Δεν άντεχα τη ξανθιά Αντελίνα. Και ήταν πολύ μεγάλη περίοδος. Από πίσω δεν την αναγνώριζα. Δεν ήταν η γυναίκα μου. Δεν έχω πρόβλημα με το ξανθό μαλλί γενικά. Έχω πρόβλημα με το ξανθό στη γυναίκα μου, γιατί δεν είναι η γυναίκα μου», με την ίδια να εξηγεί πως ήταν τηλεοπτικοί οι λόγοι που επέλεξε να γίνει ξανθιά.
Έπειτα ο Χάρης Βαρθακούρης συνέχισε να λέει για τον πρωινό τσακωμό τους: «Φύγαμε από το σπίτι σκοτωμένοι. Την ώρα που έκλεινα την πόρτα ανταλλάσσαμε μπινελίκια» και εκείνη πρόσθεσε: «Χθες το βράδυ είχα πάει κάπου που είχε κάμερες κι είχα φτιαχτεί. Όταν με βλέπει, του έρχονται μνήμες από το παρελθόν και κάτι παθαίνει. Έχει νευρικότητα ότι μπορεί να ντυθώ και να φτιαχτώ και να είμαι κάπου μόνη μου. Κι εγώ τον ζηλεύω όμως τόσο. Τον ζηλεύω αφόρητα. Τον ποθώ περισσότερο από το πώς τον ποθούσα πριν 10 χρόνια. Δεν ξέρω αν κάποιος δεν το έχει ζήσει... και το λέω στους νέους ανθρώπους. Μην τα παρατάτε, γιατί υπήρξαν στιγμές που έλεγες τέλος. Έχουμε πει ότι χωρίζουμε. Υπήρξαν στιγμές που φτάσαμε στο τέλος και έχουμε πει ότι χωρίζουμε. Έχω πάει και σε δικηγόρο».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfdzawkfrq9l)
«Πολλές φορές έχουμε φτάσει στο τέλος. Έχω γκουγκλάρει τη λέξη «διαζύγιο». Τις περισσότερες φορές που έπεσε η συζήτηση αυτή, ήταν την περίοδο που ήμασταν στην τηλεόραση. Η τηλεόραση έφερε τον χωρισμό σε εμάς», τόνισε ο τραγουδιστής.
Η Αντελίνα Βαρθακούρη συμπλήρωσε: «Ο Χάρης είναι ο άνθρωπος που, όταν είμαστε στο σπίτι, θέλει να είμαι άβαφτη, να είμαι η Αντελίνα του, να πιάνει τα ρούχα με το ύφασμα το βαμβακερό της πιτζάμας. Να είμαι το κορίτσι του που θα φάμε, που θα μαγειρέψω, που θα τον περιποιηθώ».
Τότε ο παρουσιαστής ρώτησε τον τραγουδιστή για τη δήλωση που είχε κάνει πως η θέση της συζύγου του είναι στο σπίτι τους δίπλα στα παιδιά τους, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις και ο ίδιος είπε: «Tρεις μου την έπεσαν για εκείνη τη δήλωση. Το έχω φιλοσοφήσει. Αδιαφορώ. Το πρόβλημα μου δεν είναι τι λένε, είναι ποιοι το λένε».
Η Αντελίνα Βαρθακούρη πρόσθεσε στο τέλος για το ζήτημα αυτό: «Ο Χάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, είναι πάρα πολύ λαρτζ σε όλα. Δεν με έκανε ποτέ να αισθανθώ ότι “ωχ, τώρα πώς θα του το πω” ή “τώρα που θα πάμε κάπου, ποιος θα πληρώσει;”. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Από την πρώτη μέρα που είμαστε μαζί, όχι μόνο ως παντρεμένοι, ο Χάρης ό,τι έφερνε στο σπίτι ήταν “παρ’ τα και καν’ τα ό,τι καταλαβαίνεις” και δεν με έχει ρωτήσει ποτέ. Όχι μόνο δεν έχω αισθανθεί ποτέ καταπίεση, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ελέγξει ποτέ τίποτα. Είναι… “παρ’τα”. Ούτε καν να μου περάσει από το μυαλό το μισά – μισά, δεν υπάρχουν αυτά».
Ο Χάρης Βαρθακούρης ήταν καλεσμένος στο Πρωινό την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και όταν ξεκίνησε να συζητά για τη σύζυγό του, ο παρουσιαστής κάλεσε και εκείνη να καθίσει δίπλα του για να εκφράσει τις δικές της απόψεις, με τους δυο τους να επισημαίνουν πως ζηλεύουν ο ένας τον άλλο ακόμη περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια και πως παρά τους τσακωμούς τους, πάντα τα ξεπερνούν όλα γρήγορα και με χιούμορ.
Ο τραγουδιστής ανέφερε αρχικά για την Αντελίνα Βαρθακούρη: «Είμαστε 16 χρόνια μαζί. Ξεπερνάμε τους τσακωμούς με πολύ χιούμορ και πολύ γρήγορα. Θα σου πω ότι βριστήκαμε χυδαία σήμερα το πρωί για κουταμάρες. Τη ζηλεύω. Εμένα το πρόβλημά μου στην Αντελίνα ήταν το μαλλί. Δεν άντεχα τη ξανθιά Αντελίνα. Και ήταν πολύ μεγάλη περίοδος. Από πίσω δεν την αναγνώριζα. Δεν ήταν η γυναίκα μου. Δεν έχω πρόβλημα με το ξανθό μαλλί γενικά. Έχω πρόβλημα με το ξανθό στη γυναίκα μου, γιατί δεν είναι η γυναίκα μου», με την ίδια να εξηγεί πως ήταν τηλεοπτικοί οι λόγοι που επέλεξε να γίνει ξανθιά.
Έπειτα ο Χάρης Βαρθακούρης συνέχισε να λέει για τον πρωινό τσακωμό τους: «Φύγαμε από το σπίτι σκοτωμένοι. Την ώρα που έκλεινα την πόρτα ανταλλάσσαμε μπινελίκια» και εκείνη πρόσθεσε: «Χθες το βράδυ είχα πάει κάπου που είχε κάμερες κι είχα φτιαχτεί. Όταν με βλέπει, του έρχονται μνήμες από το παρελθόν και κάτι παθαίνει. Έχει νευρικότητα ότι μπορεί να ντυθώ και να φτιαχτώ και να είμαι κάπου μόνη μου. Κι εγώ τον ζηλεύω όμως τόσο. Τον ζηλεύω αφόρητα. Τον ποθώ περισσότερο από το πώς τον ποθούσα πριν 10 χρόνια. Δεν ξέρω αν κάποιος δεν το έχει ζήσει... και το λέω στους νέους ανθρώπους. Μην τα παρατάτε, γιατί υπήρξαν στιγμές που έλεγες τέλος. Έχουμε πει ότι χωρίζουμε. Υπήρξαν στιγμές που φτάσαμε στο τέλος και έχουμε πει ότι χωρίζουμε. Έχω πάει και σε δικηγόρο».
Δείτε το βίντεο
«Πολλές φορές έχουμε φτάσει στο τέλος. Έχω γκουγκλάρει τη λέξη «διαζύγιο». Τις περισσότερες φορές που έπεσε η συζήτηση αυτή, ήταν την περίοδο που ήμασταν στην τηλεόραση. Η τηλεόραση έφερε τον χωρισμό σε εμάς», τόνισε ο τραγουδιστής.
Η Αντελίνα Βαρθακούρη συμπλήρωσε: «Ο Χάρης είναι ο άνθρωπος που, όταν είμαστε στο σπίτι, θέλει να είμαι άβαφτη, να είμαι η Αντελίνα του, να πιάνει τα ρούχα με το ύφασμα το βαμβακερό της πιτζάμας. Να είμαι το κορίτσι του που θα φάμε, που θα μαγειρέψω, που θα τον περιποιηθώ».
Τότε ο παρουσιαστής ρώτησε τον τραγουδιστή για τη δήλωση που είχε κάνει πως η θέση της συζύγου του είναι στο σπίτι τους δίπλα στα παιδιά τους, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις και ο ίδιος είπε: «Tρεις μου την έπεσαν για εκείνη τη δήλωση. Το έχω φιλοσοφήσει. Αδιαφορώ. Το πρόβλημα μου δεν είναι τι λένε, είναι ποιοι το λένε».
Η Αντελίνα Βαρθακούρη πρόσθεσε στο τέλος για το ζήτημα αυτό: «Ο Χάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, είναι πάρα πολύ λαρτζ σε όλα. Δεν με έκανε ποτέ να αισθανθώ ότι “ωχ, τώρα πώς θα του το πω” ή “τώρα που θα πάμε κάπου, ποιος θα πληρώσει;”. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Από την πρώτη μέρα που είμαστε μαζί, όχι μόνο ως παντρεμένοι, ο Χάρης ό,τι έφερνε στο σπίτι ήταν “παρ’ τα και καν’ τα ό,τι καταλαβαίνεις” και δεν με έχει ρωτήσει ποτέ. Όχι μόνο δεν έχω αισθανθεί ποτέ καταπίεση, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ελέγξει ποτέ τίποτα. Είναι… “παρ’τα”. Ούτε καν να μου περάσει από το μυαλό το μισά – μισά, δεν υπάρχουν αυτά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα