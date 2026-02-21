Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Με ξεφτίλισαν για τη σεξουαλική μου ταυτότητα, με είχε πραγματικά αηδιάσει αυτό
Με έβρισαν για κάτι που είχα τα κότσια να φανερώσω από τη δεκαετία του 1990, πρόσθεσε ο ραδιοφωνικός παραγωγός
Για τα σχόλια που έχει δεχτεί τα οποία τον αηδίασαν μίλησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, επισημαίνοντας πως είχαν να κάνουν με την σεξουαλική του ταυτότητα. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός εξήγησε πως είχε αισθανθεί να τον ξεφτιλίζουν στα social media.
Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου είχε κάνει ένα σχόλιο στο παρελθόν για τη Νατάσα Μποφίλιου και είχε δεχτεί «επίθεση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, για τον οποίο είχε μιλήσει ανοιχτά από τη δεκαετία του 1990.
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είπε χαρακτηριστικά: «Όταν είπα κάτι που δεν άρεσε για τη Νατάσα Μποφίλιου, το μέγεθος του βρισίματος, του ξεφτιλίσματος στα social media σε δημόσια σχόλια που είχαν να κάνουν με τον σεξουαλικό μου προσανατολισμό και τη σεξουαλική μου ταυτότητα που είχα και τα κότσια να τον φανερώσω από τη δεκαετία του 1990 που ήταν πολύ δύσκολο, με είχε πραγματικά αηδιάσει».
Δείτε το βίντεο
Το σχόλιο που είχε κάνει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για τη Νατάσα Μποφίλιου
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είχε κάνει την εξής ανάρτηση για την τραγουδίστρια το 2022: «Παλεύουμε τον «κακό καπιταλισμό» στο Κομμουνιστικό Λονδίνο. Σινιέ και στην πένα, βεβαίως, βεβαίως… Wannabe on top Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα;», έγραφε.
Πολλοί συμφώνησαν με τον ραδιοφωνικό παραγωγό, ωστόσο υπήρξαν έντονες αντιδράσεις προς το πρόσωπό του, με τα σχόλια να αναφέρουν πως ήταν στο πλευρό της Νατάσας Μποφίλιου.
Παλεύουμε τον "κακό καπιταλισμό" στο Κομουνιστικό Λονδίνο. Σινιέ και στην πένα, βεβαίως, βεβαίως...— Poseidonas Giannopoulos (@PosidonasYanno) December 2, 2022
"Wannabe on top Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα"; pic.twitter.com/5F03dqGJ3O
