Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για την αποχώρησή του από το «Πρωινό»: Δεν περίμενα να μη γίνει πιστευτό αλλά ήταν θέμα ξυπνήματος
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για την αποχώρησή του από το «Πρωινό»: Δεν περίμενα να μη γίνει πιστευτό αλλά ήταν θέμα ξυπνήματος
Εδώ ήταν άλλες οι απαιτήσεις, η εκπομπή ξεκινούσε στις 9:00, εγώ έπρεπε να είμαι στη σύσκεψη 7:15, ανέφερε
Τους λόγους πίσω από την αποχώρησή του από το «Πρωινό» εξήγησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός αιφνιδίασε τους πάντες πριν λίγο καιρό, με την ανακοίνωσή του ότι αποχωρεί από την εκπομπή. Όπως είπε, ο λόγος ήταν το πολύ πρωινό ξύπνημα, το οποίο δεν μπορούσε να συνηθίσει.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δήλωσε πως καταλαβαίνει ότι η δικαιολογία του ίσως να μη γίνει πιστευτή από κάποιους, όμως για εκείνον το πρωινό ξύπνημα είναι «σαν να τον επαναφέρουν στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις».
«Όντως ο λόγος ήταν ότι δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν γίνεται πιστευτός, δεν το περίμενα ότι δεν θα γίνει πιστευτός. Είναι σαν να γυρνάω στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Εδώ ήταν άλλες οι απαιτήσεις. Η εκπομπή ξεκινούσε στις 9:00, εγώ έπρεπε να είμαι στη σύσκεψη 7:15, για πολύ σημαντικό λόγο, γιατί θέλω να αποκαταστήσω πολλά πράγματα που αφορούν τον Γιώργο Λιάγκα», ανέφερε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ίδιος εξήγησε τη δυναμική των συσκέψεων και τη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα: «Ήθελα να είμαι στη σύσκεψη και μου ζητήθηκε να είμαι στη σύσκεψη, γιατί πολύ ευγενικά ο Γιώργος, όταν κοιτούσαμε τα θέματα της σκαλέτας και μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλοι οι παρόντες, ο Γιώργος με ρωτούσε σε ποιο θέμα να με βγάλει. Εγώ, λοιπόν, το συνειδητοποίσα εκ τω υστέρων, φάνηκα σε κάποιους ότι δεν βγήκα αρκετά, γιατί το θέμα επικαιρότητας εκείνες τις μέρες ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εγώ είχα ζητήσει να μην συμμετέχω στο θέμα του Μαζωνάκη. Ήταν δική μου επιλογή να μη βγαίνω σε αυτό».
Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος υπογράμμισε για άλλη μια φορά τον προσωπικό χαρακτήρα της απόφασής του: «Αυτός, λοιπόν, ήταν ο λόγος, καθαρά το θέμα ξυπνήματος».
Ειδήσεις σήμερα:
Νικολά Σαρκοζί, η άνοδος και η πτώση: Από την προεδρία, στην Κάρλα Μπρούνι και στην καταδίκη για τα εκατομμύρια του Καντάφι
Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγορεί «τους άνδρες με τα γκρι κοστούμια» ότι σαμποτάρουν τις προσπάθειες επανασύνδεσης με τον πατέρα του
Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ κωπηλασίας στη Σανγκάη – Δείτε βίντεο με τη χρυσή κούρσα
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δήλωσε πως καταλαβαίνει ότι η δικαιολογία του ίσως να μη γίνει πιστευτή από κάποιους, όμως για εκείνον το πρωινό ξύπνημα είναι «σαν να τον επαναφέρουν στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις».
«Όντως ο λόγος ήταν ότι δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν γίνεται πιστευτός, δεν το περίμενα ότι δεν θα γίνει πιστευτός. Είναι σαν να γυρνάω στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Εδώ ήταν άλλες οι απαιτήσεις. Η εκπομπή ξεκινούσε στις 9:00, εγώ έπρεπε να είμαι στη σύσκεψη 7:15, για πολύ σημαντικό λόγο, γιατί θέλω να αποκαταστήσω πολλά πράγματα που αφορούν τον Γιώργο Λιάγκα», ανέφερε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ίδιος εξήγησε τη δυναμική των συσκέψεων και τη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα: «Ήθελα να είμαι στη σύσκεψη και μου ζητήθηκε να είμαι στη σύσκεψη, γιατί πολύ ευγενικά ο Γιώργος, όταν κοιτούσαμε τα θέματα της σκαλέτας και μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλοι οι παρόντες, ο Γιώργος με ρωτούσε σε ποιο θέμα να με βγάλει. Εγώ, λοιπόν, το συνειδητοποίσα εκ τω υστέρων, φάνηκα σε κάποιους ότι δεν βγήκα αρκετά, γιατί το θέμα επικαιρότητας εκείνες τις μέρες ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εγώ είχα ζητήσει να μην συμμετέχω στο θέμα του Μαζωνάκη. Ήταν δική μου επιλογή να μη βγαίνω σε αυτό».
Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος υπογράμμισε για άλλη μια φορά τον προσωπικό χαρακτήρα της απόφασής του: «Αυτός, λοιπόν, ήταν ο λόγος, καθαρά το θέμα ξυπνήματος».
Ειδήσεις σήμερα:
Νικολά Σαρκοζί, η άνοδος και η πτώση: Από την προεδρία, στην Κάρλα Μπρούνι και στην καταδίκη για τα εκατομμύρια του Καντάφι
Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγορεί «τους άνδρες με τα γκρι κοστούμια» ότι σαμποτάρουν τις προσπάθειες επανασύνδεσης με τον πατέρα του
Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ κωπηλασίας στη Σανγκάη – Δείτε βίντεο με τη χρυσή κούρσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα