Ο Γκόρντον Ράμσεϊ εξήγησε πώς η δύσκολη σχέση με τον αλκοολικό πατέρα του τον έκανε καλύτερο μπαμπά
Ο σεφ ανέφερε πως παρακολουθούσε τον πατέρα του να καταστρέφει τη ζωή του και φοβόταν τι θα συνέβαινε κάθε φορά που άδειαζε το μπουκάλι του
Για τη δύσκολη σχέση με τον αλκοολικό πατέρα του και πώς αυτή επηρέασε τον τρόπο που ο ίδιος λειτουργεί ως μπαμπάς, μίλησε ο Γκόρντον Ράμσεϊ.
Ο σεφ στο πρώτο επεισόδιο της νέας του σειράς-ντοκιμαντέρ στο Netflix με τίτλο «Being Gordon Ramsay», σύμφωνα με τη Daily Mail, περιέγραψε τα ταραγμένα παιδικά του χρόνια, μεγαλώνοντας σε 15 διαφορετικές κοινωνικές κατοικίες, με τη μητέρα του να δουλεύει τρεις δουλειές για να στηρίξει την οικογένεια. Ο Ράμσεϊ θυμήθηκε τα Σαββατοκύριακα που «παρακολουθούσε σχεδόν τον πατέρα του να καταστρέφει τη ζωή του μέσα από το αλκοόλ», λέγοντας πως ήταν πάντα σε ένταση, φοβούμενος «τι θα συμβεί όταν άδειαζε το μπουκάλι».
Όπως εξομολογήθηκε, η «οδυνηρή» σχέση τους τον πείσμωσε να ξεφύγει από το περιβάλλον στο οποίο γεννήθηκε και να χτίσει κάτι καλύτερο με τα δικά του παιδιά.
Στο ίδιο επεισόδιο, ο Ράμσεϊ εξήγησε πως μετά τον τραυματισμό που έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, στράφηκε στη μαγειρική και το 1998 άνοιξε το πρώτο του εστιατόριο στο Τσέλσι, το οποίο το 2001 απέσπασε τρία αστέρια Michelin, καθιστώντας τον πρώτο Σκωτσέζο σεφ που πέτυχε κάτι τέτοιο.
Παρά την επαγγελματική του επιτυχία, ο σεφ παραδέχτηκε πως η καριέρα του τον κράτησε μακριά από τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του, τη Μέγκαν, τα δίδυμα Χόλι και Τζακ και την Τίλι. «Λατρεύω τα παιδιά μου. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι αυτής της αγάπης που έχει χτιστεί μέσα από ενοχή», είπε. Όπως αποκάλυψε, τα μεγαλύτερα παιδιά του του έχουν πει: «Μπαμπά, μας έλειψες. Μπορούμε να σε βλέπουμε περισσότερο;», με τον ίδιο να λέει πως «θα μπορούσε να είναι περισσότερο παρών».
Το γεγονός αυτό το έκανε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στα δύο μικρότερα παιδιά του, τον Όσκαρ και τον Τζέσι, ώστε να μην του πουν ποτέ ότι «έλειπε από την πρώτη τους μέρα στο σχολείο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Gordon Ramsay says he's used his 'awful relationship with my alcoholic father to become a better dad' but admits he has guilt about missing out on daughter Holly's childhood https://t.co/c8JJdXULap— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 18, 2026
