Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση του Γκόρντον Ράμσεϊ στη γυναίκα του: Είκοσι εννιά χρόνια πριν παντρεύτηκα την καλύτερή μου φίλη
Ο γνωστός σεφ και η σύζυγός του γιόρτασαν την επέτειο γάμου τους
Δημόσια ερωτική εξομολόγηση στη γυναίκα του έκανε ο Γκόρντον Ράμσεϊ, με αφορμή την επέτειο του γάμου τους, δηλώνοντας πως παντρεύτηκε την καλύτερή του φίλη πριν από 29 χρόνια.
Ο γνωστός σεφ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου φωτογραφίες από την κοινή του ζωή με την Τάνα Ράμσεϊ και την ευχαρίστησε για όσα του έχει προσφέρει. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Πριν 29 χρόνια παντρεύτηκα την καλύτερη μου φίλη, τι ταξίδι και σε ευχαριστώ. Σ' αγαπώ τόσο πολύ».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
