Η Μιμή Ντενίση αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Αναντικατάστατη με ανεπανάληπτο πνεύμα και κοφτερό μυαλό
Για μένα υπήρξε μέντορας, φίλη και στήριγμα απίστευτα δυνατό, έγραψε η ηθοποιός για την ιστορικό σε ανάρτησή της
Ως μία προσωπικότητα με ανεπανάληπτο μυαλό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί περιέγραψε η Μιμή Ντενίση την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ που έφυγε από τη ζωή στα 99 της χρόνια.
Η ηθοποιός αποχαιρέτησε την ιστορικό, βυζαντινολόγο και πανεπιστημιακό με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας μία ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή της στο ντοκιμαντέρ της πρώτης με τίτλο «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» Για εκείνη, τόνισε, υπήρξε φίλη και μέντορας.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της η Μιμή Ντενίση έγραψε: «Λένε ουδείς αναντικατάστατος. Κι όμως μερικοί ελάχιστοι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι. Ελένη Αρβελερ.Η Ελένη μας. Η Ελένη μου. Πνεύμα ανεπανάληπτο, μυαλό κοφτερό μέχρι την τελευταία της πνοή ατρόμητη ανεξάντλητη, αστεία και χαριτωμένη για όσους είχαν την τύχη να την γνωρίσουν καλά. Πέρα από τις ατελείωτες συζητήσεις που κάναμε για το Βυζάντιο και τη Μικρασία γελάγαμε και πολύ μαζί, καθώς διατηρούσε πάντα μια απίστευτη παιδικότητα. Κάτω από τη σοβαρή επιστήμονα παραμόνευε πάντα το άτακτο μικρότερο παιδί μιας προσφυγικής οικογενείας».
Στη συνέχεια, η Μιμή Ντενίση αναφέρθηκε στην παρουσία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ στο ντοκιμαντέρ της για τον Έλγιν. «Δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή της δεν έφυγε ποτέ η καρδιά της από τον Βύρωνες όσες τιμές και αν γνώρισε. Χάρηκα που πρόλαβε να ζήσει την έδρα μικρασιατικών σπουδών στο Παμακ. Το είχε καημό και το προσπάθησα και γιατί το ονειρευόμουνα και εγώ αλλά και για εκείνη. Για μένα υπήρξε μέντορας, φίλη και στήριγμα απίστευτα δυνατό σε ό,τι προσπάθησα από τη Σμύρνη μέχρι τον Έλγιν. Και έχει μιλήσει συγκλονιστικά στο ντοκιμαντέρ για τα γλυπτά του Παρθενώνα Ελένη μου. Θα θελα να ζεις για πάντα. Άνθρωποι σαν και εσένα δεν πρέπει να φεύγουν. Το έργο σου όμως θα μείνει για πάντα. Και τα λόγια σου θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στο μυαλό και στην καρδιά μου. Ευγνωμονώ τον Θεό που σε γνώρισα και μου χάρισες τη φιλία σου. Σ' αγαπώ. Καλό ταξίδι στο φως φωτισμένη και φωτεινή Ελληνίδα».
