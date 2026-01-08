Θάνος Τοκάκης: Μετά το «50-50» ήθελα να πετάξω τον «Αχιλλέα» από πάνω μου, υπήρξε μεγάλο κόμπλεξ
Θάνος Τοκάκης: Μετά το «50-50» ήθελα να πετάξω τον «Αχιλλέα» από πάνω μου, υπήρξε μεγάλο κόμπλεξ
Με φώναζαν με το όνομα του ρόλου στον δρόμο, σημείωσε ο ηθοποιός
Κόμπλεξ ένιωσε ο Θάνος Τοκάκης μετά την επιτυχία και την αναγνωρισιμότητα που έφερε η σειρά «50-50», αφού ο κόσμος τον είχε συνδέσει με τον ρόλο που είχε υποδυθεί. Για χρόνια άνθρωποι που τον συναντούσαν στον δρόμο τον αποκαλούσαν «Αχιλλέα».
Καλεσμένος στην εκπομπή «Το'Χουμε», την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο Θάνος Τοκάκης ανέτρεξε αρχικά στην περίοδο που ολοκλήρωσε τις σπουδές του, τονίζοντας ότι το γεγονός πως είχε αποφοιτήσει από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου του καλλιεργούσε ένα αίσθημα υπεροψίας. «Αισθάνθηκα μια υπεροψία στην αρχή σαν απόφοιτος του Εθνικού. Θεωρείς τον εαυτό εκλεκτό, γιατί θέλεις να πιστεύεις ότι έχουν δώσει 1000 άτομα και είσαι ένας από τους 15 που μπήκαν. Πιστεύεις για κάποιο καιρό ότι είσαι κάτι σπουδαίο», εξομολογήθηκε.
Μετά το «50-50», προσπάθησε να «αποτινάξει» τον ρόλο που υποδύθηκε. «Υπήρξε περίοδος που φυσικά με στοίχισε που με φώναζαν με το όνομα του ρόλου στον δρόμο, γιατί το ακούω 20 χρόνια. Μετά το ξεπέρασα και έκανα και ταινία μικρού μήκους γι’ αυτό. Βέβαια, και ήθελα να πετάξω τον “Αχιλλέα” από πάνω μου κάποια στιγμή και υπήρξε και πολύ μεγάλο κόμπλεξ για μένα αυτό. Πλέον, όμως, είναι πολύ αστείο και το χαίρομαι πια».
«Με το που βγαίνεις από τη σχολή και καταλαβαίνεις, όμως, ότι είσαι γυμνός σε ένα λιβάδι… αλλάζουν τα δεδομένα σου. Δεν το συζητάμε αυτό, φυσικά. Για μένα το “50 – 50″ ήταν μια εμπορική επιτυχία που δεν κατάλαβα καν πώς μπήκα, γιατί μπήκα ή αν είμαι σίγουρος ότι ήθελα να το κάνω», πρόσθεσε στη συνέχεια.
