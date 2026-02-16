Οι εμβληματικοί ρόλοι του Οσκαρικού Ρόμπερτ Ντιβάλ σε μια καριέρα έξι δεκαετιών: Από τον Νονό και το Αποκάλυψη Τώρα μέχρι τον Δικαστή
Ο σπουδαίος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 95 του χρόνια - Οι εμβληματικοί ρόλοι που υποδύθηκε αποτυπώνουν την ποικιλία και το βάθος της υποκριτικής τέχνης του
Μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου υπήρξε ο Ρόμπερτ Ντιβάλ, με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερα από 60 χρόνια και περιλαμβάνει δεκάδες αξέχαστους ρόλους, όπως αυτοί στον «Νονό», το «Αποκάλυψη Τώρα» μέχρι τον «Δικαστή».
Ο σπουδαίος ηθοποιός σύμφωνα με ανακοίνωση της συζύγου του έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο σπίτι τους, στο Μίντελμπεργκ της Βιρτζίνια.
Γνωστός για την ικανότητά του να ενσαρκώνει πειστικούς και βαθιά ανθρώπινους χαρακτήρες, o Ντιβάλ διακρίθηκε τόσο ως υποστηρικτικός ηθοποιός, όσο και σε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές που έχουν μείνει στην ιστορία. Ίσως ο πιο αναγνωρίσιμος ρόλος του ήταν αυτός του Τομ Χέιγκεν στη σειρά ταινιών «The Godfather / Ο Νονός» (1972–74) του Φράνσις Φορντ Κόπολα, όπου υποδύθηκε τον ψύχραιμο και μεθοδικό σύμβουλο της οικογένειας Κορλεόνε, ρόλος που του χάρισε ευρεία αναγνώριση ήδη από τα πρώτα του μεγάλα βήματα στον κινηματογράφο.
Στο «Αποκάλυψη Τώρα» (1979), επίσης του Κόπολα, ενσάρκωσε τον Αντισυνταγματάρχη Μπιλ Κίλγορ, έναν αξιωματικό Πεζοναυτών με πολύπλοκη προσωπικότητα και έντονη παρουσία, και μερικές από τις πλέον εμβληματικές στιγμές του πολεμικού κινηματογράφου.
Ένας ακόμη σημαντικός ρόλος ήταν στον νομικό δράμα «The Judge» (2014), όπου ερμήνευσε τον Δικαστή Τζόζεφ Πάλμερ, για τον οποίο απέσπασε υποψηφιότητες σε Όσκαρ, Χρυσές Σφαίρες και άλλες διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία και ως γηραιότερος ηθοποιός με σημαντική κινηματογραφική παρουσία.
Η ερμηνεία του στο «Tender Mercies» (1983) ως Μακ Σλέτζ, ένας πρώην σταρ της κάντρι που παλεύει να ανασυνταχθεί μετά την εξάρτησή του από το αλκοόλ, του χάρισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και αποτελεί σταθμό στην καριέρα του.
Ξεχωριστή επίσης ήταν η εμφάνισή του στη μίνι σειρά «Lonesome Dove» (1989), όπου πρωταγωνίστησε σε μια επική ανάγνωση του γουέστερν, κερδίζοντας υποψηφιότητα Έμμυ για τον ρόλο του. Από τις δεκαετίες του 1970 και 1980, ο Ντιβάλ συμμετείχε σε πληθώρα αξιόλογων ταινιών, όπως το «To Kill a Mockingbird» (1962) στην αρχή της καριέρας του, «MASH*» (1970), «The Great Santini» (1979), «The Natural» (1984) και «Days of Thunder» (1990), επιδεικνύοντας την ευρύτητα του υποκριτικού του εύρους.
Στη δεκαετία του 1990 και μετά, ξεχώρισε με τη δική του δημιουργική συμβολή στο «The Apostle» (1997), όπου όχι μόνο πρωταγωνίστησε, αλλά και έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία, λαμβάνοντας επίσης και υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία του.
Οι εμβληματικοί αυτοί ρόλοι αποτυπώνουν την ποικιλία και το βάθος της υποκριτικής τέχνης του Ρόμπερτ Ντιβάλ, καθιστώντας τον έναν από τους πιο πολυσχιδείς ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου.
