Οι εμβληματικοί ρόλοι του Οσκαρικού Ρόμπερτ Ντιβάλ σε μια καριέρα έξι δεκαετιών: Από τον Νονό και το Αποκάλυψη Τώρα μέχρι τον Δικαστή

Ένας ακόμη σημαντικός ρόλος ήταν στον νομικό δράμα « The Judge » (2014), όπου ερμήνευσε τον Δικαστή Τζόζεφ Πάλμερ, για τον οποίο απέσπασε υποψηφιότητες σε Όσκαρ, Χρυσές Σφαίρες και άλλες διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία και ως γηραιότερος ηθοποιός με σημαντική κινηματογραφική παρουσία.

Ξεχωριστή επίσης ήταν η εμφάνισή του στη μίνι σειρά «Lonesome Dove» (1989), όπου πρωταγωνίστησε σε μια επική ανάγνωση του γουέστερν, κερδίζοντας υποψηφιότητα Έμμυ για τον ρόλο του. Από τις δεκαετίες του 1970 και 1980, ο Ντιβάλ συμμετείχε σε πληθώρα αξιόλογων ταινιών, όπως το «To Kill a Mockingbird» (1962) στην αρχή της καριέρας του, «MASH*» (1970), «The Great Santini» (1979), «The Natural» (1984) και «Days of Thunder» (1990), επιδεικνύοντας την ευρύτητα του υποκριτικού του εύρους.Στη δεκαετία του 1990 και μετά, ξεχώρισε με τη δική του δημιουργική συμβολή στο «The Apostle» (1997), όπου όχι μόνο πρωταγωνίστησε, αλλά και έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία, λαμβάνοντας επίσης και υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία του.Οι εμβληματικοί αυτοί ρόλοι αποτυπώνουν την ποικιλία και το βάθος της υποκριτικής τέχνης του Ρόμπερτ Ντιβάλ, καθιστώντας τον έναν από τους πιο πολυσχιδείς ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου.