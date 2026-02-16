Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ξεκινάει σήμερα το Beat My Guest, τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο
Κάθε εβδομάδα πέντε ενδιαφέρουσες προσωπικότητες με κοινό πάθος το τραγούδι συστήνονται στο κοινό - Πρεμιέρα τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 18.30 στον ΣΚΑΪ
Μια διαφορετική μουσική πρόταση κάνει σήμερα πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ, φέρνοντας το τραγούδι στα σπίτια και μετατρέποντας καθημερινούς ανθρώπους σε πρωταγωνιστές μιας ζωντανής, αυτοσχέδιας σκηνής. Το «Beat My Guest», ένα ξεχωριστό μουσικό game show του σταθμού, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 18.30 και θα προβάλλεται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, την ίδια ώρα.
Η ιδέα είναι απλή αλλά δυναμική: κάθε εβδομάδα πέντε ενδιαφέρουσες προσωπικότητες με κοινό πάθος το τραγούδι συστήνονται στο κοινό. Ο καθένας δημιουργεί το δικό του TOP 5 αγαπημένων τραγουδιών και, με τη σειρά του, αναλαμβάνει ρόλο οικοδεσπότη. Το σαλόνι του μετατρέπεται σε μουσική σκηνή και οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι γίνονται καλεσμένοι του.
Κάθε ημέρα, ο οικοδεσπότης ερμηνεύει το Νο1 της προσωπικής του λίστας, ενώ οι καλεσμένοι τραγουδούν τα υπόλοιπα κομμάτια. Στο τέλος της βραδιάς, ο οικοδεσπότης βαθμολογείται από τους συμπαίκτες του με κλίμακα από το 1 έως το 10, με κριτήρια τη φωνή, την ερμηνεία και τη σκηνική παρουσία. Παράλληλα, ο ίδιος απονέμει έναν κρυφό μπόνους βαθμό στην καλύτερη ερμηνεία της βραδιάς. Ο επιπλέον αυτός βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός και να ανατρέψει την τελική κατάταξη την τελευταία ημέρα της εβδομάδας.
Σε sneak preview του πρώτου επεισοδίου, η διαγωνιζόμενη Λέιλα ερμηνεύει ένα αγαπημένο τραγούδι του οικοδεσπότη Κυριάκου, το «Αγαπώ σημαίνει» του Γιώργου Μαζωνάκη. Παρότι οι συμπαίκτες της εμφανίζονται αρχικά επιφυλακτικοί για το αν θα μπορέσει να αποδώσει το κομμάτι, από τις πρώτες νότες φαίνεται να τους κερδίζει.
Την Παρασκευή, με την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων, ο διαγωνιζόμενος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία κερδίζει το χρυσό μικρόφωνο και το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ.
Ξεχωριστό ρόλο στο «Beat My Guest» έχει ο σχολιασμός των «Λερών» του bwinΣΠΟΡ FM 94.6, Γιώργου Μαραθιανού και Νικόλα Ακτύπη, που παρακολουθούν τις εμφανίσεις με χιούμορ και αυθορμητισμό, προσθέτοντας τη δική τους πινελιά στις «homemade» συναυλίες.
Την Παρασκευή, με την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων, ο διαγωνιζόμενος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία κερδίζει το χρυσό μικρόφωνο και το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ.
Ξεχωριστό ρόλο στο «Beat My Guest» έχει ο σχολιασμός των «Λερών» του bwinΣΠΟΡ FM 94.6, Γιώργου Μαραθιανού και Νικόλα Ακτύπη, που παρακολουθούν τις εμφανίσεις με χιούμορ και αυθορμητισμό, προσθέτοντας τη δική τους πινελιά στις «homemade» συναυλίες.
