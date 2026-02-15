Χρήστος Δάντης: Μεγάλωσα με μία μάνα που είχε φάει αρκετό ξύλο

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη», με το μαγνητοσκοπημένο επεισόδιο να προβάλλεται το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, ο Χρήστος Δάντης είπε χαρακτηριστικά: «Έχω ζήσει την κακοποίηση μέσα στην οικογένειά μου. Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο και είναι ό,τι χειρότερο».



Μία αναφορά στα παιδικά του χρόνια έκανε ο Χρήστος Δάντης , δηλώνοντας πως η μητέρα του είχε υποστεί σωματική κακοποίηση. Ο τραγουδιστής μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα, συζητώντας για το πώς εκδηλώνει τον έρωτά του ένας άντρας. Αφού ξεκαθάρισε πως είναι ανεπίτρεπτη η άσκηση βίας σε μία γυναίκα από τον σύντροφό της, ο Χρήστος Δάντης μοιράστηκε ότι η μητέρα «είχε φάει αρκετό ξύλο».Στην ίδια συνέντευξη στάθηκε στην προσπάθεια που έκανε, ώστε να εστιάζει ο κόσμος στις ικανότητές του στο τραγούδι και τη σύνθεση. Όπως εξήγησε, έχοντας αντιληφθεί ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τις γυναίκες για την εμφάνισή του, επεδίωκε να φαίνεται λιγότερο ελκυστικός. Πρόθεσή του ήταν να μην επισκιάζεται η ταυτότητά του ως τραγουδιστής και μουσικός.Για την εικόνα που παρουσίαζε στα πρώτα του βήματα, ο Χρήστος Δάντης σημείωσε: «Υπήρχαν κάποιοι διεθνείς καλλιτέχνες που είχαν παρόμοιο λουκ τότε με το δικό μου. Πήρα χαμπάρι ότι ίσως να αποτελούσα ερωτικό σύμβουλο για τις γυναίκες εκείνη την εποχή και έστριψα δρόμο αμέσως».Εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν πάνω απ' όλα να μην παραγνωρίζεται το ταλέντο του. Γι' αυτό, ήταν διατεθειμένος να ασχημαίνει τον εαυτό του πάνω στη σκηνή και στα βιντεοκλίπ. «Δηλαδή προσπαθούσα, εσκεμμένα, να ασχημαίνω ακόμα και την ώρα που κάνω playback σε ένα βιντεοκλίπ. Να αγριεύω. Γιατί ήθελα να χαμπαριάσουν ότι είμαι μουσικός και με ενδιαφέρει η μουσική. Η τραγουδιστική μου ικανότητα, η μουσική μου ικανότητα και η εκτελεστική οπότε δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα που συνέβαινε στις αρχές μου. Που μου έσκιζαν ρούχα και τα λοιπά. Δεν μου άρεσε καθόλου», πρόσθεσε.«Δεν ήθελα να είμαι bimbo, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν το σκέφτηκα ποτέ αλλιώς και είναι και προσβλητικό, γιατί λες “η συγκεκριμένη θα μου την έπεφτε αν δεν ήμουν αυτό που ήμουν;», κατέληξε.