Eurovision - Ελλάδα: Τι ώρα είναι σήμερα ο τελικός του Sing for Greece 2026
Το κοινό θα ψηφίσει μέσω SMS, αλλά και από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα
Όλα έτοιμα είναι για τον τελικό του Sing for Greece που θα κρίνει ποιο από τα 14 τραγούδια που επέλεξε το κοινό θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision τον Μάιο.
Προηγήθηκαν δύο ημιτελικοί, την Τετάρτη και την Παρασκευή, που έκριναν από επτά τραγούδια.
Ο τελικός θα μεταδοθεί απόψε στις 9 το βράδυ από την ΕΡΤ1.
Η σειρά με την οποία θα διαγωνιστούν τα τραγούδια είναι η ακόλουθη:
1. «YOU & I», STYLIANOS
2. «Mad About it», D3lta
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «Χάνομαι», Marseaux
6. «Dark Side of the Moon», Good Job Nicky
7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
8. «Europa», STEFI
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
10. «Paréa», Evangelia
11. «ASTEIO», ZAF
12. «Ferto», Akylas
13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
14. «The Other Side», Alexandra Sieti
Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει μέσω μηνυμάτων SMS αλλά, για πρώτη φορά, και μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα είναι διαθέσιμη για το κοινό εντός και εκτός της Ελλάδας.
Για τη συμμετοχή μέσω SMS, το κοινό θα μπορεί να στέλνει SMS στο 54222 από κινητό με ελληνικούς αριθμούς, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που επιθυμεί.
Επιτρέπεται η αποστολή έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.
Παράλληλα, θα είναι σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα votingsfg.vote.
Οι οδηγίες για την ψηφοφορία θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
