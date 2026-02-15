Eurovision - Ελλάδα: Τι ώρα είναι σήμερα ο τελικός του Sing for Greece 2026

3. «Labyrinth», Mikay4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα5. «Χάνομαι», Marseaux6. «Dark Side of the Moon», Good Job Nicky7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA8. «Europa», STEFI9. «Άλμα», Rosanna Mailan10. «Paréa», Evangelia11. «ASTEIO», ZAF12. «Ferto», Akylas13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers14. «The Other Side», Alexandra SietiΤο κοινό θα μπορεί να ψηφίσει μέσωαλλά, για πρώτη φορά, και μέσα απόη οποία θα είναι διαθέσιμη για το κοινό εντός και εκτός της Ελλάδας.Για τη συμμετοχή μέσω SMS, το κοινό θα μπορεί να στέλνει SMS στο 54222 από κινητό με ελληνικούς αριθμούς, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που επιθυμεί.Επιτρέπεται η αποστολή έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.Παράλληλα, θα είναι σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα votingsfg.vote.Οι οδηγίες για την ψηφοφορία θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εκπομπής.