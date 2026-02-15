ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Eurovision - Ελλάδα: Τι ώρα είναι σήμερα ο τελικός του Sing for Greece 2026
Sing for Greece Eurovision 2026

Eurovision - Ελλάδα: Τι ώρα είναι σήμερα ο τελικός του Sing for Greece 2026

Το κοινό θα ψηφίσει μέσω SMS, αλλά και από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα

Eurovision - Ελλάδα: Τι ώρα είναι σήμερα ο τελικός του Sing for Greece 2026
Όλα έτοιμα είναι για τον τελικό του Sing for Greece που θα κρίνει ποιο από τα 14 τραγούδια που επέλεξε το κοινό θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision τον Μάιο.

Προηγήθηκαν δύο ημιτελικοί, την Τετάρτη και την Παρασκευή, που έκριναν από επτά τραγούδια.

Ο τελικός θα μεταδοθεί απόψε στις 9 το βράδυ από την ΕΡΤ1.

Η σειρά με την οποία θα διαγωνιστούν τα τραγούδια είναι η ακόλουθη:

13. STYLIANOS - YOU & I | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

1. «YOU & I», STYLIANOS

5. D3lta - Mad About it | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός
2. «Mad About it», D3lta

3. Mikay - Labyrinth | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

3. «Labyrinth», Mikay

4. Marika - Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός


4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

8. Marseaux - Χάνομαι | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός


5. «Χάνομαι», Marseaux

12. good job Nicky - Dark Side of the Moon | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός


6. «Dark Side of the Moon», Good Job Nicky

13. KOZA MOSTRA - Bulletproof | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός


7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

10. STEFI - Europa | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός


8. «Europa», STEFI

9. Rosanna Mailan - Άλμα | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός


9. «Άλμα», Rosanna Mailan

5. Evangelia - Paréa | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός


10. «Paréa», Evangelia

6. ZAF - ASTEIO | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός



11. «ASTEIO», ZAF

4. Akylas - Ferto | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός


12. «Ferto», Akylas

14. leroybroughtflowers - SABOTAGE! | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός


13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

1. Alexandra Sieti - The Other Side | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός


14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει μέσω μηνυμάτων SMS αλλά, για πρώτη φορά, και μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα είναι διαθέσιμη για το κοινό εντός και εκτός της Ελλάδας.

Για τη συμμετοχή μέσω SMS, το κοινό θα μπορεί να στέλνει SMS στο 54222 από κινητό με ελληνικούς αριθμούς, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που επιθυμεί.

Επιτρέπεται η αποστολή έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Παράλληλα, θα είναι σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα votingsfg.vote.

Οι οδηγίες για την ψηφοφορία θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
