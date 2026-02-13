Η Μάιλι Σάιρους δημοσίευσε φωτογραφία της ως «Χάνα Μοντάνα» για τα 20 χρόνια της σειράς
Η Μάιλι Σάιρους δημοσίευσε φωτογραφία της ως «Χάνα Μοντάνα» για τα 20 χρόνια της σειράς
Τόσες πολλές αναμνήσεις, γράφει στο Instagram
Την εποχή που συμμετείχε στη «Χάνα Μοντάνα», στην οποία ερμήνευσε τον ομώνυμο ρόλο, αναπόλησε η Μάιλι Σάιρους.
Η σειρά του Disney Channel συμπληρώνει φέτος είκοσι χρόνια από την κυκλοφορία της και η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο με την ίδια να ποζάρει ως Χάνα Μοντάνα, αλλά και μία φωτογραφία με μία κούτα που περιέχει σενάρια της σειράς. «Ξεφυλλίζοντας τα αρχεία… τόσες πολλές αναμνήσεις», ήταν το σχόλιο που έκανε η Μάιλι Σάιρους στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
