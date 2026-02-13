Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Η πρώην σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αποχαιρετά τον ηθοποιό: Θα κρατήσω σαν θησαυρό τα τελευταία τρυφερά λόγια που ανταλλάξαμε
Η πρώην σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αποχαιρετά τον ηθοποιό: Θα κρατήσω σαν θησαυρό τα τελευταία τρυφερά λόγια που ανταλλάξαμε
Η Χέδερ ΜακΚομπ έκανε ανάρτηση για τον θάνατο του σταρ του «Dawson’s Creek», θυμίζοντας τα χρόνια της κοινής τους πορείας
Μία προσωπική και ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση έκανε η Χέδερ ΜακΚομπ, πρώην σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, μετά τον θάνατο του ηθοποιού στις 11 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 48 ετών. Η ηθοποιός, που είχε σχέση με τον Βαν Ντερ Μπικ από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και βρέθηκε δίπλα του την περίοδο που το «Dawson’s Creek» ξεκινούσε την πορεία του στην τηλεόραση το 1998, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τα γενέθλιά της, πριν ακόμη προβληθεί η σειρά που τον έκανε παγκόσμια γνωστό.
Η ΜακΚομπ ανέφερε αρχικά: «Σας ευχαριστώ όλους όσοι επικοινωνήσατε μαζί μου. Εκτιμώ και νιώθω όλη σας την αγάπη. Είμαι συντετριμμένη από την απώλεια του αγαπημένου Τζέιμς. Είμαι ιδιαίτερα συντετριμμένη για την απίστευτη σύζυγό του Κίμπερλι, τα πανέμορφα παιδιά τους και την υπέροχη οικογένειά του, τον Τζιμ, τον Τζάρεντ, την Τζουλιάνα, καθώς και για όλους τους συγγενείς και φίλους του, που ξέρω ότι τους αγαπούσε βαθιά». Στη συνέχεια, εξήγησε το πλαίσιο της φωτογραφίας που επέλεξε να μοιραστεί: «Αυτή η φωτογραφία είναι από τα 21α γενέθλιά μου. Το “Dawson’s Creek” δεν είχε καν προβληθεί ακόμη. Έτσι θα βλέπω πάντα τον Τζέιμς: αθώο, καλό και με καθαρή καρδιά».
Στο μήνυμά της στάθηκε στη μακρά σχέση που, όπως υπογραμμίζει, διατηρήθηκε με τη μορφή δεσμού και φιλίας στον χρόνο: «Τι διαδρομή μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Κάθομαι εδώ με βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ξεχωριστή σύνδεση, τη φιλία και την αγάπη που μοιραστήκαμε ο Τζέιμς κι εγώ και που άντεξε επί δεκαετίες. Θα κρατήσω σαν θησαυρό τα τελευταία τρυφερά λόγια που ανταλλάξαμε». Περιγράφοντας την προσωπικότητά του, πρόσθεσε: «Ο Τζέιμς ήταν μια όμορφη ψυχή, γεμάτη τόσο φως, αγάπη, ταλέντο, χιούμορ, βάθος, ευαισθησία, γνώση και μια βαθιά αγάπη για τον Θεό που ακτινοβολούσε μέσα του. Έλαμπε τόσο δυνατά, κι όμως ήταν τόσο ταπεινός και ανθρώπινος». Και συμπλήρωσε: «Πάντα σε αναζήτηση, πάντα να εξελίσσεται, πάντα να πηγαίνει βαθύτερα, πάντα να κυνηγά πράγματα έξω από τη ζώνη άνεσής του».
Η ίδια αναφέρθηκε και στη δεύτερη οικογένεια που δημιούργησε ο Βαν Ντερ Μπικ με τη σύζυγό του, Κίμπερλι Μπρουκ, με την οποία παντρεύτηκε το 2010 και απέκτησαν έξι παιδιά: «Ξέρω ότι ο Τζέιμς αγαπούσε τόσο πολύ το να είναι πατέρας και, ω, πόσο αγαπούσε την Κίμπερλι με όλη του την ύπαρξη. Αληθινές αδελφές ψυχές».
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η Χέδερ ΜακΚομπ παντρεύτηκαν το 2003, χώρισαν το 2009 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2010, λίγους μήνες πριν από τον γάμο του με την Κίμπερλι Μπρουκ. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή έπειτα από επιπλοκές που σχετίζονται με καρκίνο του παχέος εντέρου.
Η ΜακΚομπ ανέφερε αρχικά: «Σας ευχαριστώ όλους όσοι επικοινωνήσατε μαζί μου. Εκτιμώ και νιώθω όλη σας την αγάπη. Είμαι συντετριμμένη από την απώλεια του αγαπημένου Τζέιμς. Είμαι ιδιαίτερα συντετριμμένη για την απίστευτη σύζυγό του Κίμπερλι, τα πανέμορφα παιδιά τους και την υπέροχη οικογένειά του, τον Τζιμ, τον Τζάρεντ, την Τζουλιάνα, καθώς και για όλους τους συγγενείς και φίλους του, που ξέρω ότι τους αγαπούσε βαθιά». Στη συνέχεια, εξήγησε το πλαίσιο της φωτογραφίας που επέλεξε να μοιραστεί: «Αυτή η φωτογραφία είναι από τα 21α γενέθλιά μου. Το “Dawson’s Creek” δεν είχε καν προβληθεί ακόμη. Έτσι θα βλέπω πάντα τον Τζέιμς: αθώο, καλό και με καθαρή καρδιά».
View this post on Instagram
Στο μήνυμά της στάθηκε στη μακρά σχέση που, όπως υπογραμμίζει, διατηρήθηκε με τη μορφή δεσμού και φιλίας στον χρόνο: «Τι διαδρομή μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Κάθομαι εδώ με βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ξεχωριστή σύνδεση, τη φιλία και την αγάπη που μοιραστήκαμε ο Τζέιμς κι εγώ και που άντεξε επί δεκαετίες. Θα κρατήσω σαν θησαυρό τα τελευταία τρυφερά λόγια που ανταλλάξαμε». Περιγράφοντας την προσωπικότητά του, πρόσθεσε: «Ο Τζέιμς ήταν μια όμορφη ψυχή, γεμάτη τόσο φως, αγάπη, ταλέντο, χιούμορ, βάθος, ευαισθησία, γνώση και μια βαθιά αγάπη για τον Θεό που ακτινοβολούσε μέσα του. Έλαμπε τόσο δυνατά, κι όμως ήταν τόσο ταπεινός και ανθρώπινος». Και συμπλήρωσε: «Πάντα σε αναζήτηση, πάντα να εξελίσσεται, πάντα να πηγαίνει βαθύτερα, πάντα να κυνηγά πράγματα έξω από τη ζώνη άνεσής του».
Η ίδια αναφέρθηκε και στη δεύτερη οικογένεια που δημιούργησε ο Βαν Ντερ Μπικ με τη σύζυγό του, Κίμπερλι Μπρουκ, με την οποία παντρεύτηκε το 2010 και απέκτησαν έξι παιδιά: «Ξέρω ότι ο Τζέιμς αγαπούσε τόσο πολύ το να είναι πατέρας και, ω, πόσο αγαπούσε την Κίμπερλι με όλη του την ύπαρξη. Αληθινές αδελφές ψυχές».
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η Χέδερ ΜακΚομπ παντρεύτηκαν το 2003, χώρισαν το 2009 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2010, λίγους μήνες πριν από τον γάμο του με την Κίμπερλι Μπρουκ. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή έπειτα από επιπλοκές που σχετίζονται με καρκίνο του παχέος εντέρου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα