Η Τζέσικα Γκάνινγκ θα ενσαρκώσει την Κας Έλιοτ στη μεγάλη οθόνη

Στη μεγάλη οθόνη μεταφέρεται η πολυσύνθετη ιστορία της Κας Έλιοτ
, με την Τζέσικα Γκάνινγκ
να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «My Mama Cass».
Η ηθοποιός, που κέρδισε ευρεία αναγνώριση και Emmy για την ερμηνεία της στη σειρά του Netflix «Baby Reindeer», θα υποδυθεί τη θρυλική ερμηνεύτρια των The Mamas & The Papas. Το δράμα με τίτλο «My Mama Cass» δεν στοχεύει σε μια κλασική αναδρομή στην πορεία του συγκροτήματος, αλλά σε μια πιο προσωπική αφήγηση γύρω από τη ζωή, τις αντιφάσεις και τη μουσική παρακαταθήκη της Έλιοτ. Το σενάριο φέρει την υπογραφή της Έμα Φόρεστ και αντλεί υλικό από το ομώνυμο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Όουεν Βανέσα Έλιοτ-Κούγκελ, της μοναχοκόρης της τραγουδίστριας.
Η επίσημη ανακοίνωση ξεκαθαρίζει πως ο πυρήνας της ταινίας θα είναι η προσωπική διαδρομή της Έλιοτ, ενώ παράλληλα θα αναδειχθεί ο μακροχρόνιος αγώνας της κόρης της να αποκατασταθεί η αλήθεια γύρω από μια διαδεδομένη φήμη δεκαετιών: ότι ο θάνατος της μητέρας της οφειλόταν σε πνιγμό κατά τη διάρκεια γεύματος. Στην πραγματικότητα, το απόγευμα της 29ης Ιουλίου 1974, η σπουδαία ερμηνεύτρια πέθανε από καρδιακή προσβολή, ενώ κοιμόταν στο διαμέρισμά της στο Μέιφερ του Λονδίνου.
Την παραγωγή αναλαμβάνει η Veritas Entertainment, η εταιρεία που πρόσφατα συνδέθηκε με το «A Complete Unknown», το βιογραφικό δράμα για τον Μπομπ Ντίλαν. Η επιλογή της υπογραμμίζει τον προσανατολισμό σε κινηματογραφικές βιογραφικές αφηγήσεις με έμφαση στην εποχή, το πλαίσιο και το ανθρώπινο βάθος των προσώπων.
Γνωστή ως η κορυφαία φωνή των The Mamas and the Papas, η Έλιοτ υπήρξε κομβική μορφή στη μουσική σκηνή του Λος Άντζελες στα μέσα και τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Το σπίτι της περιγράφεται ως σημείο αναφοράς για νεαρούς και ανερχόμενους αστέρες της εποχής, ένας χώρος όπου κυριαρχούσαν ήχοι, ιδέες και πρόσωπα που έμελλε να καθορίσουν τη δεκαετία.
Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1968, η σόλο πορεία της Έλιοτ δεν είχε την ίδια σταθερότητα, ωστόσο περιλάμβανε σημαντικές επιτυχίες. Ανάμεσά τους το «Make Your Own Kind of Music», που πρόσφατα αναβίωσε ως viral τάση στο TikTok και έφτασε να εμπνεύσει μέχρι και το «Saturday Night Live», καθώς και το διαχρονικό «Dream a Little Dream of Me».
Όπως αναφέρει το Variety, το 1969 η τηλεοπτική παρουσία της ενισχύθηκε με την εκπομπή «The Mama Cass Television Program». Μία από τις κορυφαίες στιγμές της παραγωγής ήταν η κοινή εμφάνιση της Έλιοτ με την Τζόνι Μίτσελ και τη Μαίρη Τρέιβερς των Peter, Paul & Mary, σε μια σπάνια και καθηλωτική ενορχήστρωση του «I Shall Be Released» του Μπομπ Ντίλαν.
Φωτογραφία άρθρου
: Shutterstock