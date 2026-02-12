Στην Ελλάδα η διάσημη Τουρκάλα ηθοποιός Ντεμέτ Όζντεμιρ: Τα ελληνικά τραγούδια, οι χοροί και το «καλημέρα»
GALA
Ντεμέτ Όζντεμιρ Ελλάδα

Στην Ελλάδα η διάσημη Τουρκάλα ηθοποιός Ντεμέτ Όζντεμιρ: Τα ελληνικά τραγούδια, οι χοροί και το «καλημέρα»

Η ηθοποιός βρίσκεται στην Ελλάδα με φίλους και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επίσκεψή της

Στην Ελλάδα η διάσημη Τουρκάλα ηθοποιός Ντεμέτ Όζντεμιρ: Τα ελληνικά τραγούδια, οι χοροί και το «καλημέρα»
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ντεμέτ Όζντεμιρ, η οποία περνά χρόνο με φίλους και δεν έκρυψε τη διάθεσή της για διασκέδαση, ανεβάζοντας στα social media στιγμές από εξόδους της. Η Τουρκάλα ηθοποιός μοιράστηκε stories από βραδινές εμφανίσεις σε μαγαζιά, όπου φαίνεται να χορεύει, ενώ έδωσε και το δικό της «στίγμα» για την ελληνική μουσική που επιλέγει.

Σε αναρτήσεις της έβαλε ως μουσική υπόκρουση το «Ελένη» της Άννας Βίσση, αλλά και το «Σε Δυο Μόνο Μάτια» του Αναστάσιου Ράμμου. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να γράψει «καλημέρα», ανεβάζοντας φωτογραφία από το μέρος όπου διαμένει.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@maha_demetozdemir

⁨ فيديو لديميت من سفرتها باليونان😍 عم ترقص و مبسوطة♥️ #demetözdemir #ديميت_أوزديمير #fypシ #turkey #demetozdemir

♬ original sound - Maha_Rüya
Στην Ελλάδα η διάσημη Τουρκάλα ηθοποιός Ντεμέτ Όζντεμιρ: Τα ελληνικά τραγούδια, οι χοροί και το «καλημέρα»
Στην Ελλάδα η διάσημη Τουρκάλα ηθοποιός Ντεμέτ Όζντεμιρ: Τα ελληνικά τραγούδια, οι χοροί και το «καλημέρα»
Στην Ελλάδα η διάσημη Τουρκάλα ηθοποιός Ντεμέτ Όζντεμιρ: Τα ελληνικά τραγούδια, οι χοροί και το «καλημέρα»

Η Ντεμέτ Όζντεμιρ είναι μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς της τουρκικής τηλεόρασης, με διεθνή απήχηση χάρη σε σειρές που προβλήθηκαν και στην Ελλάδα. Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια και γρήγορα πέρασε στην υποκριτική, κερδίζοντας ευρεία αναγνώριση μέσα από ρομαντικές και δραματικές παραγωγές. Έχει πρωταγωνιστήσει σε επιτυχημένες σειρές όπως το «Erkenci Kuş» (Φτερωτός Θεός) και το «Doğduğun Ev Kaderindir», ενώ διαθέτει ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αριθμεί εκατομμύρια ακολούθους.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης