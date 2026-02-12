Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Στην Ελλάδα η διάσημη Τουρκάλα ηθοποιός Ντεμέτ Όζντεμιρ: Τα ελληνικά τραγούδια, οι χοροί και το «καλημέρα»
Στην Ελλάδα η διάσημη Τουρκάλα ηθοποιός Ντεμέτ Όζντεμιρ: Τα ελληνικά τραγούδια, οι χοροί και το «καλημέρα»
Η ηθοποιός βρίσκεται στην Ελλάδα με φίλους και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επίσκεψή της
Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ντεμέτ Όζντεμιρ, η οποία περνά χρόνο με φίλους και δεν έκρυψε τη διάθεσή της για διασκέδαση, ανεβάζοντας στα social media στιγμές από εξόδους της. Η Τουρκάλα ηθοποιός μοιράστηκε stories από βραδινές εμφανίσεις σε μαγαζιά, όπου φαίνεται να χορεύει, ενώ έδωσε και το δικό της «στίγμα» για την ελληνική μουσική που επιλέγει.
Σε αναρτήσεις της έβαλε ως μουσική υπόκρουση το «Ελένη» της Άννας Βίσση, αλλά και το «Σε Δυο Μόνο Μάτια» του Αναστάσιου Ράμμου. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να γράψει «καλημέρα», ανεβάζοντας φωτογραφία από το μέρος όπου διαμένει.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ντεμέτ Όζντεμιρ είναι μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς της τουρκικής τηλεόρασης, με διεθνή απήχηση χάρη σε σειρές που προβλήθηκαν και στην Ελλάδα. Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια και γρήγορα πέρασε στην υποκριτική, κερδίζοντας ευρεία αναγνώριση μέσα από ρομαντικές και δραματικές παραγωγές. Έχει πρωταγωνιστήσει σε επιτυχημένες σειρές όπως το «Erkenci Kuş» (Φτερωτός Θεός) και το «Doğduğun Ev Kaderindir», ενώ διαθέτει ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αριθμεί εκατομμύρια ακολούθους.
Σε αναρτήσεις της έβαλε ως μουσική υπόκρουση το «Ελένη» της Άννας Βίσση, αλλά και το «Σε Δυο Μόνο Μάτια» του Αναστάσιου Ράμμου. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να γράψει «καλημέρα», ανεβάζοντας φωτογραφία από το μέρος όπου διαμένει.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@maha_demetozdemir
فيديو لديميت من سفرتها باليونان😍 عم ترقص و مبسوطة♥️ #demetözdemir #ديميت_أوزديمير #fypシ #turkey #demetozdemir♬ original sound - Maha_Rüya
Η Ντεμέτ Όζντεμιρ είναι μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς της τουρκικής τηλεόρασης, με διεθνή απήχηση χάρη σε σειρές που προβλήθηκαν και στην Ελλάδα. Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια και γρήγορα πέρασε στην υποκριτική, κερδίζοντας ευρεία αναγνώριση μέσα από ρομαντικές και δραματικές παραγωγές. Έχει πρωταγωνιστήσει σε επιτυχημένες σειρές όπως το «Erkenci Kuş» (Φτερωτός Θεός) και το «Doğduğun Ev Kaderindir», ενώ διαθέτει ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αριθμεί εκατομμύρια ακολούθους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα