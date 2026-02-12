Η Γκουίνεθ Πάλτροου έκανε θεραπεία «αποτοξίνωσης» που έφτασε σχεδόν τα 50.000 δολάρια





θεραπεία «αποτοξίνωσης» προχώρησε η Γκουίνεθ Πάλτροου , το κόστος της οποίας έφτασε σχεδόν τα 50.000 δολάρια.

με στόχο να απομακρύνει ουσίες από τον οργανισμό της μέσω «φιλτραρίσματος» του αίματος. Όπως εξήγησε για τη διαδικασία, της παίρνουν αίμα, στη συνέχεια απομονώνουν ένα υγρό και έπειτα το αντικαθιστούν με νέο υγρό, πριν το αίμα επιστρέψει στο σώμα.

Σε μίαΗ 53χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε μια θεραπεία,Η ίδια ανέφερε ότι έκανε πέντε συνεδρίες σε κλινική στο Σικάγο, ενώ σημείωσε πως ενδιαφέρθηκε για τη μέθοδο καθώς αντιμετώπιζε, όπως περιέγραψε, ασαφή, χρόνια συμπτώματα. Μιλώντας στον Ρίτσαρντ Ίντεν, της Daily Mail, η Πάλτροου δήλωσε: «Περνούσα πολλά θέματα υγείας με εκείνα τα ασαφή, χρόνια πράγματα που η ιατρική συνήθως δυσκολεύεται περισσότερο να αντιμετωπίσει: χρόνια κόπωση, αίσθημα σύγχυσης» και συνέχισε εξηγώντας τι την τράβηξε στη συγκεκριμένη προσέγγιση: «Με ενδιέφερε πολύ αυτή η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να φιλτράρουμε πράγματα στο αίμα μας που μας καθιστούν πιο άρρωστους». Η ηθοποιός επέμεινε ότι ένιωσε άμεσα καλύτερα μετά τις συνεδρίες, λέγοντας: «Ένιωσα καταπληκτικά μετά, ένιωσα μια άμεση αποφόρτιση και διαύγεια».έχει μιλήσει αρκετές φορές για την προτίμησή της σε detox θεραπείες, αναφέροντας ότι έχει ακολουθήσει διάφορους «καθαρισμούς» κατά καιρούς, ανάμεσά τους και μια αποτοξίνωση οκτώ ημερών με γάλα κατσίκας. Σε εμφάνισή της πέρυσι στο podcast The Cutting Room Floor, η ηθοποιός υποστήριξε ότι ο οργανισμός της χρειάζεται «περισσότερο χρόνο» για αποτοξίνωση.: Shutterstock