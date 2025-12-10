Η Γκουίνεθ Πάλτροου εξήγησε γιατί απείχε επτά χρόνια από την υποκριτική

Γκουίνεθ Πάλτροου , ενώ ανέφερε πώς το «Marty Supreme» την έπεισε να επιστρέψει στα πλατό.

Τους λόγους που την οδήγησαν στην επταετή αποχή της από την υποκριτική εξήγησε ηΜετά από σχεδόν επτά χρόνια πλήρους αποχής από τον χώρο του θεάματος και περισσότερο από 15 χρόνια χωρίς έναν μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο, η Πάλτροου αναφέρθηκε στην απομάκρυνσή της από το Χόλιγουντ και τι ήταν αυτό που την έπεισε να επιστρέψει.Σε συζήτησή της με τον Τζέικομπ Ελορντί στο πλαίσιο του «Actors on Actors» του Variety και του CNN, που προβλήθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός περιέγραψε μια πορεία από τη μοναξιά και την αμφισβήτηση του εαυτού της μέχρι τη δημιουργία οικογένειας, πριν ξαναβρεθεί στα πλατό για την ταινία «Marty Supreme».Η Πάλτροου παραδέχτηκε ότι τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, παρά την αναγνώριση και τις επιτυχίες, συνοδεύτηκαν από έντονη αίσθηση απομόνωσης. «Ένιωθα πολλή μοναξιά όταν δούλευα στα 20 μου. Δεν γνώριζα καλά τον εαυτό μου ακόμη και ταξίδευα συνεχώς. Χρειαζόμουν να μεγαλώσω και να καταλάβω ποια είμαι πραγματικά, και πολλές από τις απαντήσεις τις βρήκα μέσα από την οικογένειά μου. Μετά ξεκίνησα μια επιχείρηση». Η σταδιακή μετατόπιση του ενδιαφέροντός της από την υποκριτική προς την επιχειρηματικότητα και τον χώρο του wellness, ήταν όπως αναφέρει συνειδητή επιλογή απομάκρυνσης από το σινεμά.Η αφορμή για την επιστροφή της ήρθε όταν το «Marty Supreme» μπήκε στη ζωή της σε μια μεταβατική προσωπική φάση, καθώς τα παιδιά της έφευγαν από το σπίτι για σπουδές. Η Πάλτροου, που έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Κρις Μάρτιν, καθώς έχει υιοθετήσει και δύο παιδιά από τον γάμο του με τη Σουζάν Μπουκίνικ. Μέσα από τις δηλώσεις της περιέγραψε μια έντονη υπαρξιακή μετατόπιση που ένιωσε: «Το "Marty Supreme" προέκυψε με έναν απίστευτο τρόπο, γιατί τα αγόρια μας έφευγαν για το κολέγιο και εγώ έμεινα με ένα αίσθημα σοκ και δυσπιστίας. Σκεφτόμουν “Ποια είμαι;”». Εκείνη την περίοδο γνώρισε τον σκηνοθέτη Τζος Σαφντί, με τον οποίο ένιωθε ότι μπορούσε να επιστρέψει σε έναν τύπο σινεμά που της θύμιζε την εποχή της δεκαετίας του 1990. Όπως είπε: «Όταν γνώρισα τον Τζος, κατάλαβα ότι αυτό θα άξιζε τον κόπο. Μου φάνηκε σαν τις ταινίες που γυρίζαμε στα ’90s».Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι η ιδέα της επιστροφής στην υποκριτική δεν ήταν αρχικά ένας βαθύς καλλιτεχνικός πόθος. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Hollywood Reporter» ανέφερε ότι η απόφασή της συνδέθηκε και με την αλλαγή στην οικογενειακή της καθημερινότητα: «Αν είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν ήταν ότι με είχε “τσιμπήσει” το μικρόβιο της υποκριτικής. Τα παιδιά μου, και τα τέσσερα, είχαν φύγει». Η εικόνα του «άδειου σπιτιού» λειτούργησε ως αφετηρία για μια νέα αναζήτηση.