Γιώργος Μαζωνάκης: Αύριο οι γιατροί θα του επιτρέψουν να βγει από το νοσοκομείο, λέει ο δικηγόρος του
Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με υψηλό πυρετό και κοιλιακό άλγος στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με ιογενή λοίμωξη
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε ο δικηγόρος του. Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται με ιογενή λοίμωξη στο Metropolitan Hospital, όπου μεταφέρθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου μετά από έντονο κοιλιακό άλγος και υψηλό πυρετό.
Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Λυκούδη, ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβάλλεται σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, ενώ αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Όπως ανέφερε, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ανυπομονεί και ίδιος να επιστρέψει στο σπίτι του.
«Μαθαίνω από τον προσωπικό γιατρό του, που είναι και κουμπάρος του, ότι είναι μια ιογενής λοίμωξη όπως αυτή που έχει η μισή Ελλάδα. Κάνει μια σειρά προληπτικών εξετάσεων που έτσι και αλλιώς είχε σκοπό να κάνει. Πρώτα ο Θεός, αύριο το μεσημέρι, οι γιατροί θα του επιτρέψουν να βγει. Και ο ίδιος θέλει να βγει, είναι σε καλή κατάσταση», είπε ο δικηγόρος του καλλιτέχνη στο LiveNews, το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου.
Δείτε το βίντεο
